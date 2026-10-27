Con una brillante sensibilidad el director Damiano Michieletto nos muestra una historia tan dura como bella que transcurre en el siglo XVIII, relatando la penosa vida de las niñas que abandonan en un orfanato, donde quizás la única alegría de su triste existencia sea el amor por la música.

Antonio Vivaldi, interpretado por Michele Riondino, entra en escena como maestro de las huérfanas y allí descubre a una virtuosa del violín, Tecla Insolia, con la que tiene una relación muy especial.

Un contenido emocionante que vibra cada vez que escuchamos la música celestial del gran genio de Vivaldi. Bien actuada y ambientada, es un film que no debes perderte, especialmente si te gusta la música clásica.

3½ ★★★½