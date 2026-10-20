Cartas de Estado

Todo se arreglará, o no. Una crítica feroz y justa contra un gobierno corrupto e inflexible que aborta toda capacidad creativa de un grupo de teatro y de unos profesores por medio de la censura inventada, la represión y la falta de libertad.

Una película potente y sincera que muestra lo complicado que es mantener unos valores profundos a pesar de que los poderes fácticos te quiten toda posiblilidad de subsistencia económica para conseguir doblegarte.

Una sobria dirección del director turco-alemán Ilker Çatak y una actuación comprometida de Özgu Namal y Tansu Biçer como Derya y Aziz, cierran un largo de más de dos horas muy bien desarrolado y con sumo interés de principio a fin.

Un canto a la libertad y a la justicia.

4 ★★★★