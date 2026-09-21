Programación teatral de otoño en Vigo

La nueva Temporada de Teatro de “A fundación” en Vigo, llevará a escena los últimos trabajos de Josep María Pou, Carles Sans, Paloma San Basilio y Luisa Merelas.

La segunda mitad de la Temporada de Teatro de “A fundación” en Vigo en este 2026 presentará cuatro espectáculos que tendrán como protagonistas, o en la dirección, a figuras consagradas de la escena española y gallega, como Josep Maria Pou, Carles Sans, Paloma San Basilio, Juan Carlos Rubio o Luisa Merelas.

Con la puesta en escena de ¡Por fin me voy!, el jueves 24 de septiembre, comienzan las propuestas escénicas del “Teatro A fundación” en este otoño. La obra está dirigida por José Corbacho y Carles Sans, este último, es integrante del emblemático grupo Tricicle. Se trata de un monólogo cómico en el que Sans combina gesto y palabra para repasar vivencias surrealistas, relaciones personales y las ocupaciones que afronta tras anunciar su retirada de los escenarios.

La segunda cita de la temporada tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre con Gigante, de Mark Rosenblatt, bajo la dirección de Josep Maria Mestres y con un elenco liderado por el prestigioso actor Josep Maria Pou junto a Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló. La obra, inspirada en hechos reales y galardonada con 3 “Premios Olivier 2025”, sitúa a Pou en la piel del autor Roald Dahl en el verano de 1983, en medio del escándalo suscitado por un polémico artículo.

El jueves 26 de noviembre será el turno del teatro en lengua gallega con la puesta en escena de “Bernarda”, un montaje de la compañía “Mala sombra Producións”, escrito y dirigido por José Prieto. Galardonada en los “XXIV Premios de Teatro María Casares” con cuatro reconocimientos: Al mejor espectáculo; mejor texto original; mejor dirección y mejor actriz secundaria para Celia González.

La obra reúne sobre el escenario a Luisa Merelas, Celia González y Paula Pier para retratar la vida de dos generaciones de mujeres en una villa gallega durante los primeros años de la Transición.

La temporada se cerrará el jueves 10 de diciembre con la representación de “Dulcinea”, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio. La reconocida intérprete Paloma San Basilio, acompañada al piano por Julio Awad, encarna al célebre personaje de la literatura cervantina para proponer una reflexión llena de ironía, ternura y lucidez sobre la vigencia de los ideales y la ética en la sociedad contemporánea.

La Temporada de Teatro de “A fundación”, forma parte del programa solidario «Cultura por alimentos», desarrollado por la Obra Social de la entidad Abanca, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Todas las personas que asistan a las funciones están invitadas a colaborar depositando productos no perecederos en los contenedores instalados a la entrada del recinto.

Vigo acoge en la Sede de “A fundación”, congresos sobre industria espacial, software, emprendimiento, alimentación o medicina entre los meses de septiembre y noviembre.

La Sede “A fundación”, en Vigo refuerza y consolida su papel como un espacio clave de referencia para el conocimiento, el diálogo científico, la innovación y el intercambio profesional de ámbito internacional. El emblemático edificio del centro de Vigo se prepara para acoger entre los próximos meses de septiembre y noviembre una intensa agenda congresual marcada por la diversidad temática y el alto nivel de sus ponentes.

Habrá encuentros de alcance internacional sobre sectores emergentes y estratégicos, que van desde la industria espacial hasta la arquitectura de software, la seguridad alimentaria, el emprendimiento, la patología médica o el análisis del derecho en la antigüedad. Los eventos movilizarán turismo de calidad a la ciudad, cada vez más importante en materia del denominado “Turismo Mice”, asociado a congresos, eventos o reuniones de carácter profesional y que atrae a un tipo de visitante profesional interesado en la excelencia de los servicios, en el conocimiento y en la sostenibilidad del destino.

En la primera mitad del presente año, la Sede de “A fundación” en Vigo acogió seis importantes congresos que congregaron a miles de expertos y profesionales en torno a temas de carácter científico-sanitario, tecnológico, y relacionados con la industria alimentaria y los productos del mar.

Entre los meses de septiembre a noviembre, la Sede A fundación de Vigo, acoge unas citas multidisciplinares que abordarán desafíos estratégicos para el desarrollo social e industrial.

Las ponencias que se presentaron y abrieron el congreso fueron “La condición jurídica de las mujeres en las distintas etapas del derecho antiguo”; “La construcción historiográfica y literaria de figuras femeninas paradigmáticas”; “La relación entre mito, memoria y legitimación política”; “La participación de las mujeres en la vida familiar, económica, religiosa o cívica”; “La representación del género en las fuentes jurídicas y su interpretación por los autores antiguos”; “Los mecanismos de control social y moral vinculados al papel femenino” y por ultimo los estudios de casos de mujeres reales o simbólicas que hayan influido en la configuración de valores jurídicos y sociales.

El pasado día 10 y hasta el12 se celebró el “VII Congreso de la Sociedad Gallega de Heridas”, bajo el lema: “Avanzando en evidencia y transformando cuidados”.

El 24 y 25 de septiembre, tiene lugar la 4ª edición del congreso “New Space España” 2026, la cuarta edición del congreso del sector aeroespacial.

El 5 de octubre, tendrá lugar el “Congreso Internacional Conxemar 2026”, como antesala a la gran feria internacional del sector pesquero.

El 14 de octubre tendrá lugar el X Congreso Empresarial bajo el tema: “Acción e Implicación”. En la Sede “A fundación”, se reunirán cinco empresarias de Galicia lideresas representativas de trayectorias de éxito para profundizar en nuevas formas de emprender, innovar y generar impacto en el tejido productivo gallego.

El 13 de noviembre se cierra el círculo de conferencias de la Sede “A fundación” con la LXXXIV Reunión de la Territorial Gallega de la Sociedad Española de la anatomía patológica La comunidad médica de anatomía patológica, de la División Española de la International Academy of Pathology.

La industria viguesa y gallega de la pesca y de la alimentación, y el Instituto de Investigaciones Marinas estuvieron detrás de citas como el IV Foro de Sostenibilidad Global de Productos del Mar, y del Encuentro de Investigación Marina, organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas y tuvo lugar la conmemoración de su 75 aniversario (1951-2026) y se abordó información sobre el cambio climático y los desafíos globales del océano.