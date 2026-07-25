La verdadera historia detrás de la Odisea de Homero: no iban por mujeres, sino por el ‘petróleo’ de la época

La imagen de Ulises atado al mástil escuchando el canto de las sirenas ha permeado la cultura popular como un emblema del poder de los mitos. Sin embargo, tras esa célebre escena y el relato completo de Homero, se oculta un trasfondo palpable de historia, geopolítica y el paisaje mediterráneo. Todo esto es analizado por el historiador Alfonso Mañas en su último ensayo, que ha sido presentado en un artículo de Infobae titulado Los hechos reales que inspiraron ‘La Odisea’ de Homero.Los hechos reales que inspiraron ‘La Odisea’ de Homero: ‘La guerra de Troya se produjo por el ‘petróleo’ de la época

La premisa inicial ya desafía la visión romántica: la famosa guerra de **Troya, según Mañas y muchos historiadores contemporáneos, no se trató de una cruzada por una mujer, sino de un enfrentamiento por el dominio de rutas comerciales y recursos cruciales en la Edad del Bronce, con el estaño como verdadero “petróleo de la época”. Esta interpretación económica se vincula en la actualidad con el cine, gracias a la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea*, que revive a Agamenón, Menelao, Odiseo y Penélope desde una perspectiva de superproducción, reavivando el debate entre mito y realidad histórica.

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Troya, el “estrecho estratégico” y la lucha por el estaño

El ensayo de Alfonso Mañas destaca un aspecto geográfico que la arqueología ha validado a lo largo de los años: la Troya histórica se ubicaba en la actual península de Anatolia, controlando el estrecho de los Dardanelos, un paso obligado hacia el Mar Negro. Esta privilegiada posición convertía a la ciudad en un peaje natural para el comercio de metales, siendo el estaño esencial para la producción de bronce al combinarse con el cobre.

De acuerdo con las investigaciones citadas por Mañas, los restos arqueológicos de la ciudad evidencian una urbe rica y fortificada, parte de una compleja red de relaciones entre los micénicos griegos y el imperio hitita, con tensiones documentadas en tablillas del siglo XIII a. C. Las fuentes hititas mencionan a Wilusa, que muchos identifican con Troya, y a Ahhiyawa, vinculada a los griegos micénicos. Este registro no reproduce el relato homérico, pero sí perfila un panorama de conflictos constantes por el control territorial y el comercio.

Desde esta óptica, la guerra de Troya se puede entender como una serie de enfrentamientos, más que como un único episodio heroico. Tablillas hititas y estudios recientes refieren a múltiples guerras, libradas:

Entre los troyanos y los griegos micénicos

Entre griegos e hititas, por el dominio sobre la costa anatolia y los accesos al Mar Negro

El estaño, descrito por Mañas como “el petróleo de la época”, se convierte en el motor subyacente del conflicto. Sin este metal, no hay armas de bronce, herramientas, ni una economía compleja. La idea es clara: quien posee el control de Troya tiene en sus manos el acceso al metal, determinando la seguridad y la prosperidad del entorno egeo.

La película de Nolan y el debate sobre las verdaderas causas de la guerra

En la nueva propuesta de Christopher Nolan, el guion refleja este cambio de perspectiva. En una conversación entre Odiseo y Penélope, se confronta el pretexto del secuestro de Helena con el verdadero motivo del asedio a Troya: el control de las rutas comerciales. Este diálogo sirve de puente entre la épica romántica y una interpretación política y económica del mito, alineándose con el consenso académico que señala un “núcleo histórico” detrás de la tradición homérica, aunque se descarta que los poemas representen un relato veraz de un único evento concreto.

La película hace uso de la poderosa carga visual de esa guerra para sumergir al espectador en un Mediterráneo agitado, donde los reyes micénicos Agamenón y Menelao se representan más como líderes de coaliciones en busca de asegurar el paso de sus naves y tributos que como héroes trágicos. Según pone de relieve Mañas, el resultado es una relectura que entrelaza ficción y arqueología: los personajes de Homero permanecen, pero se insertan en un entramado de estrategias comerciales, alianzas cambiantes y control de puntos estratégicos como los Dardanelos o el estrecho del Helesponto.

En este contexto, la Odisea en el cine conecta con una corriente divulgativa que, a través de documentales y estudios recientes, subraya que la guerra no comenzó por amor, sino por dinero, itinerarios y poder. La novedad radica en ver esta tesis reflejada en una superproducción, impactando directamente en la percepción popular del mito.

Ulises en ruta: islas reales para criaturas literarias

Más allá de Troya, el trabajo de Alfonso Mañas se centra en los escenarios del viaje de Ulises y en los seres que va encontrando, proponiendo una lectura arraigada en el mapa auténtico del Mediterráneo. La premisa es que Homero toma paisajes, pueblos y peligros reales, transformándolos en episodios fantásticos para crear la épica del regreso.

Diversos estudios han señalado posibles vínculos entre los episodios de La Odisea y sitios que hoy son visitables:

Troya (actual Turquía ): punto de inicio tras la contienda

(actual ): punto de inicio tras la contienda Yerba ( Túnez ): asociada a la isla de los comedores de lotos

( ): asociada a la isla de los comedores de lotos Sicilia ( Italia ): vista como la tierra de los cíclopes, como Polifemo

( ): vista como la tierra de los cíclopes, como Polifemo Stromboli ( Italia ): propuesta como la isla de Eolo , señor de los vientos

( ): propuesta como la isla de , señor de los vientos Ponza (Italia): relacionada con el dominio de Circe

En esta interpretación, muchas de las criaturas del poema pueden ser consideradas como amplificaciones de peligros conocidos por los navegantes: acantilados y corrientes se convierten en monstruos marinos, pueblos con costumbres inusuales son transformados en comedores de lotos, y líderes locales exhiben poderes que son percibidos como mágicos, reimaginándose como hechiceros. El viaje de Ulises se convierte en un compendio de experiencias marineras a lo largo de varias generaciones, organizadas en una ruta ideal que entrelaza lo reconocible con lo fabuloso.

Mañas se adentra en esta línea interpretativa al buscar el origen de “los seres con los que Ulises se encontró” en fuentes históricas y en la geografía concreta del Mediterráneo oriental y central. Su propuesta no intenta restar magia al poema, sino ilustrar cómo esa magia se nutre de una realidad dura: naufragios, saqueos, piratería, ciudades en guerra y un sistema comercial que se desmorona hacia el final de la Edad del Bronce.

Personajes, memoria y curiosidades de un mito muy presente

Los personajes de Homero, desde Odiseo hasta Aquiles, atraviesan en el libro de Mañas y en la película de Christopher Nolan un proceso de transformación: siguen siendo figuras literarias colosales, pero también se entienden como ecos de líderes reales, de memorias transmitidas a lo largo de los siglos mediante la tradición oral. No existen pruebas arqueológicas que certifiquen la existencia histórica de Ulises o de otros héroes concretos, pero se vislumbra una telaraña de conflictos, ciudades destruidas y rutas comerciales que dan contexto a sus hazañas.

Algunos detalles intrigantes que surgen de este cruce entre mito y realidad contribuyen a entender por qué la historia sigue cautivando:

El “caballo de Troya ” podría interpretarse como una metáfora de estrategia militar o una herramienta narrativa, en lugar de un ingenio literal de madera.

” podría interpretarse como una metáfora de estrategia militar o una herramienta narrativa, en lugar de un ingenio literal de madera. Las piedras de honda encontradas en el yacimiento de Troya , que datan de entre 3.200 y 3.600 años, sugieren episodios de intenso combate, defensa heroica o ataques a gran escala.

, que datan de entre 3.200 y 3.600 años, sugieren episodios de intenso combate, defensa heroica o ataques a gran escala. El estaño, tan poco notable hoy en día, era el epicentro de una red económica que unía las minas del Mar Negro con los talleres del mundo egeo; sin este metal, el bronce —y las armas— no habrían sostenido los reinos micénicos.

Y tal vez la curiosidad más reveladora de todas es que, para los griegos de antaño, la guerra de Troya no era un mito, sino un hecho histórico. Dos milenios más tarde, obras como la de Alfonso Mañas y películas como La Odisea evidencian que la línea entre leyenda y realidad continúa difuminándose, y que el viaje de Ulises sigue sirviendo como brújula para reflexionar sobre la transformación de las guerras y los paisajes en relatos que parecen no tener fin.