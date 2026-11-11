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Cultura Cine y Teatro

Una realización realista y diferente

Vino la Noche

Jóvenes peruanos se alistan en el ejército y pasan las pruebas más duras

Vino la Noche
Archivado en: Cine y Teatro | Cultura

Una película viva, impactante, dura e inclasificable.

La dirección férrea y arrítmica te sume en un cine realista y con cadencia, donde te vas sumergiendo poco a poco en la incorrompible vida militar, donde cada maniobra es más dura que la anterior.

Pero quizás lo más interesante es lo que ocurre entre las maniobras, el cómo lo asumen los soldados, los constantes recuerdos de sus madres y de sus novias, que a veces les abandonan entre tanto ejercicio viril, lo que les cuesta entender en medio del frío y la espera.

Un contenido diferente y complicado que solo entiendes si te metes a fondo en las ideas del original Paolo Tizón, un director con mucho futuro.

3 ★★★

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Autor

Carlos Pecker

Carlos Pecker Pérez de Lama es un periodista, escritor, realizador y profesor español con más de 40 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado en el cine, en las principales cadenas de televisión, en la Agencia EFE y en varios periódicos digitales. Ha escrito 14 libros, en su mayoría relacionados con los medios de comunicación o de aventuras. Escribe críticas cinematográficas y de medios de comunicación en Periodista Digital desde 2013.

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