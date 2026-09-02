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Cultura Cine y Teatro

Una historia tan abstracta como real

Bad Apples

Una profesora secuestra a la manzana podrida de la clase

Bad Apples
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Cuando un alumno lleno de ira, que es la manzana podrida de la clase, termina tirando a una compañera por las escaleras y rompiendo las lunas de los coches, la maestra decide secuestrarle en su propia casa, lo que supone un giro esencial en el guion del film.

Aunque el contenido es algo irregular y demasiado fantasioso a veces, no deja de ser una película entretenida y asombrosa, especialmente en la secuencia final.

Solo por la brillante actuación de la protagonista, Saoirse Ronan, merece la pena ir a ver esta comedia negra, pero además, ese surrealista secuestro está lleno de sobresaltos y de personajes de lo más variado que no dejan de sorprender.

★★★½

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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