Una puta locura de película que mezcla un sórdido caso de cáncer, que solo puede esperar una muerte cercana, con la oscura historia de la CIA en los años 60 y 70.

La tragicomedia está perfectamente planteada por su director Martin McDonagh, donde no existe ni un solo segundo sin interés. O te ríes o alucinas, pero nunca te aburres.

Pero si la dirección y el contenido son conmovedores, la actuación de John Malkovich y Sam Rockwell rayan la perfección.

A veces cruel, en ocasiones melancólica, otras veces mordaz, provocadora, y siempre genial, no puedes dejar de valorar este film inclasificable y transgresor que disfrutarás enormemente estas Navidades.

4½ ★★★★½