“La trova de Buena Saña”: “Los romances, siguen vivos no se conservan como piezas antiguas”

Nos situamos en marzo del 1621. Los corrales de comedia cierran en señal de luto por la muerte del Rey Felipe III. Urraca, la hija del famoso autor Hernán Sánchez de Vargas, y su compañero Pascal, hijo de arrieros, con hambre de escribir y actuar, se embarcan en la aventura de representar en un convento clandestinamente por las noches obviando las prohibiciones reales.

Cuando llegan al lugar de encuentro, falta la compañía. Solo acuden Margarita la sastra y el Infante Madruga.

Madruga, es un amigo de Pascal de sangre azul que se escapa todos los días de la Villa Real para ir al teatro, que le apasiona. Madruga ocultará su identidad durante toda la obra para evitar que su padre lo descubra y lo repudie para preservar el honor de su casa. Pero entre romance y romance se enamorará de Margarita, que descubrirá su secreto.

La sastra Margarita es una mujer bella e inteligente que sueña con actuar y se aprende los papeles entre bambalinas imaginando que algún día sale a suplir a la protagonista. En vista de que les faltan actores, deciden incluir al infante y la sastra para formar una gangarilla con la que representarán cuatro romances populares del medievo.

Pero cuatro jóvenes intérpretes se resisten a que el teatro desaparezca, con esa premisa ficticia, pero atravesada por la misma pasión por actuar, llega a Madrid la compañía “La Jalea Teatro”, que mira al Siglo de Oro para poner en valor la palabra viva, el verso e historias que han sobrevivido gracias a la tradición oral.

La idea nació mientras Alexis Becker, dramaturgo de la pieza, y Cayetana Oteiza, (hija de la actriz Blanca Oteiza del actor Miguel Angel Solá). Es directora e investigadora de los romances populares que busca forma de llevarlos a escena. Alexis comenta que “Cayetana está muy enamorada del Siglo de Oro y de las historias populares. Cuando empezamos a trabajar con esos romances, le dije que podíamos enfocarlo desde un conflicto histórico, para que cobrara más sentido”. Ese conflicto, apareció en el cierre de los corrales de comedias, tras la muerte de Felipe III. Nos parecía un oxímoron muy interesante, porque precisamente cuando se cierra el teatro es cuando unos jóvenes deciden seguir contando historias”.

En la obra, Urraca, Pascal, Margarita y Madruga improvisan una pequeña compañía para representar clandestinamente cuatro romances del medievo, entre ellos “El conde Olinos” o “El enamorado y la muerte”. Pero el peligro existe y la Guardia Real está a punto de descubrirles.

Más allá de la aventura, la obra se pregunta qué ocurre cuando una cultura deja de transmitirse de viva voz. Para el autor, la cuestión remite, sobre todo, a la memoria. “Creo que la perdemos y en varios sentidos: como aprendizaje y como conocimiento. Estos romances son palabra con música y con ritmo. Estamos perdiendo conocimiento lingüístico, musical y sabiduría histórica”- señala Alexis-Para el dramaturgo, esos relatos forman parte de una educación colectiva: “Son historias y fábulas con las que aprendemos”.

Pero esa pérdida no es solo intelectual. También tiene que ver con una forma de pertenecer: “Perdemos un vínculo con nuestra tierra, con el polvo que suelta el camino, con los allegados, con la forma en que tus vecinos lavan prendas en el río. Es una forma de pertenecer al mundo” y añade. De ahí que la compañía no mire los romances como piezas antiguas, sino como materiales que siguen vivos cuando alguien vuelve a decirlos en voz alta.

El verso también puede ser un juego teatral. Precisamente esa voluntad de mantener vivos esos relatos atraviesa también la manera en que la compañía “La Jalea”, entiende el teatro clásico. La compañía también quiere romper el prejuicio que todavía le rodea. Hay quien escucha “Siglo de Oro” o “verso” y piensa automáticamente que no es para él. Sin embargo, la experiencia de las primeras funciones les ha demostrado lo contrario. “Nos ha sorprendido que a quienes más ha gustado ha sido a los jóvenes y a la gente muy mayor”. A los mayores, por los romances que conocían; y a los jóvenes, porque hay algo lúdico en esta forma de contar el teatro en verso”.

El dramaturgo defiende, así, que el verso no tiene por qué entrar únicamente desde el estudio. “Se ha hecho mucho hincapié en los autores renacentistas y barrocos desde la literatura y los literatos, y eso es importante, pero verlo en vivo te vincula con el corazón”, afirma que el género clásico no debería ser solo una materia de aula: “Es importante estudiarlo desde el intelecto, pero es carne y sangre, es teatro”.

Esa manera de entender el verso tiene referentes claros para la compañía. Alexis menciona su formación con Karmele Aranburu y Juan Polanco, y señala como referentes escénicos a Ron Lalá, Yayo Cáceres y Álvaro Tato, con quien también se ha formado en escritura en verso. “Son profesionales que llevan más de treinta años haciendo del verso una cosa lúdica, un acercamiento para la gente con música y con humor”,

“La trova de Buena Saña”, combina humor, música en directo y juego con el público. El texto está escrito hoy en verso, pero no intenta sonar como los clásicos. “El verso no es el de Lope ni el de Calderón. El lenguaje es más cercano sí o sí. Esa es una forma más amigable de acercar el teatro en verso al público”.

También hay una conexión directa entre los personajes y los propios intérpretes. “No dejan de ser cuatro comediantes jóvenes que quieren hacer teatro, y eso nos iguala a los propios actores de la pieza”. Aunque la obra habla de teatro prohibido, prefiere no reducirse a una idea de resistencia. «Más que hablar del teatro como resistencia, me interesa recordar el lugar que siempre ha ocupado. Ha existido y seguirá existiendo porque el ser humano necesita jugar para contar historias. Cuando desaparece, siempre acaba encontrando la manera de volver».

La Jalea es Una apuesta por la creación joven que apenas tiene año y medio de recorrido, pero sus integrantes llevaban tiempo cruzándose en aulas, talleres y escenarios. Becker y Oteyza coincidieron estudiando verso; Javier Madruga, Elena Trujillo y Kai Massieu, se fueron sumando casi de forma natural. Se han ido encontrando por el camino».

La filosofía de trabajo también responde a esa idea de compañía. Todos participan en los distintos procesos de creación, desde la dramaturgia hasta la producción y llevan a efecto el acto actoral principalmente.

«Hay una frase de José Luis Alonso de Santos que resume la intención de esta compañía: “En las compañías todos hacen de todo. Eso democratiza el trabajo y hace que todo el mundo crezca junto».

La acogida ya está siendo buena para la compañía. Hace apenas unos días “La trova de Buena Saña”, obtuvo el segundo premio al Mejor Montaje en el Festival Noctívagos de Oropesa de Toledo. Además de los galardones a la Mejor Interpretación para Elena Trujillo y Javier Madruga. Para una compañía joven, esos reconocimientos llegan como un fuerte impulso, para seguir adelante.

Y la historia tampoco terminará aquí. La compañía ya piensa en nuevas piezas protagonizadas por los mismos personajes. La siguiente será “La trova de Aurora”, que empezará a trabajarse este verano. La idea es construir una especie de universo abierto que permita seguir acompañando a Urraca, Pascal, Margarita y Madruga a través de distintos episodios del Siglo de Oro.

Alexis Becker es actor y el dramaturgo de la compañía. Estudió Dramaturgia y Dirección en “la Resad” y ha publicado una tragedia rural llamada “La Jangada”. Está formado en escritura en verso por Álvaro Tato. Es licenciado en interpretación por la escuela William Layton y se ha formado en verso con Chelo García, Karmele Aramburu, Yayo Cáceres y José Juan Rodríguez.

Su actividad fuera del teatro, comienza en el 2017 con un corto “Bienvenidos” que se impuso como el mejor interprete en el Festival de Belchite. Con esta especialidad, realiza 5 actuaciones más, que se complementan con su paso por las series televisivas al año siguiente en “Centro Médico” actuando en otras 3 series. En cine son también 3 sus trabajos, destacando “Las delicias del jardín” bajo la dirección de Fernando Colomo y su debut fue en el 2022 con “Los días futuros” dirigida por Carmen Pedrero.

Es el teatro al que dedica más atención y sus trabajos empieza en el 2018 con la obra “Rinoceronte” de Ionesco para en el 2020 actuar en “Tormenta de primavera” de Tennessee Williams y ese mismo año, “El gran teatro del mundo” de Calderón de la Barca, hasta un total de 18 obras para llegar a esta “Trova de Buena Saña”.

Cayetana Oteyza es actriz y dramaturgista de La Jalea. Actualmente forma parte de la Compañía de la Fundación Siglo de Oro, donde encarna los personajes protagónicos de Finea, en La Dama Boba y de Marcela en El Perro del Hortelano, en los Corrales de Almagro y de Cervantes.

Lleva pisando las tablas desde niña y ha girado con la obra Tiza, su interés por el verso le ha llevado a formarse con profesionales como José Carlos Plaza, Karmele Aramburu, Chelo García, Natalia Huarte; y en danza y movimiento en el Siglo de Oro con Alberto Arcos.

Dentro de la programación de Veranos De la Villa, “Clásicos con refugio” del Ayuntamiento de Madrid, invita a los madrileños a refugiarse en la cultura durante los meses de julio y agosto, y presentan “la trova por Madrid”, una versión reducida de su espectáculo “la Trova de Buena Saña”, con la que acaban de ganar tres premios en el certamen internacional de teatro en la calle de oropesa (Toledo), con el Premios al del Ayuntamiento de Madrid Mejor Actor, Javier Madruga, y Mejor Actriz, Elena Trujillo y mejor espectáculo.

El jueves 23, en el Museo de Historia de Madrid; el miércoles 5 de agosto, en el Museo de San Isidro y el martes 11 de agosto en el Museo de Historia de Madrid.

La entrada es gratuita hasta cubrir el aforo.