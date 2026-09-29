Lucky Strike

Basado en una historia real sobre un comando americano atacado por los nazis de los que tan solo sobrevive un soldado con su radio. El regreso del superviviente por el medio de las líneas enemigas le enfrenta a todo tipo de situaciones bélicas llenas de tensión.

Una dirección muy sólida de Rod Lurie, con secuencias muy bien resueltas, y un guion coherente y entretenido del propio Lurie y Marc Frydman, hacen que esta película sea muy entretenida y aconsejable, sobre todo para los que nos encantan los temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial.

Pero desgraciadamente falla en algo esencial: su protagonista. Scott Eastwood no da la talla y su evidente belleza física, excesivamente cuidada en medio de una batalla sangrienta, hace que pierda veracidad y es un pequeño punto negro.

Aun así es un film bélico sumamente ameno que merece la pena disfrutarlo.

3 ★★★