Iº Festival internacional de “micro teatro” de Madrid

La sala madrileña “Microteatro por dinero» ubicada en el barrio de Malasaña, creó este nuevo formato teatral en 2009 y desde donde se expandió al resto de España y otros países. La gran profusión de obras con este formato, ha llevado a la actriz y fundadora de esta sala, Verónica Larios, montar este festival y aprovechar para celebrar la incorporación en 2026 del término “microteatro”, al Diccionario de la lengua española de la RAE. Un reconocimiento a la consolidación del formato como género teatral con identidad propia.

El festival ha programado dos ciclos, uno dedicado a Argentina y otro a España, más dos aportaciones de Portugal y Ecuador, con algunas de las mejores obras que se han creado para este formato. Se representan 18 obras agrupadas en dos ciclos. Uno dedicado a la vibrante escena argentina y el otro de diversa creación española, con grupos de distintas comunidades como Canarias, Cataluña, Valencia y Andalucía y Madrid.

Las obras transitan por las especialidades de comedia, drama, sátira, o la experimentación escénica para abordar temas tan actuales como las dificultades de acceso a la vivienda, la burocracia, la corrupción, la identidad, los prejuicios, la dependencia tecnológica, el embarazo, la soledad o el amor.

En este formato cabe todo y por su duración (15 minutos) hay que correr un riesgo porque no caben equivocaciones. Se reivindica un género que se ha convertido en una de las principales vías de creación, innovación y experimentación en las artes escénicas contemporáneas. Se rompe la cuarta pared, ya que el público está situado en la propia escena, separado apenas a centímetros de los actores, se les puede oír la respiración.

Lejos de entenderse como un formato menor, el “microteatro” se ha consolidado como un auténtico laboratorio de investigación escénica capaz de generar nuevas narrativas, explorar lenguajes contemporáneos y acercar las artes escénicas a públicos diversos. De este modo, el festival busca impulsar y poner en valor el formato breve. Y para ello ha seleccionado algunas de las mejores obras de esta dimensión, creadas, estrenadas y aplaudidas en otros países y en otros escenarios distintos a los existentes en la capital.

La programación de las salas de este “Microteatro por dinero”, convierte también sus pequeñas salas en un observatorio de asuntos muy presentes en la sociedad contemporánea. Las obras hablan de las dificultades de acceso a la vivienda, la burocracia y la corrupción; los prejuicios; la dependencia tecnológica, la soledad, el amor y las relaciones de pareja o los dilemas morales que atraviesan nuestra vida cotidiana. Todo ello desde registros muy diferentes. Desde el humor absurdo y la sátira social al drama, muestran hasta qué punto en quince minutos y en quince metros cuadrados, se puede llegar a albergar nuevos universos escénicos.

Oportunamente, este formato se consolida al recibir precisamente en 2026 un reconocimiento especialmente significativo con la incorporación del término «microteatro» al Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española de la lengua (RAE). La inclusión de la palabra certifica la implantación de un formato que, desde aquella primera experiencia surgida en Madrid en 2009, ha desarrollado una identidad propia y se ha extendido por España y numerosos países del mundo, identificándose y como una practica nueva en modo teatro.

La programación de MÍNIMA convierte también sus pequeñas salas en un observatorio de asuntos muy presentes en la sociedad contemporánea. Las obras hablan de las dificultades de acceso a la vivienda, la burocracia y la corrupción, la identidad y los prejuicios, la dependencia tecnológica, el embarazo, la soledad, el amor y las relaciones de pareja o los dilemas morales que atraviesan nuestra vida cotidiana. Todo ello desde registros muy diferentes —del humor absurdo y la sátira social al drama, el thriller, la danza o la comedia musical— que muestran hasta qué punto quince minutos y unos pocos metros cuadrados pueden albergar universos escénicos muy distintos.

La primera semana se celebra en la sala “Microteatro por dinero» del barrio de Malasaña ubicada en el número 9 de la calle Loreto y Chicote, la ocuparán los montajes argentinos. El país austral posee una de las tradiciones teatrales más prestigiosas del mundo, con una escena independiente extraordinariamente rica, innovadora y reconocida por su capacidad para impulsar nuevas dramaturgias, lenguajes y formas de creación. Esa vocación experimental convierte al microteatro en un formato especialmente afín a su tejido cultural, favoreciendo el nacimiento de propuestas originales, arriesgadas y de enorme calidad artística.

El ciclo reúne por primera vez en Madrid una selección de espectáculos procedentes de Microteatro Rosario, uno de los espacios de referencia del formato en Latinoamérica. Son obras de algunos de los dramaturgos y creadores más representativos del panorama argentino del microteatro contemporáneo, entre ellas Eifel y jugada de VAR, de Sebastián Villar Rojas; Drágcula, de Nicolás Terzagui; El trato, de Bruno Cesán; Miniaturas, de Federico Rathge; Latente, de Liza Carrillo; El último deseo, de Mumo Oviedo; y Looking for Eva, de Matías Tamburri. Podrán verse del 9 al 18 de otubre,

El segundo ciclo constituye el gran escaparate del microteatro que se crea hoy en España. Compañías, dramaturgos y creadores de diferentes puntos del país reflejarán la extraordinaria riqueza, diversidad y vitalidad que caracteriza actualmente este género. La programación nacional reunirá obras llegadas de muy diversos puntos de nuestro país. En ellas se alternan la comedia, el drama, la sátira, el teatro social, el humor, y las nuevas dramaturgias, lo que pone de manifiesto la enorme libertad creativa del formato y su capacidad para abordar cualquier género, lenguaje o temática desde la cercanía y la intensidad que lo caracterizan.

Las obras de este segundo ciclo son: Gracias por llamar a la Seguridad Social, de Sebastián Bravo (Ecuador); Última llamada, de Pepa de los Mares (Canarias); Manual para no perder el acento, de Eduardo Ibrahim (Portugal); La última pirámide, de Julián Salguero (Andalucía); No soy un robot, de Francesca Pelizzola (Cataluña); Taquito de jamón, de María Gómez-Comino (Castilla-La Mancha); Coloving, de Alberto Fonseca y Paul Alcaide (Madrid); Dilema de un tranvía, de Adam Enrique, y La Hija de Chuso Puig, ambas de la Comunidad Valenciana; e Impurezas, de Chete Guzmán (Madrid).

La programación del festival se organiza en distintas sesiones, compuestas de modo general por cuatro micro obras que se representan de forma simultánea en diferentes salas del Microteatro. De cada espectáculo se hacen hasta ocho pases consecutivos en sesión continua a lo largo de la tarde y la noche.

Verónica Larios, acomete este festival precisamente con el propósito de difundir el talento español en este género ofreciendo a las compañías una plataforma de encuentro en donde poner en valor la pluralidad de voces que conforman el panorama nacional.

La historia de “Micro teatro por dinero”, comenzó en 2009, cuando un grupo de autores, directores y actores, liderados por Miguel Alcantud, ocuparon un antiguo bar de copas, abandonado en la calle Ballesta, en el centro de Madrid, para representar trece micro obras de menos de quince minutos en quince metros cuadrados y para quince espectadores, bajo un mismo tema: Por dinero.

Aquella iniciativa artística, concebida inicialmente como una experiencia efímera, despertó un enorme interés entre el público y la crítica, dando origen pocos meses después a “Microteatro por Dinero”, la primera sala del mundo dedicada íntegramente a este formato convirtiéndose en un referente escénico con proyección internacional. Entre sus socios fundadores, figuran reconocidos profesionales del teatro, el cine y la televisión, como Verónica Larios, Lola Baldrich, Ana Risueño, Miguel Alcantud, Pablo Blanco y Carlo D’Ursi.

Al pasar los dieciséis años desde ese 2009, el proyecto ha superado las 3.500 micro obras producidas en Madrid y las 5.000 representadas en todo el mundo, consolidando el formato escénico “microteatro”, con lenguaje propio y nueva plataforma de creación para miles de dramaturgos, directores, intérpretes y compañías por la que han pasado en estos cinco lustros grandes nombres de la escena de hoy, como los aclamados directores Mayorga, María Hervás, Ana Rujas, Juan Carlos Pérez de la Fuente, entre otros.

A partir del 9 de octubre, suben a escena las obras argentinas: “Jugada de var”; “Dragcula”; “ El trato”; “Miniaturas”; “Eiffel”; “Latente”; “Looking for Eva”; y “El ultimo deseo”. A partir del día 20 de octubre al 1 de noviembre comienza el festival con obras de Madrid como “Coloving” e “Impurezas” “Dilema de un tranvía” y “la Hija” representadas estas dos últimas por Valencia; “Taquitos de jamón” de Castilla la Mancha; “Ultima llamada” procedente de Canarias y es Andalucía, quien trae la divertida obra: “La pirámide de la faraona”.

Nos deleitaremos con la obra de Portugal, “Manual para desaparecer sin perder acento” y del mundo hispanoamérica concretamente de Ecuador, “Gracias por llamar a la seguridad social” y Cataluña en la sesión golfa: “No soy un robot”.