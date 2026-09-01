  • ESP
    España América
Cultura Cine y Teatro

Todo el mundo le desea

Narciso

Una historia sórdida y penetrante

Narciso
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Un film profundo que mezcla el atractivo del deseado Narciso con los problemas letales de los homosexuales en la dictadura de Stroessner, en Paraguay, y el inicio de un estallido de libertad que intenta sobrevivir ante tanta censura mediante la música.

El director Marcelo Martinessi tira del hilo cuidadosamente para lograr recrear un mundo denso y espeso, donde reina el sudor, la intriga y el miedo en lugares sombríos a los que los jóvenes quieren volver siempre para escuchar buen rock, bailar sin control y disfrutar de unos momentos mágicos de diversión.

Me ha parecido sensacional la fotografía de Luis Armando Arteaga, que busca la naturalidad de la iluminación para recrear esos antros oscuros y el estudio de radio donde interpretan ante el público una novela de una manera magistral.

Sin duda no te va a defraudar.

3 ★★★

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]