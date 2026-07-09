Durante los fines de semana de este mes de junio, antes de hacer gira durante el verano a partir julio, el teatro Muñoz Seca, se comprometió a representar una obra de una biznieta del ilustre comediógrafo y dramaturgo inventor del género teatral “la Astracanada”, Don Pedro Muñoz Seca. Ocasión que Enrique Cornejo, propietario del teatro, no dejó pasar por la coincidencia del nombre de la autora de esta obra, con el ilustre comediógrafo, que bajo el título “las cenizas de mama”, ha escrito Nuria Ferrer Muñoz Seca.

“Madre no hay más que una y yo te encontré en la calle”, es frase hecha de corriente uso vulgar con un tono peyorativo que viene a decir con esta expresión, que intenta dar al que la escucha su identidad, por desconocida, la procedencia y el origen. Dicha aseveración, en este caso podemos referirnos al hecho del que se justifica en la obra, y es la elección de una urna de dos en la que están los restos calcinados de la madre de las dos protagonistas, pero están solo en una urna y deberán definir en cuál de las dos urnas están dichos restos. Esta situación es la que provoca el divertido enredo de “Las cenizas de mamá”, que llega a la capital española al teatro Muñoz Seca, precedida por dos temporadas de éxito en Miami.

Esta obra viene a incorporase al género denominado “Astracanada”, un subgénero teatral cómico español, cuyo único objetivo es hacer reír mediante situaciones absurdas, disparates y juegos de palabras. Estilo que fue creado y popularizado a principios del siglo XX por el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, entre otros.

Dos hermanas solteras, distanciadas desde hace años, se reencuentran tras la muerte de su madre. Victoria es una “influencer” de éxito, que quiere retransmitir el entierro en directo y controlar cada detalle. Soledad, que vive en una comuna hippie, se niega a convertir la despedida en un espectáculo. Pero cuando el agente funerario llega, (papel en manos del actor Ignacio Isusi), las hermanas se encuentran con dos urnas con cenizas y deben averiguar cuál de ellas contiene las de su madre para poder enterrarla. A partir de ahí, lo que parecía un simple trámite se convierte, en una sucesión de situaciones cómicas de Victoria y Soledad, papeles interpretados por Queca Gordillo y Nuria Ferrer, esta última a su vez es la autora de la obra que dirigen Carolina Daursen y Gerardo Otero.

Ambas actrices se ven abocadas a recorrer su propia historia familiar y la de su madre, sacando a la luz del escenario, recuerdos y sorprendentes secretos familiares, convirtiendo lo que pudiera ser una tragedia en una serie continuada de momentos cómicos que producen hilaridad en el público que asiste a la representación en el Teatro Muñoz Seca. Casualmente, Nuria Ferrer se apellida Muñoz Seca, y es bisnieta del famoso dramaturgo y uno de los más importantes autores de comedia de nuestra literatura.

La obra, es un recorrido con risa, ternura y emoción que abordar temas del siglo XX y del actual con su incorporación de la tecnología de carácter superior; la utilización de las redes sociales y las relaciones familiares.

Nuria Ferrer Muñoz-Seca, lleva la dramaturgia en sus raíces. Bisnieta del autor de la famosa comedia, “La venganza de Don Mendo”, una de las comedias más exitosas y representadas de la historia del teatro español, nació en 1979, exactamente cien años después del nacimiento del dramaturgo. Representar un proyecto propio tan personal como “Las cenizas de mamá” en el teatro que lleva el apellido Muñoz Seca, es todo un regalo para Nuria y un emotivo reencuentro con sus raíces teatrales y una celebración del legado familiar. Nuria Ferrer es la única descendiente de Pedro Muñoz Seca que ha heredado el oficio de la dramaturgia (si bien su tío Alfonso Ussía también adaptó, La venganza de Don Mendo, a su manera).

Nuria Ferrer Muñoz Seca, Periodista de carrera, estrenó su “Opera Prima”, “La que se va a armar” en 2021. Comedia de enredo hasta la extenuación. Además de actriz y dramaturga, Nuria ha fundado la productora denominada, Armándola Producciones, dedicada a sistemas audiovisuales y representaciones teatrales.

Según la propia Nuria, comenta que llegó a Miami en 2016 con su marido y tres hijas. Conoció el medio audiovisual latinoamericano y ganó recursos opinando sobre temas cotidianos en diferentes programas televisivos.

Tras un sobresalto de salud en 2018, surgió el arriesgado momento de “Ahora o nunca”. Y así, hasta hoy, en donde la temeridad se convirtió en un poder con el que va cumpliendo sus sueños.

El peso de tener una licenciatura la llevo a estudiar Comunicación Audiovisual en Madrid. Trabajo en la radio durante años y en televisión.

Nuria, comenta que, cuando llegó a Miami en 2016 con su marido y tres hijas, “mi todo”. Conoció el medio audiovisual latinoamericano y supero la economía, opinando sobre temas cotidianos en diferentes programas televisivos. El acento español, según parece, gusta por estos países.

Se formó como actriz con textos de García Lorca, Samuel Beckett, entre otros… hasta que en el año 2021 llegó su “opera prima”, su primer libro teatral, y nació la comedia teatral “La que se va a armar”.

Y desde que la armó con la dramaturgia de esta divertida comedia y disparate escénico, las letras son su pasión, las historias le acompañan y las plasma en papel, ya sean obras de teatro, cuentos, artículos, series de televisión, y se ajusta a una simple frase que nos deja como ayuda y advertencia … No dejes de soñar, es ahora o nunca, querer es poder.

Actualmente es miembro de la Real Academia de las artes escénicas de España.

Queca Gordillo, actriz que acompaña a Nuria en escena, actriz, productora y autora teatral. Española de nacimiento, actualmente desarrolla su carrera entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Con más de 20 producciones teatrales, Queca es cofundadora de “Primer Acto Florida Foundation”, compañía “non profit” estadounidense para la divulgación del español en el sur de la Florida.

En la obra de Nuria, «La que se va a armar», lleva la producción e interpreta a uno de los personajes. Se ha estrenado en Miami, Nueva York, España, México City entre otros países.

Como actriz Queca destaca en más de 12 obras teatrales en los últimos años, con títulos como «Las cenizas de mamá»,» Cuento de Navidad» o «El asesinato silencioso», donde interpreta al clásico Poirot convertido en mujer. También podemos verla, entre otros trabajos audiovisuales, interpretando en inglés en la película «Nemesis», y en «Sombras nada más». Como autora, su obra «Encuentros» se ha estrenado en América.

Su formación actoral fue en diversas escuelas de Madrid, Miami y Toronto. Estudió baile clásico y español (Escuela bailaora Rosario) y solfeo, piano y armonía. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Sunderland University en UK, y tiene un Master en Marketing por NYU.