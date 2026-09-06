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Cultura Cine y Teatro

Una telaraña insalvable de desesperanza y desencanto

Sus Hijos

Los hijos de un gran literato reciben una sorpresa increíble  

Sus Hijos
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Soberbia película del director argentino Pablo Trapero, basada en el libro `El Extravagante Señor Dyer´ de David Gilbert, que muestra a un gran escritor hundido en el descontrol de su propio yo. Como padre de sus tres hijos ha sido un verdadero desastre y como marido un demonio, pero poco antes de morir les cita para contarles una sorpresa increíble que revienta la trama hasta el final.

Si el guion adaptado de Sara Polley y el propio Trapero es sensacional, las actuaciones de Bill Nighy como Andrew Dyer e Imelda Staunton como su abnegada mujer son sencillamente espectaculares. El film no deja de vibrar ni un segundo, buscando herir tu sensibilidad con la ruptura constante de una historia tan conmovedora como insólita.

Técnicamente es clásica y sin alharacas, pero con una banda sonora especialmente brillante y muy acorde con el personaje.

No dejes de ir a verla, te va a emocionar.

4 ★★★★

 

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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