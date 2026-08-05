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Cultura Cine y Teatro

Homero disfrutaría

La Odisea

Una epopeya sin límites para la imaginación de Nolan

La Odisea
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Un magnánimo Christopher Nolan nos regala un pedazo de historia literaria universal, la Odisea de Homero, en rotundas imágenes y sonidos que devuelven la profundidad al cine que estábamos perdiendo.

Un ritmo acompasado que nunca decae pero jamás tiembla, una dirección omnidireccional y unos efectos especiales que parece que salen de la pantalla.

Una actuación poderosa de Matt Damon con y sin espada, una aventura épica llena de seres mitológicos y brujas malévolas que convierten hombres en cerdos o cantan al corazón las verdades hasta volverlos locos.

Aguantamos férreamente ante la pantalla con la esperanza casi imposible de volver a ver a Ulises regresar a Ítaca para atemperar sus miedos. ¿Lo conseguirá?

Una obra maestra.

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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