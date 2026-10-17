Boiúna: la leyenda del amazonas

Acción, terror, peligrosa selva y un asesino implacable y gigantesco: un cóctel explosivo con muchas sorpresas inesperadas que te harán caer en sus afilados y venenosos colmillos.

El constante cambio de rumbo, con giros inesperados, es quizás lo mejor de este sobrecogedor film de aventuras que muestra a un equipo médico que se interna en lo más profundo del río Amazonas hasta que el avejentado bote les deja tirados en medio de un lugar perdido, donde habita un animal misterioso y legendario: Boiúna.

No es especialmente brillante ni la dirección ni las actuaciones, aunque sí los efectos especiales, pero todo funciona correctamente y es amena, especialmente por los crueles ataques de la serpiente asesina.

Siempre es entretenida una película de aventuras con monstruos diabólicos.

2½ ★★½