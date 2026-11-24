La cuarta entrega de la saga no decae en su contenido y mezcla ya varias generaciones donde se suceden las sorpresas de una familia desestructurada y poco fiable, donde surgen los celos, las envidias y continuas escenas de enredo.

Sin ser lógicamente la sorpresa de la primera peli, `Los Padres de Ella´, sigue teniendo un hilo conductor divertido con escenas como en la cocina entre Stiller y Grande, o cantando Stiller a De Niro románticamente con Owen al piano, que te destornillas de risa.

Una dirección correcta y un guion bien trabajado de John Hamburg, y un reparto más que notable con Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande y Owen Wilson, un verdadero poker de ases del celuloide con el que es difícil no acertar.

Esperemos que haya una quinta película de una saga que parece no tener fin, aunque tendrán que dejar claro quién es novia, hijo, abuelo o amante de quién, porque ya más que un enredo es un laberinto de parentescos, pero la formula funciona.

Si te apetece reirte estas Navidades con toda la familia, me parece aconsejable que veas esta comedia.

3 ★★★