En el Corazón de la Bestia

Un hombre y un perro es todo lo que necesita el excelente director David Ayer para conseguir un relato muy entretenido y con un ritmo lento pero constantemente tenso a la vez.

Pero claro, el hombre es Brad Pitt, que hace una interpretación sensacional, y Odín, un perro verdaderamente inteligente.

Me parece un cine de aventuras espectacular, con unos flasback sobre la guerra que explican el duro carácter de Pitt y la fidelidad de su gran perro que vive por él.

Sobrevivir en una naturaleza abrumadora, donde conviven las manadas de lobos con enormes osos, es lo que Ayer muestra de una manera impactante y con una técnica cinematográfica muy delicada.

Si quieres disfrutar con imágenes muy bien rodadas, con una actuación impecable, una relación hombre-perro conmovedora y un final sorprendente, no dejes de verla.

4 ★★★★