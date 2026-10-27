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Cultura Cine y Teatro

Sensibilidad y Armonía

Primavera

Una Hermosa Historia del Poder de la Música

Primavera
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Con una brillante sensibilidad el director Damiano Michieletto nos muestra una historia tan dura como bella que transcurre en el siglo XVIII, relatando la penosa vida de las niñas que abandonan en un orfanato, donde quizás la única alegría de su triste existencia sea el amor por la música.

Antonio Vivaldi, interpretado por Michele Riondino, entra en escena como maestro de las huérfanas y allí descubre a una virtuosa del violín, Tecla Insolia, con la que tiene una relación muy especial.

Un contenido emocionante que vibra cada vez que escuchamos la música celestial del gran genio de Vivaldi. Bien actuada y ambientada, es un film que no debes perderte, especialmente si te gusta la música clásica.

★★★½

 

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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