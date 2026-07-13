En Madrid, “ópera a quemarropa”: “La clausura del amor”

El Festival Ópera a quemarropa de la Comunidad de Madrid estrenó el pasado sábado 11 en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez “Pericca e Varrone”, el intermezzo cómico de Alessandro Scarlatti recuperado por el conjunto “La Madrileña”, bajo la dirección musical de José Antonio Montaño y con dirección escénica de Ignacio García. Tras esta, su primera representación, el espectáculo pudo verse otra vez el domingo 12 en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, donde continúo acercando al público una de las pequeñas joyas del patrimonio operístico barroco.

El Festival “Ópera a quemarropa”, ha encontrado un formato tradicional como la ópera de cámara, que se brinda como un terreno fértil con éxito de público, siendo esta su tercera edición. Este proyecto musical de la Comunidad de Madrid crece y se apoya, a partir de este año, en la colaboración con otras instituciones culturales españolas de referencia implicadas en la renovación de este singular género operístico. Como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona; La Maestranza de Sevilla y la Opera de Tenerife.

Tres escenarios que representan la voluntad de la Comunidad de Madrid de extender la cultura más allá de la capital, precisamente en unas noches veraniegas que invitan a la salida y al disfrute cultural en lugares tan emblemáticos —tres joyas del patrimonio mundial—, como San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares. Tres espacios que encarnan esta tensión estimulante entre la modernidad y la tradición: el dieciochesco y restaurado Teatro Real Carlos III; el avanzado Teatro Auditorio escurialense y la histórica plaza alcalaína de Cervantes.

La programación este año, resalta el estreno mundial de La clausura del amor, mira al presente con asuntos como la inteligencia artificial, las relaciones de pareja o el enloquecido culto al cuerpo. Si el festival se constituye en vanguardia operística, mantiene, sin embargo, su unión con la historia de este género musical, rescatando algunas de sus aportaciones, como el intermezzo cómico “Pericca e Varrone”, extraído de la ópera del siglo XVIII “Scipione nelle Spagne”. de Alessandro Scarlatti, estrenada en Nápoles en 1714, e Interpretada con instrumentos de época por “La Madrileña”.

Fiel a su apuesta por combinar creación contemporánea y recuperación del patrimonio musical, “Ópera a quemarropa” incorpora en cada edición una obra histórica de pequeño formato. La producción recupera el espíritu de estas piezas breves que se representaban entre los actos de las grandes óperas serias para ofrecer al público un contrapunto humorístico y desenfadado en el siglo XVIII y es lo que, en la época actual, se denominan teloneros.

La propuesta escénica concebida por Ignacio García desarrolla las peripecias de Pericca, dama de compañía de Sofonisba, y Varrone, criado del procónsul romano Escipión. Mientras la ópera principal narra la conquista romana de Hispania, ambos personajes intentan emular las hazañas amorosas y heroicas de sus señores con resultados tan torpes y divertidos gags teatrales, con exageraciones y equívocos, siendo de una refinada comicidad musical convierten esta obra en un espejo satírico de la ópera seria y en un ejemplo del ingenio del teatro musical barroco.

La jornada del sábado 11, se completó en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial con el estreno de “Estètica i massacre”, el primer y trabajo del actor Oriol Pla en la dirección escénica. La producción, surge del proyecto “Òh!pera” del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que propone una mirada crítica y satírica sobre la presión de los cánones estéticos y confirma la voluntad e interés de “Ópera a quemarropa” al combinar la recuperación del patrimonio operístico con algunas de las propuestas más innovadoras de la creación contemporánea.

La edición 2026 de “Opera a Quemarropa” se presenta con seis producciones, proponiendo nuevas vías de creación. Desde la fuerza vocal y física de “Svadba” que transmite cómo el matrimonio moldea la familia y la amistad, y destaca la importancia de preservar la tradición y el verdadero poder de los amigos y la comunidad, creación de Ana Sokolović (ópera a capela), una propuesta que dialoga con el presente en la tecnología e inteligencia artificial, conectando música, pensamiento y nuevas narrativas, bajo la dirección escénica del actor Oriol Pla, llevando a cabo un proceso que demuestra cómo las nuevas óperas pueden dar el salto a otra escala y ampliar su alcance, hasta “Klara” de Pedro Halffter, hijo del compositor español Cristóbal Halffter y de la pianista María Manuela Caro.

Cristobal Halffter, estudió en la “Schule Schloss” en Salem (Alemania), en la especialidad de música. Completó su formación en dirección de orquesta con profesores como K.Oesterreicher;J.Calmar;B.Weill, entre otros. En 1997 consiguió el premio al más Joven director de orquesta de la Comunidad Europea (CEE). Ha dirigido en diferentes escenarios de todo el mundo, como el Musikverein de Viena, la Konzerthaus de Berlín, el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Théâtre du Chatelet de París, el Teatro Real de Madrid, la Sala Chaikovski de Moscú o la Opera City Concert Hall de Tokio.

Un robot de última generación protagoniza por Klara, un personaje que asume la soprano estadounidense Vanesa Goikoetxea como única intérprete. En un escenario futurista se despliegan efectos visuales, como proyecciones en 3D y holografías, que crean una atmósfera inmersiva y espectacular, en donde el personaje de Klara, a la búsqueda de su propia identidad, cuestiona su existencia y lo que significa ser humano.

Halffter, que interpreta al piano su propia música junto a otro pianista, Juan Carlos Garvayo, plantea un diálogo con el presente a través de haikus, tecnología e inteligencia artificial, conectando música, pensamiento y nuevas narrativas

“La clausura del amor”, es un estreno mundial basado en el texto de Pascal Rambert, recientemente distinguido con la Legión de Honor del Ministerio de Cultura francés, con música de Reyes Oteo: una obra que lleva el teatro extremo al lenguaje musical y se sitúa como una obra de referencia por su potencia dramatúrgica.

Queda por ver, el próximo día 17 en San Lorenzo del Escorial y el 18 en Aranjuez, con la dirección de escena de Ricardo Campelo Parabavides y dirección musical de Juan Bautista en Alcalá de Henares.

La obra “La Plaza” no es solo una producción, es una declaración de principios. Se apuesta por artistas emergentes, espacios alternativos y un lenguaje escénico contemporáneo. Es su deseo, acercar la ópera a nuevos públicos, sin filtros, sin solemnidad, con urgencia y vitalidad. La ópera de cámara se reinventa en el presente, y en la Plaza de Cervantes en Alcalá de Henares, es el lugar en donde el día 18 se lleva a cabo su tercera edición. La Plaza es una plataforma para impulsar la ópera de cámara contemporánea en español, derribar las barreras del espacio tradicional y ofrecer una experiencia cercana, cruda y emocionante al público.

Ana Sokolović reconocida como compositora y realizadora Serbia, con “Svadba”, quiso explorar el tema de la boda “especialmente la noche anterior a la ceremonia, cuando somos testigos de rituales privados y ancestrales entre la novia y sus amigas”, según explica en un texto sobre el origen de Svadba (Boda en serbio), que imagina, a seis mujeres reunidas en torno al enlace nupcial de una de ellas y compuso esta obra a partir de versos de la poesía serbia, de relatos y mitos populares de los Balcanes y de música inspirada en el folclore tradicional de aquella región europea.

La compositora Ana Sokolović nació en Belgrado, Serbia, y reside en Montreal desde 1992. Con una sólida formación en el universo rítmico del folclore balcánico, su música está impregnada de imágenes lúdicas e inspirada por diversas disciplinas artísticas.

Su extenso repertorio se interpreta con regularidad tanto en Canadá como a nivel internacional. Sokolović, se sitúa como la cuarta compositora de ópera más interpretada. Sus obras estan representadas en toda Europa y Norteamérica. Su ópera “Svadba”, que parece inventar una fonética universal del corazón humano, se ha representado más de cincuenta veces.

Su trayectoria como compositora ha estado marcada por numerosos premios y reconocimientos, entre ellos dos premios “Juno” consecutivos en la categoría de «Composición Clásica del Año». Las obras de Sokolović, han sido grabadas en más de veinte discos.

En 2021, fue nombrada compositora residente de la Orquesta Sinfónica de Montreal durante tres temporadas. En 2022, Ana Sokolović recibió la primera Cátedra de Investigación de Canadá en Creación de Ópera en la Universidad de Montreal, donde también es profesora de composición.

Oriol Pla, Nació en Barcelona (1993), es hijo de Quimet Pla, fundador de la compañía de teatro “Comediants”, y Núria Solina, violinista y fundadora de las compañías “Picatrons” y Circ “Cric”. Estudió el bachillerato artístico en el instituto XXV Olimpíada de Barcelona, y después interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona.

Empezó su carrera como actor en series de la televisión autonómica catalana TV3. En 2013 debutó en el teatro protagonizando la obra “Jo mai” junto a Álex Monner, dirigida por Iván Morales dentro de la programación del Festival Grec de ese año. En 2015 saltó a la fama por la serie Merlí, emitida originalmente en TV3 y posteriormente en La Sexta, También este año, forma parte de la película Truman, de Cesc Gay.

En 2016 adaptó la “Odisea” de Homero junto a Pau Matas y Quimet Pla; además de ser ayudante de dirección y narrador de la obra, también formó parte de “Be God Is”, junto a Blai Juanet Sanagustín y Marc Sastre, obra que recibió premios. Protagonizó la película para televisión, “Ebro, de la cuna a la batalla” para TV3, basada en la guerra civil española.

En 2017 estrenó Incierta gloria, película de Agustí Villaronga por la que fue galardonado con Premio Gaudí al Mejor Actor Secundario en 2018, en octubre estrenó la película “Petra”, del director Jaime Rosales, que le valió su segundo Premio Gaudí consecutivo en la categoría de Mejor Actor Secundario. En 2025 recibió el Premio Emmy Internacional al mejor actor por su trabajo en la serie Yo, adicto, de Disney+, primer intérprete español en lograr este premio concedido anualmente por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, en Nueva York. También la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Este año ha conseguido el “Premio Fotogramas de Plata”, al mejor actor de teatro, por la obra “Gula”.