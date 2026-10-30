Una performance teatral y operistica lirica con drama psicologico: “A solas con Marilyn”

El pasado viernes 23, en el escenario de teatro alternativo “Garaje Lola” de nuestra capital se presentó una pieza de teatro y lirica, determinado como “performance” en un concepto musical, bajo el título de “A solas con Marilyn” con texto de Alfonso Zurro y musicalizado por David del Puerto.

“Performance”, se determina a una disciplina artística en vivo donde el propio cuerpo del artista, el tiempo, el espacio y la relación con el público se convierten en la obra misma. El performance, presenta una realidad: el artista no actúa como un personaje, sino que se muestra como persona para transmitir una idea, una emoción o una crítica social en tiempo real, como en este caso, con la figura de Marilyn Monroe, cuya vida fue un agotamiento de pasiones y situaciones personales, que la llevaron a una psiquis, a lo más profundo de su figura, tanto personal como artística. Fue una lucha intensa contra su propio corazón y la búsqueda de algo de difícil narración por medio de sus amores y películas.

La razón de ser de esta vivencia psicológica (psique), pude determinarse como, el conjunto de actos funciones y procesos mentales de la persona (como el pensamiento, la percepción, la memoria, la emoción y la voluntad), considerados como una unidad, tanto en su plano consciente como inconsciente a la protagonista, de nuestra historia, Marilyn.

Se trata de una pieza compuesta para guitarra eléctrica, viola eléctrica y paisaje sonoro, a partir del texto de Alfonso Zurro, que ha sido adaptado por él mismo para convertirlo en una ópera para dos voces, soprano y mezzosoprano. La historia de “A solas con Marilyn”, se centra en la vida de una madre y cajera de supermercado, cuya existencia dará un vuelco tras el abandono de su marido.

La mención de Marilyn, el nombre de la otra mujer, desencadenará un tortuoso viaje de autodescubrimiento y desesperación de la protagonista, cuyo nombre nunca se revela, y que se ve obsesionada por la figura enigmática de Marilyn y se inicia un viaje tortuoso en el que se lleva a la máxima configuración con el supuesto asesinato de la sombra, en la que Marilyn centra todas sus iras y esfuerzos por eliminar aquello que la perturba y obliga en hacer una vida que no está dispuesta a seguir.

Las actrices, Ruth Gonzalez y Blanca Valido, hacen un papel en este pasaje con un desdoblamiento de personalidad, por un lado la Marilyn real con sus fatigas y añoranzas de hacer desaparecer a la sombra de su mente en donde está enclavada su supuesta enemiga, aunque sea solo su pensamiento en el que realiza todo tipo de destrucciones hasta llegar a la eliminación de la misma, en principio como un asesinato, cuchillo en mano de exageradas dimensiones de carnicero, lo que da que pensar, en lo que cuantitativo tiene Marilyn en la memoria en su deseo de destrucción para terminar degollándola o colgándola de una cuerda.

Por otro lado, la Marilyn sufridora, que está en todo momento presente y agazapada, dejándose destruir para buscar la calma psicológica que su otro “Yo” no le deja darle calma y sosiego. Es un espíritu libre que se deja llevar en la conciencia, de lo que es y lo que desearía que fuese.

En el espacio imaginario de la obra, nos hace visible el encuentro de Marilyn con sus amores y sus tres matrimonios al cual más conflictivo para la actriz, el primero con James Dougherty, aún conocida por su nombre de pila: Norma Jean Baker, fue en 1942. Ella tenía tan solo 16 años. Se casó con su vecino James Dougherty al que conoció de una forma muy curiosa.

La madre de Marilyn, Gladys, tenía problemas psicológicos y pasó mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, dejando a su hija en casas de acogida, su vecina Grace Goddard y su marido decidieron que fuera a vivir a su casa con ellos. el matrimonio tenía un hijo: James Dougherty. Se dieron cuenta que no podían mudarse con Marilyn puesto que era menor de edad. A no ser que se casara con su hijo James. El matrimonio duró 2 años. Novia a la fuga.

El segundo, fue con Joe Dimaggio, estrella del beisbol recientemente retirado. Se conocieron por un amigo común y su relación era a distancia, consecuencia que Marilyn vivía en la costa Oeste de EEUU y Dimaggio en la costa Este. Decidieron que debían casarse, aunque sabían que no sería un matrimonio fácil por la distancia. En 1954, se casaron. Días después, Joe tenía que viajar a Japón por trabajo, así que Marilyn viajó con él, haciendo del viaje su luna de miel. El matrimonio duro nueve meses por los celos de Joe de Hollywood y en especial por la escena de la película, “La tentación vive arriba “en la que enseña su cuerpo tras volar su falda en una boca de aspiración de metro. Joe, vivía obsesionado con la escena. Momento estelar de Marilyn, que actualmente se ha convertido viral.

En 1956, se casó con el aclamado dramaturgo Arthur Miller, convirtiéndose en su matrimonio más largo. Se conocieron años antes, pero en 1955 comenzaron a tener un “affaire”, debido a que, Arthur en ese momento estaba casado. Fue en este momento que Marilyn comenzaba a ser muy famosa y seguida por las cámaras, por lo que la pareja no pudo mantener su relación en secreto. Arthur se divorció de su mujer para casarse en secreto con Marilyn.

De alguna manera, estos matrimonios están imaginativamente representados en el escenario, quizás el más visible es el momento en el que la actriz Ruth, coge una biografía de Marilyn y empieza a desencuadernar el libro, rompiendo sus hojas con violencia y agresividad, dando imagen de la ruptura con Arthur.

También los viajes de Marilyn están impuestos por un tren eléctrico que completa parte del escenario, Una secuencia más dentro del texto lirico en su mayor parte ejecutado, por una soprano Ruth Gonzalez y una mezzo soprano Blanca Valido.

Alfonso Zurro, Autor y director de escena, ha desarrollado gran parte de su trabajo con la Compañía Jácara de Sevilla. Sus dramaturgias se desarrollan sobre textos de Weiss, Handke, Baroja, Lorca, Quevedo… Como autor, sus textos dramáticos estrenados superan la treintena y ha publicado asimismo más de 30 obras de teatro. Ha dirigido más de 40 puestas en escena de Teatro, Ópera y Zarzuela y entre sus muchos premios, ha sido galardonado con el Premio Ercilla al Mejor Espectáculo, Premio Unión de Actores de Andalucía. Actualmente es profesor de Dirección Escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla.

David del Puerto, compositor y guitarrista, discípulo de Francisco Guerrero y Luis de Pablo. Su producción incluye más de 180 obras de todos los géneros, entre ellas 3 óperas, una zarzuela, un ballet, 5 sinfonías. Numerosos conciertos con solista y un importante catálogo para guitarra. Su obra está recogida en más de 30 grabaciones discográficas. en 1993 ganó el premio gaudeamus de Ámsterdam. En 2005 se le otorgó el premio nacional de música de España.

Ricardo Campelo, como director escénico, trata esta pieza compuesta para guitarra eléctrica, viola eléctrica y paisaje sonoro, a partir del texto de Alfonso Zurro, que ha sido adaptado por él mismo para convertirlo en una ópera para dos voces, soprano y mezzosoprano, “A solas con Marilyn”.

La conexión es la contemporaneidad, todas las obras hablan del aquí y el ahora. Unas utilizan el mito de la adivina maldita para hablar de las Casandras actuales y otras, se sumergen en un icono pop para tratar la percepción de la realidad después de una experiencia traumática. Los mitos son herramientas que nos legamos de generación en generación para protegernos del caos. Y todo ese legado conforma nuestra cultura, que nos brinda valores y nos recuerda lo que podemos hacer en tiempos convulsos.

En el caso, como aquí en “Garaje Lola”, espacio teatral no convencional. Es más fácil lograr la cercanía y accesibilidad deseadas, ya que se pueden utilizar libremente y plantear la disposición del público de la manera que mejor favorezca una proximidad, a poca distancia del actor/actriz/cantante. Esta proximidad es una de las principales ventajas de la ópera de cámara, ya que permite una experiencia más íntima y envolvente.

Ruth Gonzalez. Soprano nacida en Tenerife, debuta en la zarzuela con Doña Francisquita de Vives, cantando desde entonces todo el repertorio español de lírico ligera (Marina, La tabernera del puerto, Bohemios, Los gavilanes, El barberillo de Lavapiés…), afianzando su carrera en temporadas de ópera y zarzuela en todas las capitales de España.

Blanca Valido, Mezzosoprano, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, inicia sus estudios musicales en el coro juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, finalizándolos en la Escuela Superior de Canto de Madrid, con el premio de fin de carrera Lola Rodríguez de Aragón. Recibió clases de figuras de la talla de Mirella Freni, Illeana Cotrubas, Francisco Kraus, Dolora Zajick, entre otros.