«El trovador»: El amor y la venganza a escena con romance entre trovadores

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, presenta el próximo dia 9 de julio, el estreno absoluto de El trovador, de Antonio García Gutiérrez. La pieza se incluye dentro del nuevo ciclo ‘Estivales en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa’, dedicado a la zarzuela y al teatro con música en directo.

El trovador se estrenó el 1 de marzo de 1836 en el Teatro Príncipe de Madrid. Se escogió para una representación a beneficio del actor Antonio Guzmán y su éxito fue tan grande que, por primera vez en la historia, el autor tuvo que salir a saludar al final de la representación. Catorce años más tarde, el texto trascendió nuestras fronteras y Giuseppe Verdi encargó su adaptación para componer la música de “Il trovatore”, una de sus más brillantes óperas, cuyo estreno en Madrid 20 años después generó una pugna por los derechos de propiedad intelectual. Finalmente, tuvo su representación operística con un aclamado éxito en el Teatro de la Opera de Madrid.

La compañía explica que la dramaturgia de este montaje se apoya en las noticias que se escribieron sobre el estreno de “El trovador”, difundidas por escritores como Mariano José de Larra o Benito Pérez Galdós, así como en esa pugna por los derechos de propiedad intelectual.

La dramaturgia de este montaje se apoya en las noticias que se escribieron sobre el estreno de “El trovador” difundidas por escritores como Mariano José de Larra o Benito Pérez Galdós, así como en esa pugna por los derechos de propiedad intelectual.

La ópera El trovador(en Italia Il trovadore), ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Salvatore Cammarano, basada en la obra de teatro El trovador (1836) de Antonio García Gutiérrez, quien a su vez se inspiró en el palacio de la Aljafería. Estrenada el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apollo de Roma, formando la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera con Rigoletto y la Traviata.

El compositor Cammarano, murió a mediados del año 1852 antes de terminar el libreto. Esto dio a Giuseppe Verdi, la oportunidad de proponer revisiones significativas, que bajo su dirección realizó el joven libretista Leone Emanuele Bardare y se ven en gran medida en la ampliación del papel de Leonora. La trama —intrincada y novelesca— se desarrolla entre Vizcaya y Aragón en el marco de la revuelta de Jaime de Urgel, a principios del siglo XV, contra Fernando de Antequera, a raíz del resultado del Compromiso de Caspe, al que se llegó después de la muerte sin hijos de Martín el Humano.

Fue el mismo Verdi quien, por otro lado, intervino personalmente sobre los versos finales de la ópera, abreviándolos. El año 1857 Verdi revisó la partitura a raíz de su estreno en París, añadiéndole un ballet. Verdi expresó su idea de una ópera de una sola pieza, sin cavatinas, ni dúos, ni tercetos, ni coros, ni los finales de rigor. Era costumbre que las óperas comenzaran con un coro, pero, entre otras, esta no era la idea para El trovador. Deseaba fundir los dos primeros actos en uno y que, más que partes de una ópera, los diferentes momentos fuesen tratados como movimientos de un concierto. Verdi formulaba ideas avanzadas para la ópera italiana de su época.

El trovador se representa en la sala Girau del Fernán Gómez desde el jueves 9 al 19 de próximo mes de julio. Es una producción de “Ensamble Bufo”, productora que nace a principios de 2015 de la mano de su director, Hugo Nieto, en una apuesta por revitalizar el lenguaje de nuestros clásicos haciéndolos más accesibles y dotándolos de elementos de teatro vanguardista para rescatar y potenciar toda su teatralidad intrínseca. Sus creaciones responden a un ideario por el que pretenden aunar técnicas y modos de hacer alternativos con la fuerza la tradición teatral y nos muestra un drama caballeresco romántico que mezcla poesía y verso.

En la obra se conjugan dos grandes pasiones, el amor y la venganza, para narrar las vicisitudes del romance entre el trovador Manrique y la noble Leonor de Sesé. Su amor se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la rivalidad con el Conde de Luna, quien también está enamorado de Leonor. La aventura teatral romántica y caballeresca, está servida.

Algunos de los protagonistas de la propuesta teatral musical El trovador, corre a cargo de Moisés Fernández Acosta y Hugo Nieto firma la dirección de escena. Daniel Llull ha realizado la dramaturgia y Marina Barba es la encargada de la dirección musical.

El elenco está formado por David Rovalher, Ania Hernández, Andrea Soto, Didier Otaola y Daniel Llull y la música está a cargo del pianista Ramón Gil y la chelista Marina Barba.

David Rovalher (1979), nacido en Aranjuez Madrid. Ha estudiado Interpretación en la Escuela Bululú 2120 dirigido por. Antonio Malonda; Música y Canto con Pedro Azpiri, Teatro de Calle con el Teatro Estable de Cáceres dirigido por Francisco Carrillo. Actor, músico, cantante autodidacta y miembro de la compañía de teatro, humor y música “Ron Lalá”.

Es productor de un total de 7 espectáculos girados tanto a nivel nacional como internacional (Londres, Washington, Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile y otros), incluida la última producción junto con la CNTC; En un lugar del Quijote en el papel de Sancho Panza. Como actor, ha participado en numerosos espectáculos (entre ellos Yerma de García Lorca, dirigido por Juan Bayona. Participa como actor desde 1987 en El Motín de Aranjuez dirigido por Francisco Carrillo. Como director realizó el espectáculo de calle Guerramorfosis (fiestas de El Motín de Aranjuez, 2007). Es compositor, vocalista e instrumentista en diversos conjuntos y montajes teatrales.

Ania Hernández es una actriz originaria de Castellón (Valencia), ha estudiado interpretación en la RESAD y ha sido una de los doce integrantes escogidas para formar parte de la Sexta Promoción de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Se prepara para la Interpretación con Andrés Lima. Las Técnica Chejov con Sarah Kane (Michael Chekhov Center UK). Y el Teatro físico y técnica con Marcel Marcea y Oscar Valecchi. Expresión corporal y técnica Grotowski con Julián Fuentes Reta. Y la formación de Clown con Rum&Cia.

Arrancó con la obra “La discreta enamorada” dirigida por Lluís Homar. Continuó con “El monstruo de los jardines” dirigida por Iñaki Rikarte, donde Ania Hernández fue la protagonista femenina de la obra. En esta temporada. En el pasado año realizó un par de obras más: la “La Alojería” dirigida por Cristina Marín-Miró, y “Don Gil de las calzas verdes” escrita por Tirso de Molina y dirigida por Sarah Kane. En el terreno audiovisual Ania Hernández ha participado en la serie “El pueblo”, para Amazon Prime, y en “ La encrucijada” para Atresplayer.

Sus trabajos en el teatro no son nada desdeñables, así con obras como “Numancia”. Dir. Jose Luis Alonso de Santos. “Don Gil de las calzas verdes”. Dirigida por Sarah Kane de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; “La Alojería” dirigida por Cristina Marín-Miró. De la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. 2025; “El Monstruo De Los Jardines”. Dirigida por Iñaki Rikarte ; “La Discreta Enamorada” del Centro Nacional de teatro Clásico dirigida por Lluís Homar; “Mercado De Amores” dirigida por Marta Torres; “Blablacoche” dirigida por Ramón Paso. Hasta un total de mas de treinta obras. En el cine su especialidad es en los cortos con innumerables films.