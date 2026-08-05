Un magnánimo Christopher Nolan nos regala un pedazo de historia literaria universal, la Odisea de Homero, en rotundas imágenes y sonidos que devuelven la profundidad al cine que estábamos perdiendo.

Un ritmo acompasado que nunca decae pero jamás tiembla, una dirección omnidireccional y unos efectos especiales que parece que salen de la pantalla.

Una actuación poderosa de Matt Damon con y sin espada, una aventura épica llena de seres mitológicos y brujas malévolas que convierten hombres en cerdos o cantan al corazón las verdades hasta volverlos locos.

Aguantamos férreamente ante la pantalla con la esperanza casi imposible de volver a ver a Ulises regresar a Ítaca para atemperar sus miedos. ¿Lo conseguirá?

Una obra maestra.

5 ★★★★★