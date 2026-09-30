Premio Nacional de Teatro 2026: Oriol Pla

El pasado miércoles 16, El Ministerio de Cultura galardonó con el “Premio Nacional de teatro” al actor español Oriol Pla, por su «dominio de diferentes artes», «técnica extraordinaria» y «virtuosismo en la escena por sus actuaciones a lo largo de 2025, señalando sobre todo por su trabajo en la obra “Gula”, un éxito contundente que conquistó a la crítica y al público.

La obra Gula, se estrenó en Madrid, del 9 de enero al 15 de febrero de 2026 en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional). El trabajo de Oriol Pla en esta pieza, interpreta a un arlequín o payaso frenético que salta de un estímulo a otro para huir del vacío y de la insignificancia. Su exploración teatral del payaso y su puesta en escena, fueron motivos suficientes por ser valorado por el Ministerio de Cultura, como mejor actor 2026.

Es una aclamada obra de teatro unipersonal creada, dirigida e interpretada por Oriol junto a Pau Matas Nogué, que reflexiona sobre el consumo excesivo y la necesidad ansiosa de devorar experiencias en la sociedad actual. Explora la garganta y la gula no solo como un pecado de comer, sino como el vicio de tragar sin digerir estímulos, objetos, éxito y placeres inmediatos. Este “Premio Nacional de Teatro 2026” está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha puesto en valor «la interpretación en un espectáculo deslumbrante en el que demuestra un dominio de diferentes artes y disciplinas con una técnica extraordinaria, y en el que de forma destacada introduce con virtuosismo el lenguaje del “clown” en el hecho teatral».

La obra Gula, se estrenó en Madrid, del 9 de enero al 15 de febrero de 2026 en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional). El trabajo de Oriol Pla en esta pieza, interpreta a un arlequín o payaso frenético que salta de un estímulo a otro para huir del vacío y de la insignificancia. Su exploración teatral del payaso y su puesta en escena, fueron motivos suficientes por ser valorado por el Ministerio de Cultura, como mejor actor 2026.

Oriol Pla i Solina, nacido en Barcelona (1993), es un actor de televisión, cine y teatro. Comenzó en el mundo del teatro con la compañía familiar ‘Teatre Tot Terreny”, a la edad de 6 años. Influido familiarmente por el circo y la escuela de Lecoq, se interesa por el clown, la música, el mimo, la acrobacia, la danza, el circo y la escritura teatral, formándose en cursos y también de forma autodidacta. Desde muy joven combina la creación teatral y la interpretación, ya sea en teatro, televisión o el cine.

Empieza a ser conocido por papeles en las series “Merlí”; “El día de mañana”; “La ruta” y en las películas “Ebro, de la cuna a la batalla”; “Truman e Incierta gloria”. También en este año, ha sido ganador del premio “Emmy Internacional”, al mejor actor de 2025 por la serie “Yo adicto”. Es hijo de Quimet Pla, fundador de la compañía de teatro “Les comediants”, y Núria Solina, violinista y fundadora de las compañías “Picatrons” y “Circ Cric”y es hermano de la artista de circo y actriz Diana Pla Solina. Toda una familia dedicada al teatro.

Empezó su carrera como actor en series de la televisión autonómica catalana TV3 como “El cor de la ciutat”, y la tv-movie “Jaulas de oro”. En 2013 debutó en el teatro protagonizando la obra “Jo mai” junto a Álex Monner, dirigida por Iván Morales dentro de la programación del Festival Grec de ese año.

En 2015 saltó a la fama por la serie “Merlí”, emitida originalmente en TV3 y posteriormente en La Sexta. Interpretó a Óscar Rubio, hermano mayor de uno de los protagonistas, Pol Rubio, interpretado por el actor Carlos Cuevas.

En 2016 adaptó la “Odisea” de Homero junto a Pau Matas y Quimet Pla; además de ser ayudante de dirección y narrador de la obra. También formó parte de “Be God Is”, junto a Blai Juanet San Agustín y Marc Sastre, obra que recibió premios y buenas críticas.

En 2017 estrenó “Incierta gloria”, película de Agustí Villaronga por la que fue galardonado con Premio Gaudí al Mejor Actor Secundario en 2018, Premio al Mejor Actor Protagonista en el Festival Cine Horizontes de Marsella en 2017, y nominado al Premio Feroz al mejor Actor de reparto del mismo año.

En 2018 protagonizó junto a Michelle Jenner el cortometraje “Álex y Julia”, para la marca de cerveza Estrella Damm. En junio de ese año estrenó la serie “El día de mañana”, protagonizó junto a Aura Garrido.Por ese trabajo fue premiado como “Mejor Intérprete Masculino de ficción” en los Premios Ondas. En octubre de 2018 estrenó la cinta “Petra”, dirigida por Jaime Rosales, que le valió su segundo “Premio Gaudí” consecutivo en la categoría de Mejor Actor Secundario.

En 2022 estrenó “Dime quién soy”, adaptación en serie de la novela homónima de Julia Navarro, dirigida por Eduard Cortés y protagonizada por Irene Escolar. En 2025 recibió el Premio Emmy Internacional al mejor actor por su trabajo en la serie “Yo adicto”, primer intérprete español en lograr este galardón, concedido anualmente por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, de Nueva York.

Como actor, ha estado presente en “Jo mai” (2013), dirigida por Iván Morales; en el Teatre Lliure; Odisseus” (2016-2017), dirigida por Quimet Pla: en la Sala Beckett; “Be God Is” (2016-2019), en el Teatro Villarroel y en gira.

Combina el trabajo de la obra anterior con “Raggazzo” (2016-2018), dirigida por Lali Álvarez. En el Teatre Lliure; “La calavera de Connemara” (2017-2018), dirigida por Iván Morales, en el Teatre Villarroel. “Travy (2018), escrita y dirigida por Oriol Pla y estrenada en el Teatre Lliure de Barcelona.

Ha trabajado como creador en “Be God Is; “Ragazzo; “Odisseus”, como ayudante de dirección en “Malnascuts”; “Mammón”; “! ¡A Tocar!”. Ha trabajado en diversas ocasiones con Àlex Rigola, Iván Morales, Lali Àlvarez, Iago Pericot y Baró d’Evel, entre otros.

En el ámbito audiovisual, ha interpretado papeles en televisión y cine desde los 11 años. Destacan trabajos con Agustí Villaronga, Cesc Gay, Mariano Barroso y Jaime Rosales, tanto en papeles protagonistas como secundarios, lo que le ha permitido trabajar con actores y actrices como Ricardo Darín, Martin Freeman, Nathalie Poza, Nora Navas, Karra Elejalde e Irene Escolar.

Debuta como director con ‘Travy’ (2018), coescrita con Pau Matas y producida por el Teatre Lliure, por la cual reciben el “Premio de la Crítica” al mejor espectáculo de Pequeño Formato.

Oriol, ganó en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor actuación masculina en la serie ‘Yo, adicto’ y se convirtió en el primer intérprete español en conquistar este galardón, valorado por la Academia Internacional de las Artes y las Ciencias de la Televisión, celebrado en el hotel Hilton de Manhattan, en Nueva York.

La serie “Yo, adicto”, protagonizada por Oriol Pla, es una historia adaptada de la novela homónima de Javier Giner, en la que se relata la vida del propio Giner, llena de obstáculos y dificultades con las drogas. Es una historia de rehabilitación. En la entrega de premios Oriol manifestó: “Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo, estás tú», finalizó Oriol, al recoger el galardón. Pla se mostró especialmente emocionado e impactado por su victoria, al igual que el hombre al que retrató en la serie, Javier Giner, con quien se abrazó apasionadamente. «No nos lo creemos», declararon ambos tras bajarse del escenario.