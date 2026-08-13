Los “cómicos de la legua” del siglo XXI: “Teatruck”

Esto de escribir del mundo del teatro, hace que en ocasiones te lleves muchas sorpresas si estás atento a lo que pasa a tu alrededor. Esto viene a cuento por encontrarme en un pequeño pueblo de Extremadura, concretamente en Almendralejo, allí un ferviente luchador y defensor del teatro llamado Ruben, p hace que el teatro se vea y se oiga en los mas apartados pueblo de la comarca y le sirve para llevar obras de teatro a esa población, al tener conocimiento que en dicho pueblo, se goza de una plaza ,un ayuntamiento y algún bar pero desgraciadamente, no tienen teatro, ni casino ni un lugar en donde hacer una representación teatral, por tanto, allí está él para resolverlo con su “compañía Teatruck” y satisfacer a los paisanos de los pueblos de la comarca, con una actuación que sale de una furgoneta adecuada y acondicionada al efecto y en la que cuatro actores y dos técnico ponen en marcha lo que denominaríamos, “Los Cómicos de la legua”

Cómico de la legua, es el comediante nómada que en el Renacimiento y durante el Siglo de Oro español, solo o formando pequeñas compañías, hacía sus representaciones en pequeñas poblaciones de un circuito rural que recorría a pie, en caballerías o carros. El nombre de esta forma de teatro itinerante tuvo su origen en la naturaleza trashumante de los cómicos y más concretamente en la obligación por ley de acampar a una legua de la población en la que iban a actuar.

Este dato de alojar a los cómicos en la entrada del pueblo a una legua, era principalmente, para que no se sobrepasaran con los vecinos por la mala fama que tenían los cómicos de ridiculizar a los ciudadanos con chanzas y quiebros a las mujeres, siendo de mal gusto de los “mandamases” del pueblo.

No olvidemos que estamos hablando del Renacimiento y el siglo de Oro español.

Es una variante pícara y castiza de la “commedia dell’arte italiana”, donde se puede diferenciar hasta ocho tipos de nombres de comediantes ambulantes como, Bululú; Ñaque; Gangarilla; Cambaleo; Garnacha; farándula y compañía.

En 1980, José Sanchis Sinisterra estrena la obra “Ñaque o de piojos y actores” en la que muestra la vida de los 2 actores de una de estas compañías de cómicos de la legua, no lejana de las que durante los años de la posguerra iban por los pueblos haciendo sus pequeñas funciones, que también aparecen retratadas en su obra ¡Ay, Carmela!.

En 1985, el actor español Fernando Fernán Gómez rindió homenaje a la vida de los cómicos ambulantes de la postguerra española en su novela “El viaje a ninguna parte”, que luego llevó al cine con el mismo título. La historia, una mezcla de relato biográfico y de homenaje postrero a los últimos “cómicos de la legua”, transcurriendo por rutas de la geografía manchega, yendo y viniendo «de pueblo en pueblo… Componiendo el último cuadro quijotesco y tragicómico de una “bojiganga” cervantina del siglo XX.

Para darle mayor rigor histórico, se sitúa la historia del «nomadismo teatral», o «bohemia farandulera» de «astrosos farsantes», a todo lo largo del reinado de los Austrias y facilita una relación de citas halladas en narraciones de costumbres y novelas picarescas, que nos dan las claves de este fenómeno de la dramaturgia peninsular.

Recogiendo una cita en una de sus obras de Vélez de Vergara, encontramos la descripción de una compañía que recaló en una venta y lo describe así:

«Venían las damas en jamugas, con bohemios, sombreros con pluma y mascarillas en los rostros; los chapines con plata, colgando de los respaldares de los sillones; y ellos, unos con portamanteos sin cojines, y otros sin cojines ni portamanteos, las capas dobladas debajo, las valonas en los sombreros, con alforjas detrás, y los músicos, con las guitarras en cajas delante de los arzones».

El susodicho personaje que pone en marcha, (nunca mejor dicho) la “compañía Teatruck” se llama, Rubén Castañeda, natural de Almendralejo. Él con una furgoneta Nissan y otros actores y la actriz Laura Nieto y dos técnicos se permiten el lujo de dar “felicidad teatral” por los pueblos de Extremadura que no se sabe a ciencia cierta si los ciudadanos, asisten a las representaciones por curiosidad o por necesidad de ver teatro, prohibido hasta ese momento por las “humildes características” del pueblo que visitan.

La furgoneta, esta acondicionada para viajar en ella y -según Ruben- en cinco minutos se desenvuelve y queda un escenario para dar teatro.

Rubén Castañeda, es un entusiasta del teatro, que a los 19 años se trasladó a Madrid para formarse en interpretación, completando estudios superiores en artes escénicas y ampliando su formación con disciplinas como canto, clown, cabaret, burlesque y danza. Actuando en varias representaciones y poniendo su voz en varios musicales.

Las obras, en general son elaboradas por Rubén con la ayuda de sus actores de la compañía. Así buscan un motivo del pueblo donde representan para dar a la obra un mayor significado. No olvidemos que casi todos los pueblos de España, gozan de leyendas, misterios y situaciones secretas que pasan de generación en generación, de boca en boca. Ellos buscan esas situaciones y las imprimen en la obra que se convierte como quien dice, “una obra de teatro al menú”.

El proyecto surge tras el regreso de Castañeda a Extremadura después de una década formándose y trabajando en Madrid. “Decidimos- comenta Rubén- volver a la tierra, que tira mucho. Quiero vivir de lo mío porque para eso he estudiado y trabajado”, explica. Además, añade que su objetivo es “innovar para llevar el teatro a lugares donde no suele llegar”.

Para ponerlo en marcha, Castañeda organizó un casting para formar la compañía. De ese proceso salió elegida la actriz Laura Nieto, también de Almendralejo y con trayectoria profesional en el ámbito escénico. “Es un proyecto que llama la atención y que te conecta tanto profesionalmente como con tus raíces y con lo que has vivido en Extremadura”, señala Ruben y Laura Nieto comenta, se destaca también la función social de este proyecto, por llevar el ocio, el entretenimiento y la cultura de calidad, a sectores como los niños o las personas mayores que no tienen acceso a la cultura teatral por vivir en la España, vacía y profunda de los pequeños pueblos de pocos habitantes.

‘Teatruck’, apuesta por un formato ligero que facilita su carácter itinerante. El camión funciona como escenario móvil y las obras, escritas por la propia compañía, abarcan distintos géneros y están pensadas para representarse al aire libre. El repertorio incluye varias propuestas originales concebidas para públicos diversos. “Estamos aportando algo novedoso -continua Ruben- pero muy sencillo: llevar el camión, nuestra propuesta y nuestras obras a pueblos donde este tipo de actividades no suelen llegar”.

Lo más inmediato que tienen, (Cuando hablamos con Rubén, que estaban ensayando), la representación de la obra, “El Señorío” para la localidad de Higueras de Vargas, en la población de Badajoz, que vivió en la edad media, una leyenda de drama y comedia de unos hermanos que se disputaban un castillo de esta población.

Es en agosto cuando la compañía “Teatruck”, este contratada ya en cuatro poblaciones de Badajoz y una en un pueblo de Ávila. Serán 60 minutos teatrales en los que los ciudadanos a las 21,30, sacan sus sillas a la plaza del pueblo para ver la obra, que previamente ha contratado el concejal de turno para que sus vecinos gocen gratuitamente, de una obra de la “compañía Teatruck”.

Esta iniciativa para ofrecer espectáculos teatrales móviles, diseñados para llegar a cualquier rincón de nuestro país con todas las garantías de calidad artísticas y técnicas, la denomina Rubén como, “El teatro llega a tu pueblo”

Llevar el teatro a los pueblos más pequeños. Ese es el objetivo de ‘Teatruck’. Es una compañía de Almendralejo que ha comenzado a rodar con un camión convertido en escenario. Su destino, plazas y pequeños rincones de la región de Extremadura. Una idea sencilla: llegar, abrir el camión y empezar la función. Así, el vehículo se transforma en escenario, camerino y espacio de representación, lo que permite actuar en plazas y espacios abiertos, especialmente durante los meses de verano.

La actriz, Laura Nieto ha destacado también la función social del proyecto para llevar “ocio, entretenimiento y cultura de calidad” a sectores como los niños o las personas mayores “que normalmente, tienen difícil el acceso al teatro.