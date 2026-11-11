Es una revolución artística que en el fondo nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero su director, Isaki Lacuesta, intenta descubrir las raíces del flamenco, su relación con las vanguardias y la política, su pasión y su arte.

La labor documental es sencillamente bestial, descubriendo imágenes maravillosas que se te quedan en la mente y sonidos vivos, con ritmo y locura, con bailes acompasados por el alma y el rasgeo de una guitarra.

Si te gusta el flamenco, que a mí me encanta, no dejes de disfrutar de este largo inspirador y sorprendente.

4 ★★★★