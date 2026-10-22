«El hijo de la cómica»: Un monólogo de José Sacristán en el Teatro Soho de Málaga

El mejor actor de nuestro país, José Sacristán regresa por tercera vez al Teatro del Soho de Málaga con “El Hijo de la Cómica”, con 4 funciones en el presente mes de octubre. La obra goza de una adaptación y dirección del propio Sacristán, y se rinde homenaje al gran actor, director y escritor Fernando Fernán-Gómez. Este monólogo está basado en el libro autobiográfico escrito por Fernando, “El tiempo amarillo.1921-1943”, donde relata los primeros años de su vida y sus años de formación y juventud, ofreciendo una visión íntima de su trayectoria y de la historia de España.

La subida a los escenarios de esta obra, es de una absoluta satisfacción de Jose Sacristán, el cual no rehúye de demostrar, en cada momento su absoluto cariño y respeto hacia el “monstruo” de las letras, Fernán Gómez, cuya dilatada carrera nos ha permitido tener un incomparable ejemplo de actuación con sus películas, sus guiones, su dirección de escena y su trabajo en el escenario, pudiendo ser útil para las nuevas generaciones de futuros actores y ser una enseñanza, que podríamos decir, que es tan útil como el método de Stanislauski.

Los dos, cada uno en su papel, Fernando escribiendo esta obra y Sacristán, dirigiendo y protagonizando, convierten el escenario en una “guerra de monstruos teatrales”, que no estaría de más, coger un Ave dirección Málaga y sentarte en teatro del Soho y presenciar tan digno acontecimiento.

Según las palabras de Sacristán, comenta que : “Puedo, decir, con satisfacción, que durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle. Escucharle, entre otras, la historia de Fernanda López, “la rubia”, su bisabuela, de la que heredó el color de pelo y que era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, el mío. Y de Carolina Gómez, costurera, la abuela que cuidó de su infancia como Natividad López, sus labores, cuidó de la mía. Intercambiamos y compartimos coincidencias en otras tantas historias. Historias de supervivencia, de ausencias, miedos, esperanzas, sueños: de libertad, de “llegar a ser alguien”, de ser ¿por qué no? Jackie Cooper, “el de La isla del tesoro”, y también “escritor de novelas de Salgari”. Firme, orgullosamente resuelta en su melancolía, sonaba la voz de Fernando al recordar aquellos tiempos, al recordarse. Ecos de Baroja, Galdós, Barea… merodeaban por aquella memoria. También, a través de la de Fernando, se me antojaban las voces de su abuela y de la mía, la lejana de Carola, su madre, la de María, la criada analfabeta aficionada a la poesía, la de Florentina y el “joder que piernas” de su novio. La voz del niño soñador, la del meritorio con su puñadito de castañas pilongas en el bolsillo, la del joven enamorado y con prisa, con mucha prisa…Voces en una sola voz. Confío en que me escuchéis con la misma o parecida emoción con la que yo le escuchaba a él, el nieto de la costurera, y el hijo de la cómica.

“El hijo de la cómica” es un monólogo teatral adaptado, dirigido y protagonizado por José Sacristán, basado en la primera parte de las memorias de Fernando Fernán Gómez “El tiempo amarillo” (1921/1943) y en las conversaciones personales que ambos compartieron en Lima desde 1921. Criado en España por su madre soltera actriz o “cómica”, (según para quien), y por su abuela, costurera de profesión. Cuando el niño hacía ruido en las pensiones donde vivían, los vecinos solían decir: “Tranquilo, es el hijo de la cómica”.

El libro, “El tiempo amarillo” se ha convertido con el paso de los años en uno de esos libros imprescindibles en la literatura memorialista española, a la altura de maravillas como “Los Baroja” de Julio Caro Baroja o de esa otra rara forma de dietario literario que es “El quadern gris” (El cuaderno gris), de Josep Pla. Él logró que se llevase a cabo desde la humildad, porque conocía de sobra que en nuestro país, es prácticamente imposible dedicarse a varias cosas y no ser penalizado por ello. Los oficios imponen una disciplina de exclusividad y se defienden atrincherándose y atacando de manera violenta a todo lo que se considera intrusismo o diletantismo. Por eso, la figura de Fernán Gómez es destacada y elogiada sin medida en su faceta de actor, pero eso conlleva despreciar de manera injusta, aunque calculada sus otros desempeños profesionales. Entre ellos, el de escritor. ¿Cómo iba a ser posible que Fernán Gómez pasara a la historia como uno de los grandes escritores españoles si se había dedicado a ello entre rodaje y rodaje, sin dejar de acudir a tertulias y cafés? Tal frivolidad lo descalificaba.

Eso no podía ser, supongo que se dirían los que extienden el certificado de autenticidad. Tampoco la de dramaturgo podía ser una faceta reconocida, pues ese oficio lo había ejercido de manera inconstante a lo largo de los años, y aunque firmó la que es una de las obras de teatro más importantes de nuestra escena, “Las bicicletas son para el verano”, resulta inútil incluirlo en el canon oficial.

En el articulismo de prensa, Fernán Gómez fue un caso muy significado. Se dedicó de manera más intensa cuando ya era un hombre de cierta edad, pero sus columnas fueron siempre atrevidas y precisas. También llegó a cotas altas en el formato televisivo, en distintos géneros, pero a nadie se le ocurre ponerle entre los nombres clave de la historia de nuestra televisión. Aunque solo fuera porque como entrevistado era glorioso, y acaso merezcan algún tipo de homenaje aquellos personajes como él, que aparecían en un panorama tan gris como el de nuestra infancia, dándole color y gracia. Y aún tuvo un mérito más: participó en una conocida tertulia televisiva de los primeros tiempos de las cadenas privadas y se congratulaba entre los íntimos por lo poco que intervenía. «Chico, y me pagan igual que a los que hablan todo el rato, es fantástico», bromeaba. Lo dicho, también queda pendiente su reconocimiento televisivo.

Pero todavía es más ridículo que su carrera como director de cine haya sufrido parecido ninguneo, arrinconada a la sombra de su brillo como intérprete. Hagamos un ejercicio de ingenuidad y pensemos en lo que hubiera sucedido si un señor que no es actor famoso hubiera firmado películas como “La vida por delante”; “La vida alrededor”; “El mundo sigue”; “El extraño viaje” o “El viaje a ninguna parte”. Sería considerado uno de los grandes directores de nuestro cine. Definitivamente, su capacidad para afrontar disciplinas diversas le condenaba a ese desprecio que él encaró siempre con cierto humor.

En “El tiempo amarillo”, Fernando sabe entroncar su vida insignificante, como le gusta decir, con la Historia en mayúsculas. En especial, la historia de España. Nunca renunció a ser un niño de la Segunda República. Es fantástico leerle rememorar el paseo con su abuela para sumarse a la conmemoración de la llegada de la República y el exilio del rey. Como lo es también, leerle contar cómo recoge una distinción de las manos del nuevo rey español, nieto de aquel que partió al exilio, tras la transición a la democracia y rememorar que en ese momento de quien se acuerda es de su madre, tan creyente y monárquica como era. Fernando es un adolescente en la Guerra Civil, un chico cercado y amedrentado, que percibe con estupor cómo al terminar la contienda no llega la reconciliación sino la humillación de los vencidos y la implantación a martillazos de una peculiar idea de victoria.

Fernán Gómez era juguetón y sofista. Así se muestra en el libro. En ocasiones se detiene a comparar su narración con la de las otras biografías que ha usado como modelos. Se recrea en ver cómo cuentan el primer éxito Alec Guinness, Lauren Bacall, Ingrid Bergman o María Asquerino. Se sorprende al ver cómo revelan su vida sexual Laurence Olivier, Pola Negri o Chaplin. Todo para acabar retratándose como tímido irremediable, fijados unos límites pudorosos en lo que irá a decir: no. El, se enamora, se casa, se divorcia con un encanto discreto. Incluso cuando se detiene en la calle, frente alguna profesional del sexo, que le acompañaron en muchas noches, lo hace para describir sus privilegiadas capacidades para el análisis de sus miserias. Contaba que siempre buscó a la mujer artera que le destruyera la vida, fascinado como estaba por los personajes de Marlene Dietrich. Hasta que una de las acompañantes ocasionales le dice: “Fernando, a ti no te puede destruir nadie, tú ya estás destruido”.

No vamos a decir nada mas de este monstruo de las letras y la escena, solo que ocupo el sillón B mayúscula, de la Real Academia de la Lengua de España, ingresando el 30 de abril del 2002.

De esta situación en la que quedó embargado de felicidad. Fernando, llevó a cabo una adaptación teatral basada en su célebre discurso de ingreso de la Academia, bajo el título “Aventura de la palabra” que pronunció y que interpretó magistralmente este invierno en el teatro madrileño que lleva su nombre, el actor Nacho Novo, que no solo interpreta, sino que el parecido de Nacho con Fernando es, tan semejante, qué incluso con la caracterización que sufre para salir a escena, se llega a igualar de tal manera que parece un sueño de un redivivo y esperamos que, en cualquier momento, salga Fernando, ¡¡con esa crispación de ira y diga… “!!Váyanse a la mierda!!”.