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Cultura Cine y Teatro

Un Hombre, un Perro y una Gran Aventura

En el Corazón de la Bestia

Dos amigos se enfrentan a una lucha por sobrevivir

En el Corazón de la Bestia
Archivado en: Cine y Teatro

Un hombre y un perro es todo lo que necesita el excelente director David Ayer para conseguir un relato muy entretenido y con un ritmo lento pero constantemente tenso a la vez.

Pero claro, el hombre es Brad Pitt, que hace una interpretación sensacional, y Odín, un perro verdaderamente inteligente.

Me parece un cine de aventuras espectacular, con unos flasback sobre la guerra que explican el duro carácter de Pitt y la fidelidad de su gran perro que vive por él.

Sobrevivir en una naturaleza abrumadora, donde conviven las manadas de lobos con enormes osos, es lo que Ayer muestra de una manera impactante y con una técnica cinematográfica muy delicada.

Si quieres disfrutar con imágenes muy bien rodadas, con una actuación impecable, una relación hombre-perro conmovedora y un final sorprendente, no dejes de verla.

4 ★★★★

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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