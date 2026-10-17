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Cultura Cine y Teatro

Una Serpiente Terrorífica

Boiúna: la leyenda del amazonas

Aventuras en un Río Inhóspito Lleno de Sobresaltos

Boiúna: la leyenda del amazonas
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Acción, terror, peligrosa selva y un asesino implacable y gigantesco: un cóctel explosivo con muchas sorpresas inesperadas que te harán caer en sus afilados y venenosos colmillos.

El constante cambio de rumbo, con giros inesperados, es quizás lo mejor de este sobrecogedor film de aventuras que muestra a un equipo médico que se interna en lo más profundo del río Amazonas hasta que el avejentado bote les deja tirados en medio de un lugar perdido, donde habita un animal misterioso y legendario: Boiúna.

No es especialmente brillante ni la dirección ni las actuaciones, aunque sí los efectos especiales, pero todo funciona correctamente y es amena, especialmente por los crueles ataques de la serpiente asesina.

Siempre es entretenida una película de aventuras con monstruos diabólicos.

★★½

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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