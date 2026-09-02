Bad Apples

Cuando un alumno lleno de ira, que es la manzana podrida de la clase, termina tirando a una compañera por las escaleras y rompiendo las lunas de los coches, la maestra decide secuestrarle en su propia casa, lo que supone un giro esencial en el guion del film.

Aunque el contenido es algo irregular y demasiado fantasioso a veces, no deja de ser una película entretenida y asombrosa, especialmente en la secuencia final.

Solo por la brillante actuación de la protagonista, Saoirse Ronan, merece la pena ir a ver esta comedia negra, pero además, ese surrealista secuestro está lleno de sobresaltos y de personajes de lo más variado que no dejan de sorprender.

3½ ★★★½