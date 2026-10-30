El término de “hoy será un buen día” parte como dato principal del dialogo que mantiene Evan durante la obra “Querido Evan Hansen”, que da vida a un adolescente de 17 años, estudiante de secundaria con trastorno de ansiedad social y con una disfunción mental, en la que intenta estar a bien con todo el mundo, cuando anhela sentir que pertenece a algún lugar. Su terapeuta le recomienda que se escriba cartas a sí mismo detallando por qué “hoy será un buen día”.

Con una de las partituras más premiadas y aclamadas de los últimos 10 años, cuenta la historia de Evan Hansen, llega esta obra a Madrid aclamada en Londres y Estados Unidos, con un libreto de Steven Levenson, por el que ganó el “Tony Award” en el 2016, al Mejor libreto de Música y “Premios Outer Critics Circle” 2016. Mejor Libreto de un Musical (Broadway off-Broadway); Premios Drama Desk 2017 “A la Mejor obra de teatro” y otra vez al año siguiente, “Premio Tony 2017”, al Mejor Libreto Musical.

La trama se complica cuando su carta es encontrada por un conflictivo compañero de clase, Connor Murphy, quien la utiliza para provocar a Evan. Un malentendido entre ambos se convierte en algo mucho más grande de lo que jamás Evan imaginó, y se enfrenta a una decisión muy complicada: decir la verdad y perderlo todo o aceptar una mentira y acercarse a la vida que siempre soñó.

A medida que se desarrolla la historia Evan navega por las complejidades de la verdad, la conexión y la autoaceptación en un mundo en el que en general se siente aislado. Aunque los compañeros de Evan insisten en que participe de sus divertimentos, al igual que su familia intentan que Evan se encuentre a si mismo tratándole con la pacencia necesaria debido a su trastorno de ansiedad.

Una innovadora puesta en escena permite representar el impacto de las redes sociales en las vidas de los diferentes personajes, pero sin perder el foco en la interpretación y la emoción, que son la seña de identidad de este musical. Después de emocionar a millones de espectadores en Broadway y Londres, llega a Madrid por tiempo limitado, uno de los musicales más influyentes de la última década, al Teatro Rialto.

Guillermo Martín. Madrileño nacido en 2005. A los 5 años inicia su formación musical siguiendo el programa oficial británico en la escuela A Tempo. En 2022 debuta profesionalmente, formando parte del elenco original de “Los Chicos del Coro, El Musical”. Se traslada a Londres para cursar el grado de teatro musical en The Urdang Academy, al tiempo que inicia sus estudios online en Berklee College of Music. Durante su periodo de formación en Londres, destaca su papel protagonista en Amélie The Musical, interpretando el papel de Nino Quincampoix, bajo la dirección de Nathanael Campbell. En 2026, una vez graduado, se establece entre Madrid y Londres, desde donde continúa impulsando su carrera artística.

Iván Clemente en el papel de Connor Inició su formación en el Centre Artístic Agnès Miralbell en el año 2009, continuó su formación en el Planter d’Eòlia hasta el 2018 que llegó a Madrid becado por la Escuela de Artes Escénicas Víctor Ullate. En 2025 es graduado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. En 2022 estrenó “Los Chicos del Coro El Musical”, dando vida a Pascal Mondain. En 2025 participa en el festival de Teatre Grec de Barcelona con Tots els Nens Creixen y en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con “Cleopatra enamorada, El Musical”. Su proyecto más reciente ha sido como elenco de “Los Miserables” cover del personaje Marius Pontmercy.

Arnau Camps. Cursa el grado de Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona, en la especialidad de interpretación y la opción de teatro musical. A lo largo de su formación, ha complementado sus estudios con los de interpretación. Actualmente cursa el grado de Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona, en la especialidad de interpretación y la opción de teatro musical. A lo largo de su formación, ha complementado sus estudios de interpretación trabajando con actrices como Gemma Martínez y Helena Munné. Asimismo, se ha formado en canto con profesores como Víctor Arbelo, Facundo Muñoz y, actualmente, con Edgar Vocal Coach. En el ámbito profesional, ha protagonizado los musicales “Mil Dies” y “L’Hora del Pati”. También ha puesto voz a las canciones del musical «Els Ratolinets Pérez».

Elvira Santa María. A los 6 años inicia su formación artística a través de la Gimnasia Rítmica. Más adelante amplía su formación en danza urbana y contemporánea en las escuelas Broadway e IDance, complementándola con estudios de guitarra clásica, piano y canto en Musiclaret. Se gradúa en Arte Dramático, especialidad Teatro Musical, en SCAENA “Carmen Roche / Nacho Duato Academy”, donde recibe formación integral de la mano de profesionales como Maia Contreras, Xus de la Cruz e Iria Parada. ¡En el 2023, debuta profesionalmente en “Mamma Mia! El Musical” como bailarina y alternante de Sophie y Ali. Además, participa como cantante solista y bailarina en televisión en el programa El Musical de tu Vida.

Jessica Garcés. Actriz y cantante graduada en Interpretación Musical en 2025 por la RESAD. Inicia su formación en canto a los doce años con José Manuel Conde y continúa con profesionales como José María Sepúlveda, Nuria Pérez Fernández o Esther Izquierdo. También cuenta con estudios profesionales de piano por el Conservatorio Amaniel. Ha trabajado como actriz en obras infantiles en los Teatros Luchana, y cantando en dinner shows de restaurantes reconocidos como Barbara Ann y Bule Bule. Fue concursante oficial de La Voz 2024 y en 2023 estuvo en el casting final de Operación Triunfo. Su última producción fue “Wicked El musical”, como elenco.

Verónica Ronda. Actriz y cantante. Lleva más de 20 años de trayectoria actoral, y como vocal coach en teatro, cine y televisión. Los últimos cuatro años ha sido protagonista de “Mamma Mia el musical”. También ha trabajado en producciones como “Lo fingido verdadero”, dirigido por Lluis Homar, consiguiendo el premio a la mejor actriz de reparto de la Unión de Actores y Actrices 2022. Tambien participa en Ilusiones y Ricardo III, dirigido por Miguel del Arco. Algunos de sus trabajos en televisión son: “Las noches de Tefía”; “Nasdrovia”; “Express” “Desaparecidos” y “Valeria”. Dirige el Departamento de Voz de “Som Academy”, siendo “vocal coach” para Billy Elliot, Grease y Matilda.

Lorena Calero. Nace en Valencia y comienza sus estudios de canto a los trece años. Completa su formación en Madrid y Barcelona junto a maestros como José Sepúlveda y Susana Doménech. De la mano de Antonio Banderas, formó parte del elenco de Company, de Stephen Sondheim, interpretando el papel de Kathy, así como el personaje de Electra en Gypsy, en el Teatro del Soho de Málaga. También ha participado en el doblaje musical de películas como Desencantada, de Disney, y Wicked. En los últimos años, ha sido la voz de la Crida de Valencia. Actualmente, forma parte del espectáculo “Flashback” en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Armando Pita. A los 17 años Armando Pita se traslada desde su Galicia natal a Madrid para ingresar en la RESAD donde se forma como actor durante cuatro años. Su carrera ha estado ligada al teatro musical durante más de 25 años, con títulos como West Side Story (Schrank), Priscilla (Bernadette), “·El Cabaret de los

Hombres Perdidos” y “Tootsie”. En teatro, “La Función que Sale Mal”; “Un monstruo viene a verme” y “El reino de la tierra”. En audiovisual: “Los Creyentes” y “Peor imposible”. En ficción sonora: “El flautista”; “La novia gitana” y “1984”.

Aleix María. Tiene un recorrido de Formación Profesional en Artes Escénicas en la “Escuela Aules”. En 2021 da el salto a las grandes producciones con “Pretty Woman El Musical”. En 2024 participa en “Grease El Musical” como Sonny, alternante de Kenickie y cover de Danny Zuko. En el año 2025 entra a formar parte del musical “Los Pilares de la Tierra”, interpretando a Alfred Builder y cover de Jack Jackson. Más recientemente se incorpora a formar parte del elenco de “Wicked”, como ensamble y cover de Boq y lo compagina protagonizando el musical de Ubuntu Zircus en su gira por España.

Mariola Peña. Actriz y cantante sevillana. Estudia Solfeo, guitarra y canto en el Conservatorio, y Comedia musical en el C.A.E. de Sevilla y en la escuela Memory de Barcelona. Profesionalmente, su trayectoria ha tenido un mayor recorrido en la comedia musical. Su anterior trabajo ha sido interpretando el papel de Madrastra, en el musical “Cenicienta”. Antes de este proyecto, dio vida a Tanya y Donna en el musical “Mamma Mia”. También formó parte del elenco de Company, dirigido por Antonio Banderas. Ha sido protagonista de musicales como “Hoy no me puedo levantar”; “Evil Dead” y “El jorobado de Notre Dame”. En el terreno audiovisual, actriz en la serie “La que se avecina”.