Soberbia película del director argentino Pablo Trapero, basada en el libro `El Extravagante Señor Dyer´ de David Gilbert, que muestra a un gran escritor hundido en el descontrol de su propio yo. Como padre de sus tres hijos ha sido un verdadero desastre y como marido un demonio, pero poco antes de morir les cita para contarles una sorpresa increíble que revienta la trama hasta el final.

Si el guion adaptado de Sara Polley y el propio Trapero es sensacional, las actuaciones de Bill Nighy como Andrew Dyer e Imelda Staunton como su abnegada mujer son sencillamente espectaculares. El film no deja de vibrar ni un segundo, buscando herir tu sensibilidad con la ruptura constante de una historia tan conmovedora como insólita.

Técnicamente es clásica y sin alharacas, pero con una banda sonora especialmente brillante y muy acorde con el personaje.

No dejes de ir a verla, te va a emocionar.

4 ★★★★