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Cultura Cine y Teatro

Los Ideales Frente al Poder Corrupto

Cartas de Estado

Cuando te cercenan la libertad sin sentido

Cartas de Estado
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Todo se arreglará, o no. Una crítica feroz y justa contra un gobierno corrupto e inflexible que aborta toda capacidad creativa de un grupo de teatro y de unos profesores por medio de la censura inventada, la represión y la falta de libertad.

Una película potente y sincera que muestra lo complicado que es mantener unos valores profundos a pesar de que los poderes fácticos te quiten toda posiblilidad de subsistencia económica para conseguir doblegarte.

Una sobria dirección del director turco-alemán Ilker Çatak y una actuación comprometida de Özgu Namal y Tansu Biçer como Derya y Aziz, cierran un largo de más de dos horas muy bien desarrolado y con sumo interés de principio a fin.

Un canto a la libertad y a la justicia.

4 ★★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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