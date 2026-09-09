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Cómo conseguir una casa barata

Nuda Propiedad

Una comedia negra sobre el problema de la vivienda

Nuda Propiedad
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una pareja sin muchos recursos busca desesperadamente comprar una vivienda cuando les van a echar de su piso de alquiler. La solución está en una casa de nuda propiedad. El problema es que hay que esperar a que se muera el dueño y, a veces, esto puede conllevar demasiadas complicaciones.

La película es bastante anodina, aunque con varios golpes de humor, pero pienso que no hay nada especialmente relevante, ni el contenido, ni la dirección, ni el reparto, ni la técnica. Todo es correcto pero nada más.

Se deja ver, pero no te esperes ningún peliculón.

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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