“Mis queridísimos padres surgió de una pregunta: ¿Qué puede hacer explotar a una familia unida y normal?”

El título de la película ya crea cierta suspicacia. “MIS QUERIDÍSIMOS PADRES”. Mmm. Tanta adulación subrayada en superlativo… algo esconde. En Queridísima mamá (Mommy Dearest, 1981), film durísimo basado en las memorias de la hija de Joan Crawford, esta señora ponía a su madre a caldo.

Afortunadamente, en su conversación con PERIODISTA DIGITAL, el director y guionista Emmanuel Patron desvela que aquí el sarcasmo obedece solo a la ficción.

Basada en la obra teatral escrita por él mismo junto a su hermana Armelle, MIS QUERIDÍSIMOS PADRES es una comedia ligera que parte de un planteamiento muy sugerente. Un matrimonio burgués, jubilado y con tres hijos independientes, los convoca de urgencia en su casa de campo (preciosa, por cierto, como todas las que salen en las películas francesas). No, no ha ocurrido nada malo. En realidad, la gran noticia a comunicar es que, por fin, ahora que tienen tiempo, quieren cumplir su sueño de juventud e irse a vivir a Camboya para abrir un orfanato. ¿Y con qué dinero? Pues muy a regañadientes, los padres terminan confesando que les ha tocado la lotería. “¡Qué maravilla! – exclaman los tres vástagos-. ¡Nos ha tocado la lotería! ¿Cuánto, cuánto?”.

“No, no- puntualizan padre y madre-. Nos ha tocado a no-so-tros. Nooo a vosotros. Y ni os vamos a decir cuánto, ni os vamos a dar un duro”.

Los euros llovidos del cielo provocan aquí un conflicto familiar morrocotudo. Hay giros argumentales que mantienen muy bien el suspense, y una observación: los únicos que no discuten entre sí son los padres.

Encantada de saludarle, Sr. Patron.

¡Hola! ¿Qué tal? (en español).

Vaya, ¿entiende un poco el español?

No, en realidad, no (ríe). Lo que pasa es que me encanta España.

Acabo de volver del Festival de Cine de Venecia, con varias películas muy sesudas, así que tener que ver una comedia ligera ha sido un placer.

(ríe). ¡Qué bien! Gracias. Me alegro de que te hayas relajado viéndola, porque las comedias están para eso. ¿Qué tal Búnker, la película del director francés Florian Zeller presentada en Venecia?

Está muy bien. Con Javier Bardem, Penélope Cruz… Muy interesante. Mis queridísimos padres está basada en su propia obra teatral.

Sí, coescrita con mi hermana.

La obra de teatro tuvo muchísimo éxito en Francia, estuvo nominada a los Premios Molière, y luego se hizo una grabación de esa representación para televisión en la que usted mismo encarnaba al hijo mayor, a Pierre, el egoistón, ya que usted también es actor. Al haber escrito la historia con su hermana, imagino que sabe mucho de líos familiares…

Sí, es verdad que escribimos acerca de lo que conocemos. Y lo pasamos muy bien haciéndolo. Pero tengo que decir que nosotros hemos tenido la suerte de pertenecer a una familia numerosa, y también la suerte de haber vivido una infancia muy feliz. Por eso, al plantearnos la historia, mi hermana y yo nos dijimos: ¿Qué podríamos hacer para conseguir que una familia muy feliz explotara, para que de verdad saltara por los aires? ¿Qué tendría que pasarle a una familia que se entiende bien, que funciona bien y que es alegre, para que ese estallido sucediera rápidamente? Pues algo relacionado con el dinero.

Creo que mi abuela decía: “El dinero no solo no da la felicidad, sino que la puede quitar”. ¿Está de acuerdo?

Completamente. El dinero puede dar mucha felicidad, pero también quitarla. El dinero puede destruir a una familia, y eso se ve en la película. Aquí hay tres hijos que se vuelven locos, pero es que los padres también se vuelven locos, porque la suma ganada es un disparate y de repente están totalmente perdidos. El dinero puede ser una fuente de enorme placer y de posibilidades, pero también algo muy destructivo. Estoy de acuerdo con tu abuela.

¿Puedo preguntarle si usted tiene hijos?

Sí, tengo tres hijos.

Como en la película.

Exactamente.

¿Y a usted le gustaría que le tocara una cantidad escandalosa en la lotería? El guion me parece muy inteligente, porque primero los padres ocultan ese hecho a los hijos y solo les dicen que lo dejan todo para hacer un orfanato en Camboya; luego, que les ha tocado la lotería, pero que no les dan ni un céntimo porque ellos no son personas necesitadas. Ante sus insistencias, que, de acuerdo, que cada uno escriba en un papelito cuánto quiere y se lo darán, pero, y eso me parece interesantísimo, que se niegan a decirles cuánto les ha tocado a ellos. En fin, hay muchos giros. ¿A usted le gustaría que le tocara la lotería o le daría miedo que pudiera arruinar afectivamente su vida? Y si le tocara esa cantidad monstruosa, ¿qué cree que haría?

La verdad es que una cantidad enorme… no estoy seguro de querer que me tocara. De ser así, daría una parte, haría donaciones. Pero es que si te toca muchísimo dinero puedes ayudar a mucha gente: a todo un país, a contribuir en la detención de guerras. Tanto dinero repentino en tu poder te obliga a compartirlo, porque sin no, la relación con ese dinero sería muy falsa y te volverías loco. ¿Y darle todo a mis hijos? No. Eso los convertiría en unos desgraciados y tampoco lo entenderían. ¿Qué motivación tendrían entonces en la vida?

En la banda sonora incluye la canción de Charles Aznavour Mes Emmeredes, muy bonita. ¿Sería algo así como mis problemillas?

Sí. Mis amigos, mis amores, mis problemillas, o mis cosillas (ríe). Eso es la vida, ¿no?

Estaba pensando que el concepto es el mismo que el de My Way, de Frank Sinatra, pero con matices.

Sí, totalmente.

¿Cómo se les ocurrió la idea, cómo la desarrollaron, y a la hora de escribir el guion, ¿qué conflictos tuvo con su hermana?

Fue un proyecto que se configuró muy rápidamente porque el tema de la familia y el dinero es algo que todo el mundo entiende. Nosotros nos preguntamos: ¿qué es lo que hace que una familia explote, una familia muy, muy unida y muy, muy normal, si es que existe la normalidad?

Pues, desde luego, el dinero puede ser una palanca de separación demoledora. Pero no, no he tenido conflictos con mi hermana. Fue muy fácil. Hay mucha confianza entre nosotros y nos pusimos de acuerdo enseguida, tanto para la obra de teatro como para la película.

Me refiero a la trama, a las situaciones de codicia incontrolable por la que pasan los hijos. Primero el mayor, después el pequeño, luego la hija es la que pierde el norte…

Sí. De hecho, cada uno en la película tiene o puede tener razón. Todos muestran su punto de vista. Cada hijo piensa: “Me han abandonado”. Para los hijos lo razonable es que los padres compartan su premio con ellos. Y es comprensible que, a medida que van conociendo información, estallen. Los padres, por su parte, piensan: “Somos nosotros los que lo hemos ganado, así que es nuestro… Vosotros ya tenéis vuestra vida y hacéis lo que queréis”. Cada personaje toma poder y evoluciona, pero no de una forma o en tono moralista, sino que lo hace en función de cada situación y desde su propio punto de vista.

¿El ser humano es codicioso por naturaleza?

Sí. Seguro que sí (ríe). Yo creo que cada uno tenemos una ambición diferente en la vida y necesidades distintas. Todos queremos un momento de poder. Todos somos ambiciosos.

El padre está interpretado por André Dussolier, un actor magnífico al que entrevisté en la Berlinale 2014 por Diplomacia. Y el papel de la madre lo hace Miou Miou, otra respetadísima actriz del cine francés. ¿Cómo consiguió convencerlos para que participaran en la película? Supongo que influiría el gran éxito que tuvo la obra de teatro.

Fue muy fácil convencerlos. Les di el texto, se leyeron el guion y tuvimos una reunión en la que cada uno expusimos nuestros puntos de vista. Yo les conté los planes para la película y les dije que era una historia de amor, la historia de una familia que se vuelve loca y que se va recomponiendo, pero que no había demasiada caricatura. Les gustó el guion, y como la obra de teatro había ido muy, muy bien y todo el mundo la conocía, eso les daba confianza en la historia y en mí. Les encantaron los personajes porque son ambiguos, confusos, y no son tan amables. En fin, que fue muy fácil convencerlos.

He leído que el final de la obra de teatro es distinto.

Sí, así es. Escribimos un final expresamente para la película. Los últimos 20 minutos no ocurren en la obra de teatro.

Y si yo lo he entendido bien, es bastante amoral.

(ríe) Completamente.

Muchas gracias, mucha suerte y viva la comedia.

¡Viva la comedia! Gracias infinitas.