Una pareja sin muchos recursos busca desesperadamente comprar una vivienda cuando les van a echar de su piso de alquiler. La solución está en una casa de nuda propiedad. El problema es que hay que esperar a que se muera el dueño y, a veces, esto puede conllevar demasiadas complicaciones.

La película es bastante anodina, aunque con varios golpes de humor, pero pienso que no hay nada especialmente relevante, ni el contenido, ni la dirección, ni el reparto, ni la técnica. Todo es correcto pero nada más.

Se deja ver, pero no te esperes ningún peliculón.

2 ★ ★