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Cultura Cine y Teatro

Película entre Gore y Terrorífica

El Ritual de Lily

4 chicas jóvenes se juntan solas en un finde inolvidable...

El Ritual de Lily
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Aunque las secuencias de la intro de la peli son excesivamente largas, poco a poco ese finde travieso de 4 jovencitas atractivas que se reunen para drogarse, beber y disfrutar del sexo, se va convirtiendo en un ritual demoníaco lleno de juramentos y, sobre todo, de mucha sangre.

Es un largo de terror pero con gran cantidad de escenas de un gore tan brutal que te cuesta aguantar con los ojos abiertos mirando la pantalla.

La sensualidad bien filmada adorna la trama, que si a partir de un punto dado es tremendamente violenta, para la parte final da un giro de 360 grados y ya os podéis preparar.

Notable la dirección de Manu Herrera y las actuaciones de las 4 actrices protagonistas. Excelente la mezcla de iluminación y maquillaje, así como los efectos especiales. Y el guion del propio Herrera y J. F. Moratalla, aunque deslavazado por momentos, mantiene la tensión, el interés y el ritmo en todo momento de `El Ritual de Lily´.

Si te gustan las películas gore, satánicas, de miedo o de terror, no te la pierdas. Lo vas a pasar mal/bien.

★★★½

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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