Toni Acosta, en el Bellas Artes durante 90 minutos: “Una madre de película”

En ocasiones el teatro nos ofrece la oportunidad de sentir la satisfacción de encontrarte mejor cuando te vas, que cuando llegaste y eso es debido a que la representación no solo te ha gustado, sino que compatibilizas con la obra y te llevas varias composiciones de lugar a tu conciencia que te hacen mejorar.

En el Teatro Bellas Artes, se representa tras una exhaustiva gira, la obra, “Una madre de película”. Monologo interpretado por la actriz Toni Acosta sobre un texto y dirección de Juan Carlos Rubio, que lo designa como una comedia, nunca más lejos, en nuestra opinión. Quizás sea una obra que raya el thriller y mantiene la incógnita hasta el final, verán porque decimos esto.

El monologo es impecable tanto, en su realización como en su transcurso de interpretación por parte de Toni, llegando a los límites de la perfección, en el movimiento de escena de la protagonista, compaginado con el resto del escenario en la necesidad de un cambio; una aparición de un objeto o un complemento de telón trasero, ya sea con la música o el texto.

El argumento, consiste en una madre, Toni Acosta que hace el papel de Eva María, y recibe una llamada de su hijo Nicolás, que la pide que entre en su habitación y coja un cajón situado en la parte superior izquierda de su mesa de trabajo y allí hay una carpeta roja que contiene un documento que necesita con urgencia.

Pero la advierte, qué urgente es hacerlo de inmediato, pero para abrir el cajón necesita una clave con un número que se lo facilita y la advierte que coja ese documento de la caja y no mire lo que hay dentro del cajón, bajo ningún concepto y deberá hacer una foto del documento con el móvil y enviárselo. Eso es todo. Eva María, se mentaliza; cajón, clave, carpeta roja, saca documento. Le hace una foto con el móvil y se lo envía.

Después, -le indica su hijo-vuelve a desandar el camino, mete documento, carpeta roja, clave, cajón y sal del dormitorio. Como no se fía su hijo Nicolás, que es extremadamente celoso de su intimidad le envía un correo que la pone en vergüenza porque sabe que no ha salido de su habitación. Por tanto, ella expresa su atrevimiento y se decide, supuestamente a salir. Nicolás, previamente le ha advertido de que no caiga en la tentación de ver lo que hay en el resto del cajón, la advertencia es de forma imperativa y no da motivo a dudar de lo que su hijo quiere. Eva María promete a su hijo cumplir a rajatabla su cometido, pero una vez inmersa en el encargo…

Aquí es donde empieza la obra que determinamos que se acerca a un suspense, con trazos cómicos, e inclusive en momentos tragicómicos, en el devenir de Toni por el escenario, llevando el texto de Juan Carlos Rubio a la perfección y con una exactitud esmerada y al milímetro en la distancia y el tiempo, porque el escenario, que se presenta, inicialmente con únicamente un rectángulo de cajones blancos y un perchero, serán el motivo de que según se van abriendo y sacando de ellos, los cajones lo allí oculto, que permite a Toni Acosta, ir contando su vida que viene entrelazada con cortes musicales de películas famosas, acompasado con el texto de Toni, en las frases de cada película cuando suena la música. Una autentica perfección teatral. Un auténtico jeroglífico bien resuelto por Juan Carlos Rubio.

Eva María, parte de no estar de acuerdo con su nombre, porque siempre, le remiten a la famosa canción, cuando lo pronuncia e incitan a seguir con la canción… “Eva maría…se fue buscando el sol en la playa” y esto la revienta y la pone de los nervios.

Sin embargo, ella no concibe que su padre le pusiera ese nombre por la canción de marras, sino por su afición al cine, sería la actriz rubia, que el adoraba, la americana, Eva María Saint que fue ganadora de un óscar e intervino en el cine de los 40/50. Todo circula a la perfección y con enorme satisfacción del público que va bien, como se construye el escenario con la apertura de las cajas en consonancia con el texto y la conversación y las bandas sonoras de películas, en paralelo de Toni de sus inquietudes, su función de madre da a la vez, un paseo verbal a los momentos en los que ella se encuentra inmersa en esta sociedad matriarcal y con gran sentido del humor y de la resignación porque, por los hijos se hace todo y sin mirar las consecuencias.

No podemos revelar más de la obra, es necesario ir a verla, podríamos caer en un error si revelamos algo más, por eso decíamos que esta obra goza de un suspense que dura casi noventa minutos con un trabajo ímprobo de Toni Acosta, que se entrega a este monologo de hora y media, por primera vez en su vida, desarrollando un texto de Juan Carlos Rubio, que no dudamos, que al momento de crearlo y plasmarlo en papel, disfrutaría con una sonrisa por las ocurrencias de lo que piensa y traza incorporándolo en ese momento.

Y no es para menos, sobre todo hay que ver el ingenio de comenzar con un escenario limpio y termina convirtiéndolo en una habitación, con todo lo necesario para vivir, incluso con oficina incluida. Todo un espectáculo e ingenio de creación. No olvidemos, que Juan Carlos es también el director de la obra y ha llevado a Toni Acosta a los mejores momentos de su vida de actriz.

El recuerdo de su vida y la visión de ese provocador “nido vacío”, harán deslizarse a Ana María, por una divertida espiral, transformando su cotidiana realidad en una auténtica aventura de película.

Toni Acosta León, nacida en San Cristóbal de Laguna, en Tenerife, en abril de 1972. Es una actriz y humorista española. Y también,​ licenciada en derecho por la Universidad de La Laguna. Al terminar la carrera, se instala en Madrid con objeto de aprender interpretación con Clara Cosials en su escuela de cine y teatro.

Su carrera interpretativa ha estado estrechamente vinculada a la televisión, donde cabe destacar su papel de Vera Muñoz en la serie “Policías”, a raíz del cual empezó a ser popular. Más tarde, vendría otro papel televisivo, esta vez en “Un paso adelante”, donde se metió en la piel de Jacinta Jiménez, «J.J.». En teatro destacan sus intervenciones en obras de gran éxito, como “ 5 mujeres.com” en el 2002; “El método Grönholm” de 2007 y “La gaviota” en el 2012.

Dos años antes, Acosta formó parte del elenco de “Supercharly”, serie emitida por Telecinco en la que interpretó el papel de Fani. Su siguiente gran papel en televisión llegó dos años más tarde, en el 2014, interpretando a Sonsoles, durante las tres temporadas de la obra, “Con el culo al aire”, serie ambientada en un camping y que fue emitida en Antena 3. En 2015 se incorporó al reparto de la “sitcom” de Cuatro.​ Ha participado varias veces en “El club de la comedia” con monólogos humorísticos, en donde cogió la temperatura de los monólogos.

En 2019 comenzó una serie de Telecinco, donde interpreta a Mayte Soldevilla, junto con Malena Alterio; Mamen García y Nuria Herrero en la serie “Señoras del(h)Ampa” y renovó por una segunda temporada. ​

En este mismo año, protagonizó la película, “Padre no hay más que uno”, con el papel de Marisa, y un año más tarde su secuela, repitiendo su rol anterior. Posteriormente, en 2021, fue protagonista de la comedia de Fernando Colomo, “Poliamor para principiantes”.

En 2022 con Silvia Abril protagonizó un “docu-reality”, “El gran Sarao”, ambas celebran sus 50 cumpleaños de una manera tan poco convencional que nunca olvidarán. En 2023 ficha por “Cuatro estrellas”, nueva serie diaria de La 1 de Televisión Española, junto a Antonio Resines o Dafne Fernández.

Su último director, Juan Carlos Rubio, puede decirse, que representa a la nueva generación de autores de obra cómica con intriga y recuerda en sus trabajos a los legendarios, Juan José Alonso Millán; Gustavo Pérez Puig y Alfonso Paso, incluso “sin guardar las distancias”, es una opinión personal y no arriesgada.

Juan Carlos Rubio nació en Montilla, Córdoba, en 1967. Es un dramaturgo español, guionista y director teatral que tras​ licenciarse en la especialidad de Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, intervino como actor en montajes teatrales y series de televisión. También presentó los concursos televisivos “3, 2, 1… contacto” y “Enróllate”.

Desde 1992 se dedica a la escritura de guiones televisivos y cinematográficos, siendo candidato al Premio Goya al Mejor Guion Original por “Retorno a Hansala” en 2008, de Chus Gutiérrez.

Sus obras de teatro se han estrenado en varios países americanos y Estados Unidos. En Europa sus obras se han estrenado en Alemania, Suiza, Grecia, Eslovaquia, Reino Unido e Italia. El montaje de “Las heridas del viento”, estrenado en Nueva York, fue candidato a cinco premios ACE de la Asociación de Cronistas del Espectáculo Americano, incluyendo el de Mejor Espectáculo.

En 2013 gana el Premio Lope de Vega de teatro por la obra “Shakespeare nunca estuvo aquí”, coescrita junto a Yolanda García Serrano y optando al Premio Broadwayworld Spain, al mejor musical por “Esta noche no estoy para nadie. El musical”. En 2014 obtiene el Premio Andalucía de la Crítica en la modalidad de teatro por su obra manuscrita de pequeño teatro: “Seré Breve”.

En junio de 2015 su obra “Las heridas del viento”, con Kiti Mánver y Dani Muriel, es representada en el Reino Unido, dentro del Festival de Teatro Español en Londres (Festelón). ​

Como guionista de televisión, cuenta con series como: “Farmacia de guardia”; “Pepa y Pepe”; “Manos a la obra”; “A las once en casa”; “Una de dos”; “Paco y Veva”; “Ellas son así”; “La vida de Rita Maitena” .y “Estados alterados”.

En la realización de guiones de cine cuenta con Adolfo Suárez, “el presidente”. “Slam” (2002). Con la dirección de Miguel Martí; “Fin de curso; (2004). “Retorno a Hansala” (2008). Dirección: Chus Gutiérrez. “Bon Appétit” (2010). Juan Carlos Rubio consigue el premio al mejor cineasta de Andalucía, que otorga Canal Sur, en la 43.ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Como autor teatral, entre muchos éxitos, tiene “Esta noche no estoy para nadie” (1997). Estrenada con dirección de Joaquín Vida;“Las heridas del viento” (1999). Estrenada en Estados Unidos con dirección de Juan Manuel Cifuentes se situó con un primer Accésit del Premio Hermanos Machado 2000. ¿Dónde se esconden los sueños? (2004). Estrenada en Puerto Rico con dirección de Gary Homs. Premio teatro infantil Escuela Navarra de Teatro 2004; Humo (2005). Estrenada con dirección de Juan Carlos Rubio y es finalista del Premio Mayte y Premio SGAE 2005.

“Concha. Yo lo que quiero es bailar”. Estrenada en 2011 con dirección de José María Pou y protagonizada por Concha Velasco.;“El manual de la buena esposa” (2012) con dirección de Quino Falero y protagonizada por Llum Barrera, Mariola Fuentes y Natalia Hernández. “Esta noche no estoy para nadie. El musical”. Estrenada en 2012 con dirección de Juan Carlos Rubio, dirección musical de Raúl Gama, con letras de canciones de Isabel Montero e interpretada por Kiti Mánver, Bruno Squarcia, Gisela y David Ordinas.

“Shakespeare nunca estuvo aquí”. (2013) Coescrita junto a Yolanda García Serrano. Premio Lope de Vega 2013; “Al final de la carretera” (2014). Basada en la obra de teatro “One for the road”, de Willy Russell; “Windermere Club” (2015). Basada en la obra de teatro “El abanico de lady Windermere” de Oscar Wilde.