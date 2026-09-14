Bestseller: “la obra que Lorca nunca escribió”

Esta obra del dramaturgo, Ozkar Galan, estrenada en el teatro Pavón, el pasado miércoles 9, nos presenta un detalle de distinto tratamiento en la comedia que consiste en conseguir la difícil posición de un escritor que quiere triunfar con un nuevo libro dentro de la vorágine de autores, que ponen en el mercado todos los días infinidad de obras de las cuales se sienten muy orgullosos de ellas, pero no logran un óptimo número de ventas y comienzan a pasar al ostracismo literario y a la lógica perdida de interés de los lectores.

Igualmente se analiza la labor de las relaciones públicas para hacer que la obra escrita, regrese al mercado con otra cara, aunque esta no era ni por asomo, lo que el autor deseaba en un principio. La excelente dirección de Olivares, se superpone a lo pensado por Ozkar Galan y traza una línea roja que atraviesa sus intenciones en la obra que, sin el menor escrúpulo, se cambia hasta el título, con tal de conseguir las ventas suficientes y convertirla en un “bestSeller”.

Nacho Guerreros, en el papel Paco un escritor y autor feminista. Un híbrido entre Woody Allen y los antihéroes de las comedias literarias, no está frustrado, pero su mujer sí. Que pone todo su empeño para que la escrita por Paco, triunfe.

Su última novela ha pasado con más pena que gloria. Su mujer, Begoña convencida de que el problema no es el libro sino la falta de promoción, contrata a María, una “community manager” de carácter despiadado con un solo objetivo: convertir a Paco y su obra en un fenómeno viral, cueste lo que cueste. La peor pesadilla de Paco es la estrategia de dudosa ética, que utiliza María, que no tarda en transformar la novela de Paco en un producto vendible, aunque eso signifique reescribir su identidad: su nombre ya no es Paco, su historia es otra y su libro ahora es una ficción feminista sobre Lorca que él jamás escribió.

Mientras las redes explotan con la noticia de la presencia del libro en el mercado, el fenómeno se descontrola y Paco se convierte en un símbolo cultural sin haber cambiado una sola palabra de su obra. Entre el “fake news”, las estrategias de mercado absurdas y un escritor convertido en producto, “Bestseller” se nos presenta una comedia salvaje de inciertos pasajes de nuestra sociedad que, a la vista de los espectadores, se burla de la obsesión por la virilidad y la mercantilización de la literatura.

El punto de partida de “Bestseller” es la asistencia a una cena, durante la cual la “community manager” (jefa de comunicación) de un escritor, cuya última novela ha pasado con más pena que gloria, le propone convertirlo en un fenómeno viral para darle un empujón a su carrera. En realidad, es la esposa del escritor la que urde la estrategia. Cree que el problema de la pésima repercusión del libro no es que el libro sea malo, sino la falta de promoción.

Recurriendo a métodos de dudosa ética, la “community manager” transforma la novela en un producto vendible, aunque ello signifique reescribir su identidad: la del propio autor, y transforma la ficción del libro en un relato feminista sobre el poeta García Lorca, que este no escribió.

Naturalmente, el Lorca del título es parte del juego irónico que propone la comedia de Ozkar Galán, por supuesto, no va de Lorca. Es simplemente, un gancho para atraer espectadores. La mención a Lorca alude a cómo, en el caso del autor de “Poeta en Nueva York”, se utiliza como un reclamo -señala Olivares- “hay cosas sin sentido, que somos capaces de venderlas simplemente por postureo”.

Gabriel Olivares (1975) es director y productor teatral manchego, nacido en Albacete con amplia trayectoria en cartelera comercial y alternativa. Creador del laboratorio de Teatro “Laboratorio El Reló”, ha dirigido y producido éxitos como “Burundanga” (más de 1.800 funciones); “Mi primera vez”; “Our Town”; “El Nombre”; “Pareja Abierta – El Musical”; “El Reencuentro” o “Más apellidos vascos”. Ha adaptado y estrenado clásicos de Wilde, Molière, Yasmina Reza y Darío Fo, así como nuevos textos de Jordi Galcerán y Juan Carlos Rubio.

Ha trabajado con figuras como Enrique San Francisco, Natalia Dicenta, Amparo Larrañaga o María Barranco, y ha dirigido obras tanto en España como en Francia e Italia. Desde 2012 dirige “TeatroLab El Reló”, espacio de creación e investigación escénica del que han surgido montajes como “La Caja”; “Las Hermanas de Manolete” o “Edipo Torero”. Actualmente sigue cosechando éxitos con funciones como “La madre que me parió”, que lleva más de 700 funciones realizadas en Madrid y su último estreno “Robots” en los Teatros del Canal.

El dramaturgo Ozkar Galan (1978), autor de “Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió”. Nació en Gernika. Publico su primera obra con 17 años. Está formado en la RESAD. Ha desarrollado su carrera entre el humor, la experimentación y la palabra. Su escritura se ha forjado en “stand up comedy”, café teatros y pequeñas salas. Es acreedor de diversos premios de dramaturgia como el primer premio Villa de Pinto de textos teatrales; también en 2006 con su texto “Artaud, rien de rien”. Accésit Premio Sgae de teatro 2010 con “Wilde, Being Earnest”. Ganador IV Concurso Nacional de textos teatrales Valle de Hecho 2013 con “Té en Samarra” y ganador del “Premio Parábasis” de teatro 2020 con “Divino K o K en Levítico 16”. Algunos de sus textos han sido traducidos al inglés, al francés, al griego, al gallego o al euskera. Se han representado en España, en París y en Atenas.

Entre sus obras destacan “Edith Piaf”; “Taxidermia de un gorrión”, dirigida por Fernando Soto para la prestigiosa compañía Kulunka, “Una dama entre bobos” para el “Festival ClasicOFF”; “Judy, autopsia del Arco Iris” o “Claudio tío de Hamlet”, con la dirección a cargo de Antonio Castro Guijosa para el Festival de Almagro. Es profesor de Teoría Teatral en Dantzerti, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Bilbao.

El actor principal de esta comedia es Nacho Guerreros (1970) riojano de Calahorra. Uno de los actores más prolíficos y reconocidos de nuestro país. Su dilatada trayectoria en cine y televisión le han hecho merecedor del cariño del público y la crítica – “Aquí no hay quien viva” y “La que se avecina”, Premio Ondas nacional de televisión 2022 a la Mejor serie de comedia. En teatro, destaca su trabajo en “Juguetes Rotos”, dirigida y escrita por Carolina Román, obra que consiguió 6 candidaturas a los Premios Max de teatro. “Milagro en casa de los López” bajo la dirección de Manuel Gancedo. “Sobre el caparazón de las tortugas”, de Ignasi Vidal y con dirección de Susana Hornos, y “Bent”, de Martín Sherman y dirigida Gina Piccirilli, obra con la que fue nominado a Mejor Actor protagonista por la Unión de Actores. En 2017 crea Producciones Rokamboleskas consolidando su carrera más allá de las tablas.

Ana Arias (1975), nacida en Madrid, se forma en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, la Fundación Shakespeare y la Escuela Barraca. Complementa su formación con Comedia del Arte en interpretación gestual y mimo. Su maestro más influyente es John Strasberg, con quien estudia desde 2005 en Nueva York y España. En teatro, destaca por sus actuaciones en “Eloisa está debajo de un almendro”, dirigida por Mariana Pineda; “Así es si así os parece” dirigida por Miguel Narros y “Apagón” junto a Gabino Diego y dirigida por Joe O’Curneen,

La carrera profesional de Ana se ha desarrollado principalmente en la televisión, donde la hemos podido ver en series como “Compañeros” y “Policías”. Antes de dar el salto a “Cuéntame cómo pasó” en 2004. Desde entonces ha dado vida a uno de los personajes femeninos más queridos de la ficción española: Francisca Ramos, popularmente conocida como Paquita, actualmente en emisión en RTVE.

Sus trabajos incluyen el largometraje “Suite nupcial”, que protagonizó en 2020 junto a Carlos Iglesias, que también se encargó de la dirección, y su papel protagonista, desde 2021, en “El Pueblo”. En 2023 se incorpora al elenco principal de “La que se avecina”.

Andrea Alvarado (1995), es una actriz peruana de teatro, televisión y cine. Máster en Interpretación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y TAI. Licenciada con honores en Teatro en la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Graduada del XVII Taller de Formación Actoral de Roberto Ángeles. Complementó su formación en actuación en Cours Florent en París (Francia) y en cursos dictados por Laura Silva y Francisco Lumerman (Argentina). Ha participado en más de 15 montajes teatrales, entre los que destacan “Otelo”; “El Avaro”; “Nací para quererte, el musical”; “La Vida es Sueño”; “Todos vuelven, el musical”; “El Loco y la Camisa”; “Mi Hijo solo camina un Poco más Lento” y “Falsarios”.

Rebeca Sala (1995) es una actriz alicantina nacida en Elche. es un todoterreno. Llena de energía, carácter y de enorme inteligencia emocional que enriquece cualquier personaje. Se dio a conocer en la sitcom “Ciega a Citas”, cuando Mediaset volvió a confiar en ella tras su interpretación en la TV Movie “Niños Robados”. La hemos podido ver en varias temporadas de “El Secreto de Puente Viejo” o en HIT (Disney+ Prime), por la que estuvo nominada a los Premios de la Unión de Actores y Actrices en 2022. Ahora interpreta a Vero en la popular serie “La que se avecina”. Su debut en el cine fue con el cortometraje “Estocolmo”, que Rebeca protagoniza junto a Manolo Solo y que le brindó el premio a la mejor actriz en el Festival Ibérico de Cinema de Badajoz (2010).

Se ha puesto a las órdenes de directores como Jonás Trueba o Fernando Colomo en su película “La Tribu”, una de las más vistas de 2018. Recientemente vuelve a rodar con Juan Francisco Viruega, esta vez su ópera prima, “Amanece” estrenada el Festival de San Sebastián (2023). Siempre ha compaginado su carrera audiovisual con el teatro. Rebeca lleva a sus espaldas más de una veintena de montajes teatrales entre los que cabe destacar “Quevedo” dirigido por Héctor del Saz y estrenado en la sección oficial del 36o Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o “El Burlador de Sevilla” dirigida por Darío Facal para el Teatro Español en el 2015. Además, ha protagonizado durante 3 años “Orlando”, una adaptación de la obra de Virginia Woolf nominada a los Premios Max 2019 y programada en Los Teatros del Canal. También ha estado de gira con la comedia “Un Oscar para Óscar”, compartiendo escenario con Jon Plazaola, Mara Guil y Gorka Aguinagalde.