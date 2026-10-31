Halloween: El “thriller” de Jackson contra el “Drácula” de Parker

Halloween ha tenido un impacto en nuestra sociedad, introduciéndose como festín y festejo, tanto en lo personal como en lo comercial que, al gusto anglosajón, nos arrastra a ponernos disfraces, caretas y hacer participar a los más infantiles e inocentes de la familia. Toda una fiesta agnóstica (¡¡recordemos que, en nuestro país, estuvo prohibida la celebración del entierro de la sardina!!).

El terror, siempre ha sido una piedra angular de utilizar contra los niños y hacer que obedezcan a que se duerman, que coman, que estudien porque, sino vendrá… Según en qué caso, seria el lobo, el hombre del saco, los fantasmas, en definitiva, asustar para obedecer.

Esos niños, pasaron a ser adolescentes y posteriormente adultos, pero en las generaciones de los años 30, 40 y 50, esta moda de la celebración de Halloween, no existía los españolitos de a pie, se conformaban con celebrar el día de difuntos en ir al cementerio y recordar a nuestros parientes fallecidos y llevar flores.

Los años 80/90 trajeron las corrientes anglosajonas, entre otras veleidades, la fiesta de Halloween, (la noche del terror y del “truco o trato”. También, la expresión; “susto o muerte.) No existía hasta entonces, más bien era y es una fiesta pagana. En esos años prohibida, volviendo ser representada por las calles a partir del final de los ochenta, recuperándose actos como el entierro de la sardina; Que los niños, vayan por las casas llamando y declarando el deseo de “truco o trato” y recibir a cambio golosinas; Ser motivo, la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, para desmadrarse en fiestas con máscaras, disfraces y cotillones. Y beber, mucho beber sin que se sepa quien eres.

Todo ello, fomentó un caldo de cultivo, que nos lleva a relatar lo que en la música y en el cine, ha intervenido el terror y sus protagonistas, como influencia para algunos, sentir un vuelco en el corazón por el terror psicológico y otros, la satisfacción de recibir una subida de adrenalina y un golpe de satisfacción.

En la música existe un principio con la proyección de la canción y el video de Michael Jackson, “Thriller”, que el 30 noviembre 1982, reingresó a la lista el 10 puesto y de noviembre de 2018, venía del puesto 31. Desde entonces, se le han unido otros clásicos en la temporada de Halloween como, «Monster Mash» de Bobby «Boris» Pickett and the Crypt-Kickers y «Ghostbusters» de Ray Parker, Jr.

Sin embargo, ninguna de esas canciones ha amenazado seriamente el primer puesto de la lista en sus regresos anuales. Dos de ellas encabezaron la lista en sus estrenos originales: «Monster Mash» en 1962 y «Ghostbusters» en 1984, la primera incluso durante dos semanas a finales de octubre. En 2025, «Thriller» se convirtió en el primero de los clásicos de la temporada en regresar al top 10, alcanzando el número 10 después de haber llegado originalmente al número 4 en 1984. Este año, eso podría cambiar. No solo «Thriller» podría estar entre las opciones para el número 1, siempre con permiso de “Dracula”.

“Thriller”, se ha ido acercando progresivamente al número 1 desde 2018, aunque cierta variabilidad en el momento de la semana en la lista y el calendario de lanzamientos ha impedido que su ascenso sea lineal. Tras alcanzar el puesto número 31 en 2018, pasó los dos años siguientes bajando hasta los puestos 40, antes de saltar al número 19 en 2021, para luego volver a los puestos 20 entre 2022 y 2024, antes de entrar en el top 10 el año pasado.

Pero este año, hay motivos para esperar que algo más que un impulso general al alza lleve a «Thriller» más cerca del primer puesto. Existen tendencias más amplias para 2026, que dan mayor credibilidad a la idea de que la canción tendrá la oportunidad de competir por el número 1 este año.

Es más, esas tendencias han demostrado ser particularmente beneficiosas para el catálogo de Jackson en 2026; de hecho, cuando «Thriller» inevitablemente regrese esta temporada de Halloween, al 1 puesto, ni siquiera será la primera visita de Jackson a la lista este año. Ya ha logrado seis títulos, tras el lanzamiento en abril de la película: “Michael”. Película biográfica que logro, ganancias de “streaming” para el catálogo del difunto Rey del Pop. En su estreno, dimos puntual crónica bajo el título: “Mucho Michael y poco Jackson”.

“Thriller” acumuló en su semana de Halloween del año pasado, 20 millones de visitas, lo que la habría convertido en la canción más reproducida del país la semana pasada. Este año, el calendario semanal de «Thriller» también no es un poco mejor. El año pasado, Halloween cayó en viernes, lo que significó que coincidió con el inicio de la semana. «Thriller» se reprodujo 8,9 millones de veces esa semana (del 24 al 30 de octubre), el 57 % de los 14 millones de reproducciones totales que se registraron durante la semana de Halloween (del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2025), la menor diferencia en las reproducciones entre dos semanas de la temporada de Halloween.

Sin embargo, este año, la festividad cae en sábado, lo que significa un fin de semana completo de celebraciones de Halloween y un viernes anterior que cuenta para el mismo recuento semanal que el sábado. Todo apunta a que «Thriller» será uno de los principales contendientes por el primer puesto dentro de dos semanas.

Vale la pena recordar, después de todo, que hay otro título apropiado para Halloween que ya se encuentra entre las canciones más populares del país en este momento. «Dracula», el éxito nocturno de dance-pop de “Tame Impala”, un grupo favorito del indie-psych. Desde hace mucho tiempo, ha estado en la cima. En octubre, cuando alcanzó el top 40. Desde entonces, la canción se ha mantenido en la lista y alcanzó cotas aún mayores esta primavera, tras la incorporación de “Jennie de Blackpink” a su nuevo remix, que rápidamente se volvió viral. ¿no debería «Drácula» tener la ventaja decisiva en la carrera por el número 1?

“Dracula”, es una canción de Tame Impala, que es un grupo con un proyecto de música psicodélica. El proyecto pertenece al multiinstrumentalista australiano Kevin Parker. Fue lanzada el 26 de septiembre de 2025 como el tercer sencillo del quinto álbum de estudio del proyecto, “Deadbeat”. “Dracula”, es una canción de disco y electropop, que habla de encontrar consuelo en la oscuridad, fue producida por Parker y coescrita por él y Sarah Aarons.

El 6 de febrero de 2026, se publicó una remezcla con la cantante surcoreana “Jennie”, que se convirtió en un fenómeno viral. Alcanzó el segundo puesto, convirtiéndose en el primer éxito de “Tame Impala” y el quinto de “Jennie” en entrar en el “top 10” lo que les valió a ambos artistas su primer éxito en territorio Estados Unidos. A su vez, la versión original experimentó un aumento repentino de popularidad y alcanzó nuevos picos en distintas listas, liderando en Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Medio Oriente y Norte de África, y Suiza, además de entrar en el “top 10”, de Arabia Saudita, Australia, Austria, Canadá, Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Suecia. En España, ni se ha oído, ni se la espera, salvo fanáticos.

Potencialmente, es difícil decir cuánto impulsará Halloween para que la canción “Dracula”, este año circule por España. Su título ciertamente encaja bien con la festividad, al igual que su producción de sonido ominoso (con sintetizadores que suenan a órgano espeluznante, inquietantes «ah-ah » e incluso una o dos risas malvadas), pero la letra de la canción, más sobre un ataque de soledad y anhelo nocturno que sobre algo particularmente sobrenatural, hace que sea un poco menos apropiada para las listas de reproducción de Halloween, que canciones como el «Thriller», que acompañada del video es la trasformación de hombre a lobo, magistralmente realizado por John Landis, director de la película “Un hombre lobo americano en Londres”, con un alarde de perfección en el cambio de humanidad de hombre a lobo, con la recreación en momentos como, el crecimiento de los pelos en todo el cuerpo y el cambio de semblante de la cara de forma prodigioso. Así, como el abultamiento de la espalda con chepa.

Por supuesto, «Thriller» tendrá que superar ampliamente a «Dracula» en audiencia para compensar la diferencia entre ambas en cuanto a difusión radiofónica. «Dracula» es actualmente la canción número uno en la radio de los Estados Unidos, con una presencia aproximadamente diez veces mayor que la de «Thriller», y aunque «Thriller» podría reducir un poco esa diferencia a medida que más emisoras se sumen al espíritu de Halloween.

«Dracula» en las ondas de radio (en EE. UU), se ha mantenido en el número 1 en “Streaming Songs” las últimas dos semanas. Incluso con ese aumento supuesto del 42% a 20 millones de reproducciones oficiales bajo demanda en EE. UU, «Thriller» apenas ha superado a «Texas» de Elle Langhey, que registró 19,6 millones de reproducciones la semana pasada.

En cualquier caso, incluso si alguno de los títulos de temporada no alcanza el primer puesto en 2026, el duelo de Halloween de este año bien podría ser el inicio de una emocionante carrera anual por el 1 puesto, que probablemente continúe en 2027 y más allá. ¡Que comience el terror y el susto o muerte!