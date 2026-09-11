Aunque las secuencias de la intro de la peli son excesivamente largas, poco a poco ese finde travieso de 4 jovencitas atractivas que se reunen para drogarse, beber y disfrutar del sexo, se va convirtiendo en un ritual demoníaco lleno de juramentos y, sobre todo, de mucha sangre.

Es un largo de terror pero con gran cantidad de escenas de un gore tan brutal que te cuesta aguantar con los ojos abiertos mirando la pantalla.

La sensualidad bien filmada adorna la trama, que si a partir de un punto dado es tremendamente violenta, para la parte final da un giro de 360 grados y ya os podéis preparar.

Notable la dirección de Manu Herrera y las actuaciones de las 4 actrices protagonistas. Excelente la mezcla de iluminación y maquillaje, así como los efectos especiales. Y el guion del propio Herrera y J. F. Moratalla, aunque deslavazado por momentos, mantiene la tensión, el interés y el ritmo en todo momento de `El Ritual de Lily´.

Si te gustan las películas gore, satánicas, de miedo o de terror, no te la pierdas. Lo vas a pasar mal/bien.

3½ ★★★½