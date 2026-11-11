Vino la Noche

Una película viva, impactante, dura e inclasificable.

La dirección férrea y arrítmica te sume en un cine realista y con cadencia, donde te vas sumergiendo poco a poco en la incorrompible vida militar, donde cada maniobra es más dura que la anterior.

Pero quizás lo más interesante es lo que ocurre entre las maniobras, el cómo lo asumen los soldados, los constantes recuerdos de sus madres y de sus novias, que a veces les abandonan entre tanto ejercicio viril, lo que les cuesta entender en medio del frío y la espera.

Un contenido diferente y complicado que solo entiendes si te metes a fondo en las ideas del original Paolo Tizón, un director con mucho futuro.

3 ★★★