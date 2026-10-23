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Mitad Diablo, Mitad Demonio

Tyson

La vida de un hombre de leyenda machacado por su propio yo

Tyson
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una vida auténticamente de leyenda, desde sus inicios en un barrio pobre lleno de droga y violencia, con una madre prostituta y un padre chuloputas, a ser la mayor historia del boxeo de todos los tiempos, con el permiso de Classius Clay (Muhammad Alí), a quien vengó su caída.

Tyson relata capítulos brutales de su inestable vida, desde el ascenso meteórico que le llevó a ser campeón mundial de los pesos pesados con tan solo 20 años, a los problemas con las mujeres, incluida una violación que le llevó a la trena, hasta su adicción con las drogas que mantuvo durante mucho años, hasta que un sencillo sapo le curó.

Una mini serie de 4 capítulos de Netflix sumamente entretenida, especialmente para los amantes del boxeo, como mi propia familia, y que enseña lo difícil que es llegar arriba y lo mucho más complicado que resulta la caída. Tremenda en este caso.

Dirigida y producida por Floyd Russ, va intercalando el pasado y el presente de Mike Tyson, contado por él mismo, con entrevistas a personas de su círculo más cercano que muestran la verdadera cara del hombre más temido del planeta. Pocos fueron los que le ayudaron y muchos los que le engañaron, incluida su primera mujer y su suegra.

Si te gusta el cuadrilátero o la vida de un personaje poliédrico, inclasificable e incontrolable, disfrútala.

4 ★★★★

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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