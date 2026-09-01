Un film profundo que mezcla el atractivo del deseado Narciso con los problemas letales de los homosexuales en la dictadura de Stroessner, en Paraguay, y el inicio de un estallido de libertad que intenta sobrevivir ante tanta censura mediante la música.

El director Marcelo Martinessi tira del hilo cuidadosamente para lograr recrear un mundo denso y espeso, donde reina el sudor, la intriga y el miedo en lugares sombríos a los que los jóvenes quieren volver siempre para escuchar buen rock, bailar sin control y disfrutar de unos momentos mágicos de diversión.

Me ha parecido sensacional la fotografía de Luis Armando Arteaga, que busca la naturalidad de la iluminación para recrear esos antros oscuros y el estudio de radio donde interpretan ante el público una novela de una manera magistral.

Sin duda no te va a defraudar.

3 ★★★