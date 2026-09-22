La manipulación de los sentimientos y el uso del amor como arma son temas tan actuales hoy como lo eran en el siglo XVIII. Esta obra tan solo ha sido representada una vez en Madrid. A pesar de que la novela fue publicada en 1782, es un texto que habla sobre asuntos de máxima actualidad en nuestros días, como el abuso de poder, el consentimiento o de cómo el dinero consigue, desgraciadamente, comprarlo casi todo.

Es una novela libertina, llena de erotismo, drama, ficción satírica y con temas como el crimen, la virtud, la moral, la filosofía, el amor, los sentimientos, en definitiva, son unos altos y bajos instintos a la vez de felicidad, y de libertinaje de una sociedad, con poder, y vanidad, La aristocracia y alta burguesía del siglo XVIII, en Francia con una dinámica social de seducción y corrupción.

Los personajes se dividen en dos grupos: los libertinos y sus víctimas, aunque algunos podrían ser clasificados en ambos, como es el caso del caballero Danceny que se acaba convirtiendo en un libertino.

Valmont y Merteuil, sus protagonistas, dos personajes fascinantes y “sin freno moral”–tal y como los definió Jean Paul Sartre. Por desgracia, famosa no se alejan mucho de gente del siglo XXI, (como Jeffrey Epstein y Ghislain Maxwell, por citar tan solo a dos de los famosos, que han participado en uno de los muchos escándalos que hemos conocido durante los últimos años).

“Las amistades peligrosas”, es un libro que “arde como el hielo”, (como dijo Baudelaire). Habla de cosas que han pasado, pero que todavía siguen pasando, de cómo las clases más poderosas son capaces de jugar con total impunidad con los desgraciados y menos favorecidos, y de cómo el sexo y la necesidad de poseer marcan, a menudo, nuestras vidas.

El argumento que planteo en su dia, Choder los de Laclos. Consistia en que la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, amantes en otro tiempo, aprovechan cualquier ocasión para ridiculizar a la sociedad puritana y privilegiada en que viven, utilizando a todos aquellos que los rodean, y dejando atrás una larga lista de conquistas eróticas. La correspondencia entre estos dos personajes, en la que relatan sus hazañas, constituye el cuerpo central del relato, en el cual se inscriben las distintas subtramas.

Sin embargo, a pesar de ser rivales, no están en igualdad. El vizconde de Valmont, por su condición de hombre, puede hacer alarde de su comportamiento libertino y gozar incluso por ello de una cierta reputación. Las cartas que dirige a la marquesa de Merteuil solo son el relato de sus aventuras. Pero no sucede lo mismo con esta.

Aunque rivaliza con el vizconde en cuanto a aventuras de alcoba, la marquesa de Merteuil, además, está obligada a mantener una doble vida. Su rango social por ser marquesa, y su condición matrimonial por ser viuda, la obligan a que se comporte de un modo hipócrita, e incluso maquiavélico. Es cierto que el vizconde también usa estas armas, pero únicamente de manera puntual, como herramientas para lograr sus conquistas.

Para igualarse con él, la marquesa de Merteuil debe, además, conseguir zafarse del papel social que se le asigna. Ha declarado la guerra a los hombres, y, considerándose “nacida para vengar a su sexo”, utiliza toda su inteligencia para conservar su independencia, sus amantes y su reputación. Toda la fuerza de la novela reside en la narración de estas dos tramas intercaladas: el relato de sus respectivas aventuras libertinas, sus estrategias y sus peripecias, pero también el enfrentamiento del uno contra el otro. Un enfrentamiento que aparece en un principio como un mero juego de seducción, para acabar transformándose en una rivalidad destructiva. En definitiva, ambos se arrebatarán mutuamente aquello que les es más preciado.

El vizconde de Valmont está resuelto a seducir a madame de Tourvel, virtuosa, casada, y por tanto inaccesible, que está alojándose con la tía de Valmont mientras su marido, un letrado notable, está de viaje. Por su parte, la marquesa de Merteuil ha decidido corromper a la joven Cécile de Volanges, cuya madre acaba de ordenar su salida de un convento para ser desposada con el antiguo amante de Merteuil, que rechazó groseramente a esta última. Cécile se enamora a su vez del caballero Danceny, su joven tutor de música. Merteuil y Valmont fingen ayudar a los amantes para ganar su confianza y más adelante manipularlos en su propio beneficio.

Para llevar a cabo su venganza, Merteuil propone a su aliado seducir a Cécile. Valmont se niega, hallando el reto demasiado fácil y prefiriendo centrarse en seducir a madame de Tourvel. Finalmente, Merteuil, cuyos favores ha requerido Valmont infructuosamente desde el principio de la novela, promete pasar la noche con él si este seduce a Tourvel y aporta una prueba de su conquista. Sin embargo, Tourvel es una presa más difícil de lo que Valmont había imaginado en un principio. Valmont descubre que ha sido advertida contra él por madame de Volanges, la madre de Cécile, y, en consecuencia, decide vengarse de ella seduciendo a su hija y con ello cumpliendo con el plan primigenio de Merteuil, que, mientras tanto, toma a Danceny como amante.

Tras conquistar a Tourvel, Valmont parece estar enamorándose. Merteuil, celosa, consigue manipularlo para que la abandone, y se niega a pasar la noche con él como había prometido. Valmont, al darse cuenta de la estrategia de su rival, le revela que ha alentado a Danceny a reunirse con Cécile, lo que dejaría a Merteuil sola de nuevo. Esta le declara la guerra a Valmont, y le revela a Danceny las relaciones entre su amada y el vizconde.

Danceny reta a Valmont a un duelo, en el que este último resulta fatalmente herido. Antes de morir, Valmont le entrega su correspondencia con Merteuil, prueba más que suficiente para arruinar la reputación de la marquesa. Esta se refugia en el campo, donde contrae la viruela, perdiendo su principal baza, la belleza. También madame de Tourvel y Cécile tienen un final trágico, la primera muere de unas fiebres, presa de la desesperación ante el abandono de Valmont, mientras que la joven Volanges, deshonrada, se retira a un convento.

Íntimamente, estos personales ofrecen una personalidad muy diferenciada, así la marquesa de Merteuil es un personaje muy complejo, ambiguo y misterioso, y a la vez de una tremenda fuerza. Casada joven y enviudada rápidamente, posee una gran fortuna. Se trata de una mujer que se ha sentido profundamente herida y menospreciada por los hombres y por la sociedad del momento, y a la que mueve el resentimiento. Por su parte, El vizconde de Valmont es un seductor y libertino reconocido, con una posición en la que se reafirma, y a través de la cual expresa su sentimiento narcisista de superioridad frente a una sociedad que desprecia.

Su mayor obsesión es conquistar a mujeres, para lo que usa sofisticadas estrategias amorosas, sin dudar en recurrir a la mentira o a la manipulación. Utiliza a sus víctimas como divertimento y luego las abandona, tiene una opinión más bien cínica sobre ellas, como es el caso de Madame de Tourvel, mujer joven de 22 años, ejemplo y arquetípico de la virtud. No obstante, a lo largo de la obra, se revelará como un personaje con entidad propia, en el que se pueden apreciar cualidades y defectos.

Ella, que predica la honestidad y que se erige en imagen de la misma, acaba por sucumbir ante los requerimientos de Valmont. Uno de los factores principales en la caracterización de madame de Tourvel será el progresivo despertar de sus sentimientos hacia el vizconde, así como su desesperado intento por reprimirlos.

Este conflicto interno la convierte en uno de los personajes más duales del relato, dada la polaridad que se establece entre sus convicciones morales y su amor por Valmont. Este personaje encarna el choque que se produce entre la moral más rígida y el amor más pasional y salvaje, así como la imposibilidad de la coexistencia de ambas emociones.

Otro personaje Cécile de Volanges, hija de madame de Volanges, de 17 años, ha sido educada en un convento, donde ha crecido en la inocencia y en la ignorancia. Su madre pretende desposarla por conveniencia con el conde de Gercourt. Cécile no aparece en ningún momento como un personaje con voluntad propia, sino que es manipulada y utilizada desde el comienzo mismo de la novela.

Esta obra ha sido adaptada en muchas ocasiones tanto como en opera como en formato, de musical y en castellano para el Teatro Marquina hasta el 8 de noviembre por Mercedes Abada del texto clásico de Choderlos de Laclos. Con una primera adaptación de Christopher Hampton. La dirección corre a cargo de David Serrano y sus intérpretes son Pilar Castro, Roberto Enríquez y Ángela Cremonte, Carmen Balagué, Iván Lapadula y Elisa Scianca.

El director Davis serrano, en su propuesta tiene la intención de hacer una puesta en escena minimalista, muy austera casi sin mobiliario y atrezzo, nada mas que unas sillas y un banco, huyendo de la escenografía de época como tampoco el vestuario, es sin pelucas, casacas… un espacio vacío en donde se le da la importancia a los textos y la interpretación.