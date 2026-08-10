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Cultura Cine y Teatro

Violencia y Amor sin diálogos

Motor City

Un film original y extravagante que te puede enganchar

Motor City
Archivado en: Cine y Teatro

Un experimento impredecible, una película llena de violencia y venganza por un amor no correspondido pero sin un solo diálogo, tan solo una banda sonora editada con música y efectos especiales.

Al principio se te hace extraño, claro, pero con el tiempo te vas haciendo a esta anomalía que ha elegido Potsy Ponciroli y más o menos te adaptas, aunque no deja de ser un film sin mucha sustancia y lleno de estereotipos cansinos.

El invento, por creativo, es valorable, y la interpretación de Alan Ritchson convence (más o menos), pero el producto, aunque entretenido, te deja igual que entraste. No aportaría nada aunque tuviese diálogos por doquier.

Eso sí, los efectos especiales, la iluminación y la música son dignos de ver en pantalla grande y si te gusta el género del thriller de acción puedes divertirte un buen rato, cosa que siempre merece la pena.

★★½

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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