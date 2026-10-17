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UN MARIDO DE MIMBRE PARA DISFRUTAR

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Original, Desconcertante y Profunda sobre las Miserias Humanas

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Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una delicada fábula que muestra lo más adorable del amor y lo más crudo de la miseria humana. Primero desprecio hacia una mujer que se abandona hasta que un artesano le fabrica con sus pequeñas manos un hombre viril, fuerte y con un gran miembro que le da placer cada anochecer. Entonces el desprecio se convierte en envidia, surge un egoismo feroz y una atroz sed de venganza.

La dirección y el guion de Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, basado en una historia de Úrsula Wills, están llenos de fantasía y creatividad, mezclando humor con ironía y sexo.


Un pueblo entero mira con deseo la relación surrealista y romántica entre la maloliente pescadora, Olivia Colman, con el apuesto hombre, Alexander Skarsgard, diseñado a la perfección por el artesano Peter Dinklage. Los tres están notables, incluida la resentida Elisabeth Debicki.

Una crítica más seria de lo que parece sobre el ser humano y un film diferente e ingenioso que te da que pensar.

3 ★★★

 

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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