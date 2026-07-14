Entra en Madrid en el teatro Bellas Artes, una comedia desternillante y que se supone será la obra que no se podrá dejar de ver este verano y permanecerá en cartel hasta el 15 de agosto. Bajo el título de “Pero no se lo digas”, está escrita por Ferran Gonzalez con los actores Agustín Jiménez, Sara Escudero y Cesar Camino. La obra esta dirigida por Borja Rodríguez.

La obra, como sucede en las grandes comedias, nada de lo que se representa al principio es lo que aparentemente sucede posteriormente, dándose la situación como cotidiana y sencilla como para que un hombre al que ha dejado su novia va a cenar con una pareja de amigos.

Los tres personajes tienen una edad en torno a 40 años. Son amigos íntimos desde hace veinte años y cuando la cena parece que servirá para consolar y apoyar al amigo abandonado, sucede lo inesperado. En un momento en que el amigo casado Paco, baja a comprar limones, su esposa le confiesa a su amigo, la disparatada vida que padece con su marido, fruto de la falta de comunicación, del hastío y del tren de vida que llevan, y en el que ven descarrilar la suya y se desahoga con el amigo, tras consumir un número indeterminado de wiskis.

Al regresar a casa, Paco encuentra a su mujer inconsciente en el suelo. A partir de ahí, se acelera el ritmo de la comedia, llevada en volandas por un texto punzante, absurdo y lleno de comicidad y frescura.

Los personajes son perfectamente reconocibles entre nosotros, y aunque lo que sucede es muy bruto, reconocemos las situaciones por las que pasan, o que dicen que pasan”. Sin desvelar lo esencial de la trama, bajo el aspecto risible de la situación y hasta aquí puede leer.

Es Agustín Jiménez quien ofrece un espléndido trabajo al ser un humorista de directo con público al paso de sus actuaciones en los monólogos semanales y en programas que su criterio humorístico, le convierte en líder en las tertulias.

Agustín Jiménez nació en Trujillo (Cáceres) 1970. Es Licenciado en la RESAD en 1993. Fue profesor de teatro del grupo Rosa Chacel durante ocho años consecutivos. Miembro de la Agrupación Coral El Madroño y de la Compañía Lírica Barbieri durante 7 años, actuando en Los Veranos de la Villa.. Miembro de la SEI como ilusionista profesional, alumno de la escuela de Juan Tamariz), y del Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo. Estudió “pantomima clásica” con Julio Castronuovo y Pepe Viyuela y participó en proyectos ,siendo los más destacados las colaboraciones con la compañía Tricicle. Entre sus trabajos más destacados se encuentran las obras “La cena de los idiotas”; “El apagón”; “Una boda feliz”.

La SGAE, Sociedad General de Autores de España, le concedió por su trayectoria, el pasado año, el premio nacional del humor “Miguel Gila”.

En el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida actuó en la obra BenHur del grupo Yllana. Es autor teatral de varios espectáculos. En televisión fue guionista de series como “7 vidas”; “Casi perfectos” o “La hora de José Mota”. Presentador con programas propios y colaborador en programas de entretenimiento.

Jiménez ha sido articulista en el periódico Marca, y en otros magazines. Cuenta con cuatro libros publicados: “Gente como que no”; “Los monólogos que te dije”; “Comedy Zoo” y “Qué pequeño es el cine, que me ha cabido en este libro”.

Esta comedia está escrita por Ferran Gonzalez, que empezó en el mundo del doblaje en 1997 con el personaje de Hércules de Walt Disney, interpretando las canciones del protagonista. a esta le seguirán títulos como “el Rey León 2” o “Joseph, Rey de los sueños” de la productora Dreamworks.

En el 2010, escribe y protagoniza “Pegados”, un musical diferente, escrito en compañía de Alicia Serrat y Joan Miquel Pérez, y reciben tres “premios butaca” y dos “Premios Max” de las artes escénicas incluido como el mejor espectáculo de teatro musical, y siendo nominado también en las categorías de mejor autor, mejor composición musical y mejor actor protagonista.

También en Méjico ha obtenido dos “Premios Hugo”. Saus obras se han representado en Alemania, Brasil, Colombia, Panamá, Puerto Rico e Italia, sus últimos trabajos como actor han sido en obras como “t’estimo, ets perfecte… ja et cambiaré” (Te quiero, eres perfecto… yo te cambiaré), dirigido por Elisenda Roca en el teatre Poliorama de Barcelona; “lo tuyo y lo mío” en el teatro Nuevo Alcalá de Madrid y “el cabaret de los hombres perdidos” dirigido por Víctor Conde, en los teatros del canal y en el Infanta Isabel. Por este trabajo en el presente año, recibe el premio al “mejor actor de reparto” y es reconocido con el premio por su aportación al teatro musical en España.

Como autor también estrena la comedia “Fisterra” dirigida por Víctor Conde y protagonizada por Eva hache; Blanca Portillo y Ángeles Martín. Compositor en la serie de netflix “Paquita Salas”, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Adaptación y dirección musical de las obras “la bella helena” y la corte de faraón”, estrenadas en el festival internacional de teatro clásico de Mérida 2017 y 2019.

La dirección está en manos de Borja Rodríguez, joven dramaturgo y director de escena. Premio teatro de Rojas 2011 y 2023 al mejor espectáculo; premio “Córdoba a escena”, por su carrera como director; premio a la mejor dirección en el festival de teatro clásico de Cáceres 2024. Sus trabajos más recientes son. “El amor enamorado”; “Goteras o “la dama duende”. A principios de los 90 funda en Andalucía “bocanegra teatro”, con la que estrena “Noche de difuntos”; “la venta del queso” o “El sol apagado”, entre otras.

“el huerfanito”, es otra obra que simultánea en castilla la mancha, con “Príncipe y mendigo” de Mark Twain consiguiendo el premio Rojas 2011 al mejor espectáculo. Como trabajos clásicos tiene “Misántropo” de Molière consiguiendo el “Premio Ágora” del Festival de Almagro; “los enredos de Scapín”; “Trafalgar”, de Benito Perez Galdós.

Participa en laboratorios y talleres de dramaturgia de la mano de José Sanchis Sinisterra, Alberto conejero, maría Velasco o Rafael Spregelburd, entre otros. autor de «francisca» coproducción de la junta de comunidades de castilla la mancha, adquirida a través del pacto de estado contra la violencia de género, y estrenada en el festival internacional de teatro clásico de Almagro.

Sara Escudero, nació en Arenas de San Pedro (Ávila) en 1981. Tras acabar la educación secundaria, inició la carrera de Medicina en la Universidad de Salamanca. En 2002 abandonó dicha carrera, cuando estaba en el tercer curso y vino a Madrid para cursar estudios de teatro y descubriendo la stand-up comedy.

Es monologuista y actriz profesional desde 2007, con múltiples monólogos de “standup comedy” y multitud de sketches grabados para “Comedy Central” y “El club de la comedia”, que la eligió como ganadora del V Concurso de monólogos. El premio fue la participación en la temporada 2012-2013.Tiene 4 monólogos de texto propio emitidos en “El Club de la Comedia” en 2011, 2012, 2015 y 2017.Desde el 2007 recorre el país con sus espectáculos unipersonales (monólogos de humor) por teatros y eventos privados para multitud de grandes empresas del país y en pequeños teatros de provincias.

En julio del 2024, Sara actúa en el Teatro Romano de Mérida, en el papel de «Hermes» en la obra de teatro “La Paz” una celebración grotesca sobre Aristófanes de Francisco Nieva, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Obra dirigida por Rakel Camacho en la que también actúan Joaquín Reyes, Ángeles Martín, Astrid Jones, Carlos Troya, Laura Galán, Nerea Moreno y Pedro Ángel Roca. Posteriormente se representa en los Teatros del Canal de Madrid y en el Teatro Romano de Sagunto..

En octubre de 2024 edita el audiolibro de 15 episodios de su libro «El CaNino de Santiago», en formato “audio cine” en el cual, participan Lydia Bosch , Roberto Leal, Hovik Keuchkerian, Carlos Latre, Juan Logar, Javier La orden, Sergio Milán, Jesús Olmedo, Angel Jodrá, Beatriz Melgares, Marina Lozano y Andy Molina entre otros.

El actor que forma este triangulo de humor en esta obra es, Cesar Camino nacido en Madrid, (1973). Conocido principalmente por sus papeles de Jesús Amorós en “Impares” y Vicente Cuevas en “Los misterios de Laura”.

Dedicado a las series de televisión a partir del 2004 con “Un paso adelante”; “Aquí no hay quien viva”; “El comisario”; “Aida” hasta un total de 17 series con sus correspondientes capítulos. En el cine se ha dedicado especialmente, al cortometraje, iniciándose en el 2001 con “Los anillos de Saturno”, llegando a filmar 17 cortos.

En el teatro es otra cosa, comienza en el 2011 con “Burundanga” y pasando al 2014 a “El nombre”; en el 2017 una comedia de Enrique Jardiel Poncela, “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”; en el 2024 destaca con su trabajo en “Luces de Bohemia” y en pasado año “El favor”. De 17 obras realizadas, algunas con gira entre las nombradas, destacan otras como “Una terapia integral”; “la Bella Dorotea”; “La función sale mal” y “tres sombreros de Copa” de Mihura.