«El otro lado de la cama», comedia musical sorprendente de líos sentimentales

Partiendo de la película de este mismo título con la presencia de Paz Vega, Natalia Verbeke, Ernesto Alterio y Guillermo Toledo, nos sentamos en el Teatro Alcalá para ver la obra teatral, que ha sido llevada a su condición de musical con unos jóvenes actores, todos ellos primicias del futuro teatral de nuestro país.

“El Otro Lado de la Cama”, es una comedia sorprendente, llena de ritmo, equívocos y carcajadas, que conquista por su frescura y por la forma en que retrata los líos sentimentales. Una comedia alocada y aun ritmo trepidante en su acción musical. Los enredos, las mentiras y el amor se mezclan para crear una historia tan divertida como impredecible. La trama es de dos parejas —Paz y Ernesto, Natalia y Guillermo—, que se consideran amigos inseparables… o al menos eso creen. Todo parece estable en sus vidas hasta que un auténtico terremoto sentimental irrumpe sin avisar.

Natalia decide dejar a Guillermo porque se ha enamorado de otra persona, aunque evita confesar quién es. Desorientado y roto por la ruptura, Guillermo busca apoyo en Ernesto, convencido de que su mejor amigo será su mayor aliado. Mientras tanto, Paz está convencida de que su relación con Ernesto va viento en popa y ya sueña con comprar juntos un piso. Pero la realidad es muy distinta. Ernesto y Natalia mantienen una relación secreta que amenaza con hacerlo saltar todo por los aires.

Cuando las pasiones ocultas, los deseos y las mentiras comienzan a entrelazarse, la amistad y el amor se ponen a prueba dando lugar a situaciones tan caóticas como hilarantes. … Y es que ahora, Natalia y Ernesto son mucho más que amigos, mucho más. Cuando el deseo, las mentiras y la pasión irrumpen en la pareja y la amistad… ¡Líos a la vista!. “El Otro lado de la Cama”, pone el título de esta obra en antecedentes de lo que se espera que surja. Consiguió el “Premio Broadway World”, como Mejor Musical de pequeño formato.

El guion está escrito por David Serrano de la Peña, nacido en Madrid (1975). Director y productor, guionista de cine, televisión, teatro contemporáneo y teatro musical. En cine ha escrito los guiones de la película “El otro lado de la cama” y de su secuela “Los dos lados de la cama”.

De la primera, que fue vista en España por dos millones ochocientos mil espectadores, se realizó un remake en Francia, “On va s’aimer”, y se adaptó a teatro en el 2004. La obra de teatro ha sido estrenada en España, Argentina, México, Francia, Italia, Paraguay y Panamá.

Su primera película como director y guionista fue “Días de fútbol”, otro gran éxito de taquilla con más de dos millones setecientos mil espectadores y que le valió la nominación como Director Novel a los Premios Goya. También ha dirigido y escrito las películas “Días de cine”, escrita con Alberto San Juan; “Una hora más en Canarias”; “Tenemos que hablar”, escrita a medias con Diego San José.

En teatro musical es autor del libreto de “Hoy no me puedo levantar”, estrenada dos veces en España, donde fue vista por más de tres millones de espectadores. “Hoy no me puedo levantar”, se ha estrenado en México en cuatro ocasiones. También es autor junto a Daniel Sánchez Arévalo y Fernando Castets de “Enamorados anónimos”. En octubre de 2017 estrenó como director y adaptador la versión española del musical, “Billy Elliot”. También ha realizado, junto con su hermano Alejandro, la adaptación en español de “West Side Story”, estrenada en Madrid en octubre de 2018, que ha fue elegida por MTI como la versión oficial en castellano para todo el mundo y “Mamma Mia!”, estrenada en Madrid en octubre de 2022.

También una nueva versión de “Grease”. En septiembre de 2022 estrenó como director el musical “Matilda”. En septiembre de 2023 estrenó como director y adaptador “The Book of Mormon”, musical que fue galardonado con el “Premio Talía al mejor musical del año”. En octubre de 2025 estrenó el musical “Wicked”.

En el teatro contemporáneo tiene trabajos como Más de cien mentiras (2011) Agonía y éxito de Steve Jobs (2012);La venus de las pieles (2014); Lluvia constante (2014) Buena gente (2015);Cartas de amor (2016); Dos más dos codirigida con Maite Pérez Astorga (2017);Los universos paralelos (Rabbit Hole) (2017); Billy Elliot (2017); Port Arthur (2019); Metamorfosis (2019);Los hijos (2019); El hombre almohada (2021);Grease (2021);Matilda (2022);The Book of Mormon (2023);Un tranvía llamado deseo (2025); Hasta el final de la fiesta (2025);Wicked (2025);Las amistades peligrosas (2025).

Joan Olive es el director de esta obra con la colaboración de Borja Rabanal. Actor, director, escritor y compositor. Licenciado en arte dramático en el Col·legi del Teatre de Barcelona. Ha protagonizado comedias como “Quieres pecar conmigo”; “Orgasmos”y recientemente “La función que sale mal”. También ha actuado en musicales como “La nit de sant Joan de Dagoll Dagom”; “Boig per tu”,dirigida por Ricard Reguant y “Bed & Breakfast”. Ha participado en series de televisión como en Centro médico; “La Mari” o “Kubala, Moreno y Manchón” para TV3 y también ha protagonizado la película musical El “Retaule del Flautista” (TV3). Ha dirigido y compuesto varios musicales a destacar: «Tots som Anna Allen” nominada a mejor musical off en los PTM.

Este musical, está interpretado por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macfer, Adrià Olay y Ricky Mata.

Ariana Bruguera, Nació en Monterrey (1934), y ha participado en exitosos espectáculos como “Venus”; “Cabaret”; “Marta tiene un marcapasos” y “The Hole 2”. También, dio el salto en 2017 a la pantalla grande en la película “Fishbone” de Adán Aliaga y en la comedia en teatro defendió el papel de Silvia en “Burundanga”. Nace en Barcelona. Desde niña, a los 14 años, empieza a estudiar teatro y danza, dos artes escénicas que ya no dejará de practicar jamás. Entre los 19 y 24 años decide proseguir sus estudios de interpretación y danza entre Londres, Barcelona y Madrid. Mientras tanto estudia la licenciatura de Humanidades en la “Facultad Pompeu Fabra” de Barcelona y lo compagina con un curso de dirección de cine en la escuela ESCAC.

Ana Villar nació en Valencia, (1993). Estudió teatro en la escuela de Arte Dramático de Valencia. Ha trabajado con directores como Alfredo Contreras, Ramón Moreno, Eduardo Bazo o Carlos Bosch. Ana tiene experiencia en teatro musical y ha trabajado en musicales como «Grease» o «A Quien le Importa», la primera película que ha participado «Luces»

Nuria Herrero nació en Valencia, (1987) es una actriz y bailarina, conocida como personaje principal en series de televisión españolas como “Tiempos de guerra” (2017), con el papel de Raquel Fuentes, “Señoras del (h)AMPA” (2019-2021), como Virginia Torres, “Todo lo otro” (2021) y como Beatriz Vega, en “Cuatro estrellas” (2024).

Maria Petri, nacida en Madrid (1998); titulada en el laboratorio de Wiliam Leyton. Ha participado en el musical “la noche 24 ¿quieres pecar conmigo?”; “Bajo las luces de Broadway”; en la película Anatema y el programa de TV, “Tierra de talento”.

Mònica Macfer, nacida en Barcelona (1997) se formó en la Escuela Memory. Debutó profesionalmente con tan sólo 12 años en el Teatro Regina. Al poco tiempo, hizo su primera aparición en televisión con el espectáculo “SP3, en el programa Club Súper 3 de TV3”. Enseguida descubre su faceta humorística y es escogida para actuar en comedias. En teatro musical ha protagonizado producciones como “40 el musical”;” Boig per tu”; “Tots Som Anna Allen”. Nominado a Los Premios de Teatro Musical de España.

Adrià Olay. Diplomado en Interpretación por el “Col·legi de teatre” de Barcelona. En el 2017 se gradúa en “técnica meisner”, a cargo de Javier Galitó-Cava. Completa su formación con Julio Manrique, Rachel Adler, M. Graham Smith.

En Barcelona, como actor ha tenido la oportunidad de trabajar en salas como el “Teatre Tantarantana”; “La Sala Beckett”; “la Nau Ivanow” o el “Eixample Teatre”; donde lleva más de 400 funciones de “Sex Escape”. En Madrid, ha estrenado en el Teatro Infanta Isabel y en el Teatro Nuevo Alcalá. Ha escrito y dirigido las piezas “historia de mi huida” y “El mal morir”.

Agustín Otón, es actor de teatro de texto y musical, licenciado en arte dramático por la escuela de Murcia y diplomado en magisterio, especialidad de educación musical. Completó, como parte de su formación en la Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Su trayectoria teatral incluye títulos como “La Función que Sale Mal”; “Billy Elliot” el musical, y “El Amor Enamorado” ha llegado a terminar la temporada en el Teatro Nuevo Alcalá con “El Otro Lado de la Cama”. Tiene un bagaje con de más veinticinco obras representadas.

Ricky Mata nacido en Madrid es actor, cantante y bailarín empezó en el mundo de la danza gracias a sus padres, que eran profesores de baile de salón. Comenzó en el teatro musical de manera profesional a los 18 años. Desde entonces, se ha formado de forma integral en canto y actuación. En el musical “Los productores” Interpretó a Leo Bloom en el Nuevo Teatro Alcalá (2023-2024), papel por el que ganó el Premio Butaca. En “Cantando bajo la lluvia” le valió una nominación a los Premios Talía y el premio de la crítica. Ha participado en “Tootsie”; “La jaula de las locas”; “Priscilla, reina del desierto”; “Hoy no me puedo levantar” y “High school” el musical.