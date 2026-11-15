Martí Guarch termina el rodaje de ‘Estrella del Mar’, el documental que rescata la tradición marinera y la devoción a la Virgen del Carmen

El cineasta Martí Guarch ha concluido el rodaje de Estrella del Mar, un documental que pretende recuperar la memoria de las comunidades pesqueras de Cataluña y reivindicar unas tradiciones culturales y religiosas estrechamente vinculadas a la historia del Mediterráneo. La película, de carácter religioso, sitúa en el centro de su relato la devoción a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y la importancia de conservar las raíces espirituales de los pueblos que durante generaciones han encontrado en el mar su forma de vida.

Con tan solo 27 años, Guarch se pone al frente de una producción que busca ir más allá de un recorrido por las costumbres marineras. El proyecto se adentra en las experiencias personales de los pescadores y de sus familias, recuperando historias, recuerdos y tradiciones que forman parte del patrimonio popular catalán. La película pone el foco también en la transmisión de valores entre generaciones, la unión familiar y el papel que la fe ha desempeñado históricamente en las comunidades vinculadas al mar.

Uno de los aspectos más destacados de la producción es la participación de diferentes figuras del ámbito religioso y cultural. Entre ellas se encuentra fray Octavi Vilà, actual obispo de Girona y designado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Barcelona. El religioso participa en una de las escenas rodadas en L’Escala y asumirá oficialmente su nuevo cargo el próximo 19 de diciembre.

Su presencia supone uno de los elementos relevantes de una película que quiere acercar la espiritualidad cristiana al espectador a través de testimonios y experiencias personales. La participación del futuro arzobispo de Barcelona conecta además el relato cinematográfico con la realidad de unas tradiciones religiosas que siguen presentes en numerosos municipios costeros.

La Virgen del Carmen y la identidad de los pueblos marineros

La devoción a la Virgen del Carmen constituye uno de los ejes fundamentales de Estrella del Mar. La figura de la patrona de los marineros sirve como punto de partida para abordar la relación entre la fe y la vida cotidiana de quienes trabajan en el Mediterráneo. Una relación que, durante décadas, ha marcado celebraciones, encuentros familiares y manifestaciones populares en numerosos pueblos pesqueros.

La película pretende poner en valor esa herencia y recordar la importancia de mantener vivas unas tradiciones que forman parte de la identidad de muchas localidades catalanas. Para ello, reúne diferentes testimonios y se aproxima a la dimensión espiritual de unas comunidades en las que el mar no solo representa una actividad económica, sino también una forma de entender la vida y de construir vínculos sociales.

Junto a fray Octavi Vilà, el documental cuenta con la participación del padre Custodio Ballester y de Andrea Payán, creadora de contenido reconocible entre los jóvenes católicos. Sus intervenciones contribuyen a introducir una reflexión sobre la presencia de la fe en la sociedad actual y sobre la necesidad de transmitir el mensaje cristiano a las nuevas generaciones.

La producción reivindica así las raíces cristianas de la cultura popular y plantea una mirada sobre la importancia de conservar la espiritualidad en un contexto social en el que las tradiciones religiosas también forman parte de la memoria colectiva.

Las habaneras y la memoria musical del Mediterráneo

Otro de los elementos centrales de la película es la música. Las habaneras, una de las expresiones culturales más representativas de la tradición marinera, adquieren un papel destacado en el desarrollo del documental.

Su presencia permite recuperar una parte de la memoria musical de los pueblos costeros y conectar las historias personales de sus protagonistas con una cultura profundamente ligada al Mediterráneo. La música funciona como un elemento de identidad y como una forma de transmisión de recuerdos y costumbres que han acompañado durante generaciones a las familias de pescadores.

En este sentido, Estrella del Mar combina el formato documental, basado en testimonios y memoria popular, con una historia de ficción que aporta una dimensión dramática y emocional al conjunto de la producción.

Una historia de ficción marcada por la pérdida en el mar

La parte de ficción está protagonizada por la actriz Pilar Aymerich, que debuta en el drama dando vida a una mujer que debe afrontar la muerte de su marido, un pescador que pierde la vida en el mar durante una noche de tormenta.

A través de este personaje, la película se aproxima a una de las realidades más duras de las comunidades pesqueras: la incertidumbre y el riesgo que acompañan al trabajo en el mar, así como las consecuencias personales y familiares de las tragedias marítimas.

La historia permite mostrar una perspectiva más íntima de la vida marinera, poniendo el acento en quienes esperan en tierra y en las familias que conviven con las dificultades de una profesión históricamente marcada por el esfuerzo y el peligro. El Mediterráneo aparece así no solo como escenario de las tradiciones y la actividad pesquera, sino también como un espacio que condiciona profundamente las vidas de sus habitantes.

El reparto se completa con Pep Tregón y los jóvenes intérpretes Arianna López y Lucciano Ochello. Además, la producción cuenta con la participación de Teresa Manresa, actriz conocida por su intervención en la película La piel que habito, dirigida por Pedro Almodóvar, que pone la voz en off al documental.

Un proyecto para acercar las tradiciones a las nuevas generaciones

Con la finalización del rodaje, Martí Guarch culmina una producción que pretende recuperar una parte de la historia cultural y espiritual de Cataluña. El documental reúne diferentes elementos que habitualmente forman parte de la identidad marinera: la vida de los pescadores, las experiencias de sus familias, las habaneras, las celebraciones religiosas y la devoción a la Virgen del Carmen.

La apuesta de Guarch pasa por utilizar el lenguaje cinematográfico para conservar y transmitir ese legado, acercándolo también a un público joven que quizá no ha tenido contacto directo con algunas de estas tradiciones.

Estrella del Mar se presenta, por tanto, como un proyecto que combina memoria, religión y cultura popular, con una mirada puesta en la importancia de preservar las raíces de las comunidades pesqueras. La participación de representantes de la Iglesia, artistas y jóvenes intérpretes refuerza el carácter plural de una producción que quiere convertir las historias del Mediterráneo en un testimonio audiovisual de su patrimonio humano y espiritual.