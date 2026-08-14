La Nueva Locura de Pedrerol

Que `El Chiringuito´ es una locura os lo puedo asegurar de primera mano. El 15 de septiembre de 2008 arrancamos una nueva manera de hacer televisión: Punto Pelota.

El plató de Punto Pelota, en Intereconomía Televisión. Aquí empezó todo en 2008.

Aquello fue el inicio de un formato de entretenimiento bestial, abrumador, original y, sobre todo, genial. Julio Ariza, presidente de Intereconomía TV, fichó a Josep Pedrerol para hacer una tertulia deportiva diferente, que no fuese el típico coñazo de listillos dando una chapa insoportable donde era más importante el `yo´ que la propia noticia. Pedrerol escogió a los mejores tertulianos, a los más divertidos, eclécticos y que entendiesen el formato súper dinámico de Punto Pelota, evitando los diálogos largos y plomizos.

Para organizar todo ese anárquico berengenal técnico tuve la inmensa suerte de que me eligieran a mí como realizador, con la ayuda de un equipo de profesionales de primera línea que disfrutábamos como los espectadores con el puro entretenimiento que era emitir ese nuevo concepto de televisión.

Con Pedrerol en Cardiff, en la final de la Champions entre el Real Madrid y la Juventus en 2017, que por supuesto se llevó el Madrid

Desde el principio Pedreriol y yo sintonizamos a la perfección, no sin las broncas típicas de un directo tan intenso, pero que terminaban con la sintonía final del programa.

La crítica en general nos puso a caldo, tanto por el contenido como por la realización, donde tenía a dos camarógrafos ENG que entraban y salían constantemente en el plano, seguían a los tertulianos cuando se iban a cenar, o pasaba de meter 50 planos en 1 minuto a dejar un plano fijo durante 3, cuando se levantaba el desgraciadamente fallecido Ramos Marcos y miraba con cara de odio a otro tertuliano que le había llevado la contraria malamente.

Pero la realidad es que al público le encantaba. Pedrerol, los tertulianos, la fantástica Irene Junquera leyendo mensajes y el equipo técnico sabíamos que empezábamos a hacer historia, y eso nos empujaba cada noche a apretar un poco más las tuercas, y más y más, hasta que los que estábamos delante y detrás de las cámaras y los espectadores èramos un mismo equipo. ¡Fue una gozada!

Pero todo parecía llegar a su fin. Intereconomía TV se fue al garete, nos echaron a la gran mayoría y botaron a Pedrerol en diciembre de 2013, aunque intentaron mantenerlo con otros presentadores y otros contertulios, pero aquello no enganchaba ya a nadie y al poco tiempo terminó Punto Pelota, un programa que revolucionó el mundo del deporte.

Fue en enero de 2014 cuando, después de un mes en el paro, 7 meses de impagos y con 5 hijos pequeños a mi espalda, recibí una llamada salvadora: «Pecker, soy Josep, ¿te vienes a realizar El Chiringuito a Atresmedia?»

«¡Claro Josep, cuenta conmigo, por supuesto jefe!»

«Pásate por Atresmedia que arrancamos el 6 de enero»

De nuevo una ilusión enorme, volver a preparar el plató, la escenografía, la iluminación, el sonido, la infografía con los excelentes profesionales de Atresmedia. Reunirme cada tarde con los mejores periodistas de El Chiringuito, que se trajo Pedrerol de Intereconomía, y crear un equipo técnico unido que nos juntábamos cada noche en el plató para crear locuras nuevas.

El equipazo de El Chiringuito

Hicimos tantas composiciones nuevas, tantos planos de cámara imposibles en una realización de ensueño que el mezclador de vídeo, Pedro Mellado especialmente (aunque hubo varios más), parecía un pulpo tocando teclas y faders a la velocidad del rayo. También salvó Pedrerol a Eduardo Rodríguez del Val, un ruidero, como los llaman en Atresmedia, que le imprimió una fuerza apocalíptica a cada secuencia.

Pero esta vez llegó el final para mí. 10 años, entre Punto Pelota y El Chiringuito, acostándome a las 04:00 y levantándome a las 08:00 con los gritos de nuestros pequeños era demasiado. Rocío Gayarre, mi entregada mujer que sabía que estaba enamorado tanto de ella como de El chiringuito, hizo lo que pudo por hacerme feliz, pero al vivir 7 en una casa de 100m era imposible poder dormir lo que necesitaba para el desenfrenado ritmo del programa y me retiré. Todo el mundo me decía que estaba loco, pero Josep me entendió, me dio un fuerte abrazo en su despacho cuando se lo dije, y quedamos como amigos para siempre. Un señor.

Hubo otra importante razón: mi equipo de siempre, `Los Costras´, se fue retirando también poco a poco y la fusión con mis compañeros ya no era lo mismo. Es un programa que o vibras a tope al hacerlo entre todos o no funciona como debiera.

Josep Pedrerol en el nuevo plató de Mediaset

Y ahora, dentro de 3 días, el lunes 17 de agosto de 2026 y al filo de la medianoche, Pedrerol inicia una nueva locura en Mediaset, en Energy de lunes a jueves a las 23:45 y en Cuatro los domingos a las 00:00. Trae varios invitados nuevos muy potentes y seguro que mantiene el cariño del público que le sigue allá donde vaya. El entretenimiento puro y duro, el amor por el deporte y por la televisión y las ganas de comerse el mundo lo lleva de serie.

Enhorabuena Pedrerol por tu actitud y tu fortaleza. Me hubiera gustado estar a tu lado y lo sabes. Yo no me lo pierdo. ¡Suerte y a marcar otro gol por la escuadra!