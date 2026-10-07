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Cultura Cine y Teatro

Una Delicia de la Compleja Realidad Femenina

La Vida de una Mujer

Memorable Melodrama sobre una Mujer Triunfadora

La Vida de una Mujer
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una mujer exitosa y fuerte por fuera y por dentro se enfrenta a los peores traumas de su vida: la enfermedad de su familia, el desamor y el amor no correspondido, la vejez sin hijos, el duro trabajo de cirujana en un hospital público…

Pero la deliciosa y embriagadora dirección de la francesa Charline Bourgeois-Tacquet hace que la película sea mucho más, con mil detalles sobre una realidad femenina difícil de contar, profundizando en temas intensos y profundos de una manera magistral.

Y por encima de todo una Léa Drucker espectacular, vibrante, brillante y sugerente. Lo tiene todo y me quedo corto. Es magnífica su interpretación y el maridaje con la directora es completo.

Tienes que verla.

4 ★★★★

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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