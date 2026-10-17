Fiesta Pagana

Una bomba de relojería, un grupo que desarrolló una música mezcla de heavy metal con folk celta insertando instrumentos costumbristas que encandilaron (y siguen haciéndolo) a millones de personas de todas las edades y en el mundo entero.

Mago de Hoz se merecía una película sobre su alargada vida y ya la tienen. Bajo la batuta de acero de un espectacular Álvaro Brechner, que te mete hasta las entrañas de un grupo con más polémicas que botellines, esta peli te llega al corazón, al cerebro y, sobre todo, a los oídos.

Un sugerente reparto y una actuación brillante y dura de Adrián Lastra como Txus, el máximo creador de la banda, son la nata de este flan caramelizado con vibrantes actuaciones que muestran lo difícil, casi imposible, que es triunfar en el mundo de la música. Pero ellos lo hicieron.

Drogas, alcohol, tías buenas, broncas, violencia, pelas, locura y mucho rock. La verdad es que Brechner lo tenía todo para triunfar y así lo ha hecho.

Oyes pero no escuchas tronko. Ahora vete a verla y a escucharla, anda.

4 ★★★★