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Cultura Cine y Teatro

Buscar las Raíces para irse por las Ramas

Jaleos

Un exahustivo documental que te sumerge en lo más profundo del flamenco

Jaleos
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Es una revolución artística que en el fondo nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero su director, Isaki Lacuesta, intenta descubrir las raíces del flamenco, su relación con las vanguardias y la política, su pasión y su arte.

La labor documental es sencillamente bestial, descubriendo imágenes maravillosas que se te quedan en la mente y sonidos vivos, con ritmo y locura, con bailes acompasados por el alma y el rasgeo de una guitarra.

Si te gusta el flamenco, que a mí me encanta, no dejes de disfrutar de este largo inspirador y sorprendente.

4 ★★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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