“Escenas de la vida conyugal”

Hace muchos años, digamos en la mitad del siglo pasado, mi afición al cine me llevo a la búsqueda del pensamiento de los autores clásicos contemporáneos como Fellini, Pasolini, Antonioni, Wells, y Bergman entre otros. Este último autor, me impacto, con su “Manantial de la doncella”, con “Fresas salvajes” y ya con un auténtico derroche de dificultad en la asimilación y de difícil digestión de los conceptos expresados con la obra, “El séptimo sello”. Ahí, fundí los plomos. Todo un alarde psicológico y trascendental de difícil definición.

Lo que menos me podía esperar, es que, en esta ocasión de esta historia de matrimonios, me pusiera la llanura de los sentimientos en un plano sencillo, visible, inteligible y fuera de todo contexto de difícil comprensión llegando a ser el relato y la historia de la vida de todos los que ocupábamos el patio de butacas.

Todos aquellos autores dejaron con sus obras un poso en mí, para buscar en cada rincón del celuloide en sus obras un significado. Ardua labor la mía a mi corta edad, (19 años) aunque estimable, para llegar más tarde superando la adolescencia al mundo del teatro y ver interpretar a los autores clásicos como Lope, Calderón o los modernos y en general dramaturgos de comedia como Jardiel Poncela, Alfonso Paso, Neville, Alonso Millán, también los extranjeros como Ibsen, Virginia Wolf, Tennessee Willians, Arthur Miller, Oscar Wilde, en fin, estos son algunos de los que admiró y con el paso del tiempo, sus obras se repiten en su representación y dan acceso para rememorar una gran obra.

Con texto de Ingmar Bergman y dirigida por Norma Alejandro, fue estrenada en 1973 como serie y luego como película y obra de teatro. «La única razón por la que se ha de ver de nuevo esta obra es porque la presencia de Andrea Pietra, una gran actriz que cambia la pieza cada día, comenta Darín, y añade: «Esta obra está en movimiento, está viva. Cada día tiene una resignificación diferente y eso, para mí, la hace muy atractiva».

Andrea Pietra, que también ha trabajado en diferentes ocasiones con la directora Norma Alejandro, comentaba que: “el público verá en esta obra muchas cosas que conoce, algunas hacen sufrir y otras reír, pero sobre todo la obra lo que hace es generar debates tras todas las representaciones”.

Para Ricardo Darín la obra es una crítica a la institución del matrimonio, un intento de recuperar el vínculo amoroso entre dos personas que provoca una catarsis en el espectador, porque a menudo se siente muy identificado. «Aunque trata de cosas casi trágicas, la gente no para de reír», y sigue comentando Darin, «Es una risa liberadora, que permite reírse de cosas de las que los personajes no pueden reír».

Este preámbulo, sirve como un dato para poder decir que una obra escrita por Ingmar Bergman en 1973, se sube al escenario casi sesenta años después, como es el caso de “Escenas de una vida Conyugal” ofreciendo todo un panorama social de nuestros días en las relaciones de pareja. Haciéndome enloquecer al comprobar que Bergman iba mucho más allá de un “Séptimo Sello” o “Unas fresas Salvajes”, siendo en este caso, unos parlamentos de absoluta discreción, de un profundo dramatismo a veces y de una alta comedia en otros momentos y vamos a analizar, porque gracias a Ricardo Darín y Andrea Pietra, hemos sido testigos de todo un acontecimiento teatral de primer orden. Al cual ha contribuido con la dirección de la obra por parte de Norma Alejandro.

Las reflexiones sobre la pareja, el matrimonio, el amor, el sexo, la convivencia, la soledad, la dependencia y el cariño son innumerables. Es absurdo tratar de apuntarlo aquí. Sólo diré que nos encontramos en ellas, de una u otra manera. La obra, está diciendo cosas que todos pensamos, sufrimos, hacemos…en ocasiones, aunque llevado, por supuesto al extremo (no quisiera verme en una relación tan tortuosa). Incluso cosas que no vemos (pero que sí están) o no nos atrevemos a plantear muchas veces.»

Bergman en 1973, trabajó para la televisión sueca. Con dos obras memorables, “Secretos de un matrimonio” o también reconocido como “Escenas de la vida conyugal”, y “La flauta mágica” en 1975. La primera, fue película y tuvo su estreno cinematográfico en versión cortada, y concebida como una miniserie de seis capítulos, con una duración total de aproximadamente 295 minutos.

Mas tarde, Bergman realizó una versión de 155 minutos para su proyección en salas de cine. y sería recordada como uno de los mejores ahondamientos en las relaciones de pareja llevados a la pantalla pasando al teatro con una duración de 110 minutos.

En definitiva, “Secretos de un matrimonio o Escenas de la vida conyugal”. La historia del matrimonio de Marianne y Johan ​Se rodó en 1973, con Liv Ullmann y Erland Josephson en los papeles principales, estrenándose el 11 de abril de 1973 en la televisión sueca. Obtuvo un considerable éxito internacional, incluyendo premios como el Globo de Oro 1975 a la Mejor Película Extranjera.

En la versión de teatro, la representación está dividida en cuatro cuadros, perfectamente diferenciados y en los que te llevan hasta la resolución final con una inquietante sospecha de no saber lo que nos traerá, en conclusión.

Marianne (papel interpretado por Andrea Pietra), interpreta este inicio de la obra con un sentido de disconformidad con la vida que lleva y llena de comicidad y de inconclusas decisiones por su parte frente a Juan, que es, todo comprensión (Ricardo Darin) que rebate a Marianne su intención de cancelar la cena dominical en casa de sus padres, pero no puede rebatir los argumentos de su madre.

Con ello se da cuenta de lo difícil que le resulta no plegarse a las expectativas ajenas. Juan, coquetea, sin mucho convencimiento, con una compañera de trabajo que critica severamente su trabajo como poeta. Marianne, de oficio abogada de familia, después de veinte años de matrimonio. Habla con Juan de su vida sexual para descubrir que Marianne no está interesada en mantener relaciones íntimas al paso de tantos años de matrimonio.

Posteriormente, Juan llega a la casa veraniega del matrimonio antes de lo acordado con Marianne y responde fríamente a la afectuosa bienvenida de su mujer. Le confiesa lacónicamente que tiene una amante joven, Paula, y que se marcha del país con ella a Paris, por un periodo indeterminado.

Marianne está devastada y, en consecuencia, actúa de manera errática y contradictoria. Juan se marcha a la mañana siguiente. En su desesperación Marianne llama a una pareja de amigos buscando ayuda y tratar de detener la marcha de su marido. Sin embargo, descubre que sus amigos ya están informados de la decisión. Y le causa una sensación de traición, poniendo en escena unos momentos de actuación por parte de Andrea Pietra, que se convierten en sublimes por lo explicado y trágico de sentirse tonta y engañada por sus amigos.

Ambos pasan siete años sin verse desde que Juan se fue a Paris con Paula, y aprovechando su ausencia por un viaje, y Juan visita a Marianne quien le comenta que también tiene un amante. Hablan de divorcio después de que Juan revele que recibió una oferta de trabajo en Estados Unidos.

Marianne considera que lo mejor es arreglar su situación antes de que él se marche. Johan intenta seducirla, pero ella lo detiene con el argumento de que todavía lo quiere y que sólo saldría herida si mantienen una relación íntima. Le pide que se vaya, pero Johan vuelve, intentan hacer el amor, y Marianne confiesa que quiere dar una nueva oportunidad. Terminan por pasar la noche juntos sin sexo.

Marianne acude a la oficina de Juan donde acordaron reunirse para firmar los papeles del divorcio. Marianne lo seduce y le confiesa que lo hizo para probarse a sí misma que ya no siente nada por él. Después de ello empieza una amarga discusión sobre la carga que resultaba para Marianne cumplir con las expectativas de su marido, sus familias y la sociedad. Juan admite que no quiere firmar el divorcio y se niega a firmar los papeles. Después de ello, Juan arremete contra ella, intenta no dejarla partir y después de una violenta pelea, Juan decide firmar los papeles culpabilizándose de la situación.

En otro cuadro, Juan deja a su amante y pasa un fin de semana con Marianne en una casa de campo. Ambos están casados y sus esposos han coincidido en las fechas del viaje. Hasta aquí podemos contar, la obra vuelve a girar sobre las características señaladas durante la misma de, intrigas, celos, amores no comprendidos y situaciones caóticas de difícil solución.

Debemos señalar que los dos actores, tanto Darín como Norma, se dejan “la piel en escena”, ella con sus arrebatos e impotencias con un matrimonio roto que le gustaría conservar. Ricardo Darín va llevando la interpretación de su papel a extremos de belleza artística, su inquietud y confusión por no querer y dejar de querer a Marianne le lleva a la bebida y nos deja en el escenario una progresiva borrachera desde el primer vaso hasta la caída en picado por el abuso del alcohol con una interpretación de gran altura y de absoluta complacencia como espectador.

Una maravilla de credibilidad por parte de Darín, en esa difícil interpretación del proceso alcohólico. Solo por este momento, merece la pena ver la obra, y por suerte o por desgracia nos vemos reflejados por un instante, en algunos momentos de la obra. Si nos miramos, nos veremos reflejados en algún instante de nuestra vida.

Ricardo Darín, nacido en Argentina, fue reconocido en España por su película convertida en obra maestra: “Nueve Reinas”, película de culto, que no hay que dejar de ver, si uno es aficionado al cine de humor negro e inteligente.

En cuanto a su formación, realizó sus estudios primarios en la Escuela Mariano Moreno de la localidad de Wilde, en el Gran Buenos Aires. A la edad de diez años, debutó en el teatro junto a sus padres, aunque no siguió una formación académica específica en este ámbito. A los dieciséis años, logró establecerse en el mundo de la televisión argentina participando en programas como Alta Comedia y Estación Retiro.

A pesar de su trabajo constante en el mundo de la televisión, Darín nunca abandona el teatro y A pesar de su trabajo constante en el mundo de la televisión, Darín nunca abandona el teatro y sigue realizando obras como “ La extraña pareja” en 1984; “Taxi” en 1985, “ Sugar” desde 1986 al 1987; “Rumores” en 1990, y “Arte” de 1997 a 1999. Como director teatral, debutó en 1990, con la obra Pájaros in the nait, protagonizada por Adrián Suar, Diego Torres, Leonardo Sbaraglia, entre otros.

En España en la década de los 2000 llevo a escena la obra “Arte” escrita por Yasmina.Reza, con tal éxito, que lo que fue para dos semanas, se convirtió en meses a llenos diarios.

Andrea Pietra, comenzó su carrera actoral en “Así son los mios”, de 1989, y luego tuvo papeles en varios programas y películas. Fue una de las primeras actrices contratadas por la productora Pol-Ka, habiendo trabajado en la exitosa serie para televisión “Poli-ladrón”. En 2004 interpretó a Frida, la pareja de Eva (Soledad Villamil) en “Locas de amor”. En el año 2007 se unió al elenco de la serie, Son de Fierro, durante el transcurso de la mitad de dicha ficción, Interpretó uno de los papeles protagónicos y debido a su excelente actuación se concretó su continuidad el año 2008, llegando a ser actriz protagónica del serial “Socias”, que era emitido por Canal 13 Argentino. Como actriz protagonista en el 2008 consiguió el Premio Martin Fierro.

Norma Aleandro, es una primera actriz argentina, guionista y directora de teatro , ampliamente considerada una de las más célebres actrices de su país y todo un ícono cultural. ​Ha actuado en más de sesenta películas, cuarenta y cinco ficciones televisivas e innumerables obras de teatro.Inició su carrera como actriz a los nueve años. Posteriormente, trabajó en pequeños papeles en programas de televisión estatales y después debutó en la pantalla grande con el filme “La muerte en las calles”. Su prometedora carrera en Argentina se interrumpiría en 1975, tras ser obligada al exilio debido a una amenaza de la Alianza Anticomunista Argentina, gestada por un grupo de colaboradores del presidente Juan Domingo Perón. A su regreso Alejandro, obtuvo notoriedad en películas importantes del cine argentino, el teatro y la televisión.

En teatro actuó en obras de Eurípides, Molière, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Tennessee Williams y Arthur Miller. En 1959 participó del programa Historia de jóvenes transmitido por Canal 7 que recibió el Premio Martín Fierro de ese año. En 2001 actuó junto con Ricardo Darín y Héctor Alterio en “El hijo de la novia”, que fue un gran éxito recibiendo ella misma ese año el “Premio Konex” de Brillantes.