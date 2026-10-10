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Cultura Cine y Teatro

Una Película de Oscar

La Bola Negra

Emocionante Homenaje a Federico García Lorca

La Bola Negra
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una obra maestra de Los Javis repleta de sensibilidad y con un gusto exquisito, homenajeando a un poeta único e irrepetible, Federico García Lorca, con una crítica aguda sobre la Guerra Civil y un canto a la libertad que tuvo que ser y no fue respecto a la homosexualidad en aquellos años de sangre y lágrimas que nunca debieron ocurrir.

Película que se llevará el Oscar por su calidad cinematográfica, por su historia tan emotiva como desgarradora, por escenas espectaculares como el plano secuencia del baile gitano y por una banda sonora magistral.

Quiero valorar, dentro de un elenco de actores compacto y original, las figuras de Guitarricadelafuente y de una Penélope Cruz sublime. Quien iba a pensar que aquella chiquilla chispeante se iba a convertir en el pedazo de actriz que es hoy. Es arrolladora.

Por supuesto no te la puedes perder. Dios quiera que aquellos tiempos de ejecuciones, odios y envidias no regresen jamás.

5 ★★★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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