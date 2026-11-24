La navidad suele traer alegría y soledad por cantidades proporcionales según la edad en la que se desarrolle tu presencia, de igual manera que la ilusión de los Reyes Magos, no es la misma a los cuatro años que a los catorce, porque de ilusión se trata y es ver y a la vez, imaginar ese mundo del malabarismo, del equilibrio, de espectáculos de bromas con payasos que habitualmente tocan instrumentos musicales. Los malabaristas y los que realizan ejercicio extremo, hacen construir mentalmente, lo difícil e increíble de realización y apostar por que no se conseguirá y esperar con ansiedad, que se complete ese ejercicio de fuerza, habilidad y entrenamiento a la perfección.

Hablamos del circo en su más pura representación del siglo XXI, teniendo que lamentar la trayectoria del este espectáculo en sus últimos setenta años, luchando por subsistir frente a ecologistas y naturalistas, que se empeñaron, (hasta que lo consiguieron) suprimir los animales salvajes como protagonistas del circo. Leones, tigres, elefantes, caballos, chimpancés, hasta en ocasiones se han visto rinocerontes. Sin duda, la presencia de animales era tan importante como los payasos. Caballos que circulaban al trote, a lo largo de la pista con una o dos artistas subidos en su montura sin sujeción que realizaban figuras espectaculares cambiando de caballo con piruetas en el aire; leones, tigres con domador dentro de una jaula con rejas que separaban al público y salvando su peligrosidad. También elefantes, que se suponía que tenían la intención de pisar a la vedette que se atrevía a ponerse debajo al paso de los paquidermos. El animal más grande de los existentes en la tierra, provocando a los niños una solidaridad con la dama, que podía ser pisoteada, Nada de esto sucedía. Todo transcurría con normalidad. Salías del circo con un sofoco de ansiedad por lo presenciado. Era toda una tarde de emociones inolvidables.

Desde el siglo XVI, artistas callejeros, acróbatas, malabaristas y feriantes recorrían plazas y mercados, eran los protagonistas, Hacia 1830 llegó a Madrid el Circo Olímpico, con números ecuestres, equilibristas, payasos y escenas costumbristas. A mediados del siglo XIX convivieron varios circos y circos-teatro en la capital, como el Circo Rivas, el Circo Colón, el Teatro Circo Príncipe Alfonso o el Teatro del Circo.

El acróbata y domador de caballos irlandés Thomas Price (llegó a Madrid hacia 1847) y fundó su circo, el Circo Price en el paseo de Recoletos en la década de 1850 (con locales en madera y barracones antes de consolidarse en la zona de Recoletos/Bárbara de Braganza). En 1880 se inauguró el emblemático edificio de la Plaza del Rey, que durante décadas acogió a este circo clásico, figuras internacionales, además de música, lucha libre, boxeo y las populares «matinales» de grupos musicales de los años 50 y 60.

En el 2007, se instala el Circo Price en la Ronda de Atocha (localización actual). Tras décadas sin un circo estable en la ciudad, el Ayuntamiento recuperó el nombre en marzo de 2007 en este nuevo edificio reformado sobre la antigua fábrica de galletas Pacisa, en la Ronda de Atocha, manteniendo la programación circense y escénica en Madrid a partir de ese momento.

El Teatro Circo Price, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presentó el pasado jueves, su tradicional espectáculo navideño, que este año recibe al “Circo Raluy Legacy”, compañía española formada por una de las grandes sagas familiares del circo internacional. La presentación contó con la presencia de la directora artística del Teatro Circo Price, Aránzazu Riosalido, así como representantes del ayuntamiento.

Esta propuesta para todos los públicos, en plan familiar, reúne a artistas de diferentes procedencias y disciplinas circenses en un espectáculo que combina acrobacias, equilibrios, malabares, trapecio volante, contorsión y humor. Una experiencia que une tradición e innovación y que invita a pequeños y mayores a compartir la emoción y la magia del circo en estas fechas tan especiales y necesarias de dar alivio a los pequeños.

Nada comparable con lo vivido en los años 50 y 60 del pasado siglo con el Gran Circo Ruso; el Circo americano y el ultimo en nuestro país, el Circo Angel Cristo, con una domadora de excepción, la actriz Barbara Rey. Toda una atracción.

El “Circo Raluy”, está dirigido por las jóvenes hermanas Louise y Kerry Raluy, la cuarta generación de esta reconocida familia circense, denominada por sus ancestros como, “Familia Raluy”.

El espectáculo reúne a una “troupe internacional”, de artistas procedentes de Colombia, Mongolia, Ecuador y España. y podrá disfrutarse ya, hasta el 6 de enero de 2027. Fecha en la que los menores de la casa van al cole.

La propuesta, tiene como exhibición una serie de caravanas históricas, artísticas de distintas procedencias y países. Todo un universo propio que forman parte de la identidad del “Circo Raluy Legacy”.

La compañía propone un recorrido por diferentes disciplinas circenses en el que la espectacularidad de los números convive con la cercanía de sus artistas y el humor. Una invitación a descubrir la diversidad del circo y a compartir su capacidad de sorprender a espectadores de todas las edades.

En la pista se presenta una sucesión de números que exploran los límites del cuerpo y el equilibrio. Entre ellos, La rueda de la muerte; el trapecio volante; los Ícarios; las cintas aéreas; los contorsionistas y los ejercicios de equilibrio extremo, que conforman una propuesta en la que la precisión técnica y el riesgo se combinan con la belleza del movimiento y la comicidad.

El espectáculo cuenta, además, con la presencia de “El Gran Dimitry, encargado de conducir al público por la pista con su particular sentido del humor e ironía, y de “Los Caluga”, una dinastía circense chilena que aporta su experiencia en el mundo del clown, los malabares y las rutinas musicales.

El Circo Raluy Legacy es una de las sagas familiares más reconocidas del panorama circense internacional. Seis generaciones de artistas han mantenido vivo un legado construido sobre la pasión por el circo, la sensibilidad artística y el respeto por una tradición que ha sabido evolucionar con el paso del tiempo.

Actualmente, la compañía está dirigida por las hermanas Louisa y Kerry Raluy,

y la quinta generación circense, representada por Charmelle y Benicio Raluy, jóvenes trapecistas que combinan danza y técnica acrobática aérea en un número que refleja la evolución de la tradición familiar. Recientemente han sido reconocidos con el Latina de Plata en la 27.a edición del Festival Internacional de Circo de Italia. Anteriormente, en el 2023, el Circo Raluy Legacy, recibió el prestigioso galardón “Big Top Label”, una distinción internacional que reconoce la trayectoria y excelencia de los circos históricos y que, hasta este momento, únicamente lo han obtenido trece circos en todo el mundo.

Entre las disciplinas circenses, destaca una, “la ruda de la muerte”, que realiza el “Dúo Valencia”, procedente de Colombia, que presenta la espectacular “rueda de la muerte”. Estructura giratoria que dos artistas impulsan, equilibran y controlan en una demostración de fuerza y precisión y riesgo.

Desde Mongolia llega el “Dúo Ulán Bator”, con una exhibición de contorsión que desafía los límites de la flexibilidad humana.Los Hermanos Cedeño, de Ecuador, protagonizan un número de icarios en el que la coordinación y la precisión acrobática son esenciales.

Por su parte, JeanChristophe, integrante de la familia Raluy desde hace más de veinte años, comparte pista con “Les Triples” en una actuación de trapecio volante marcada por la sincronización y el riesgo.

Como número con sensibilidad, estará en pista y en el aire, “El Dúo Arte”, que aporta la belleza y armonía de las disciplinas aéreas con un número de cintas, mientras que Louisa y Kerry Raluy presentan una propuesta de equilibrio extremo. La comicidad llega de la mano de “Los Caluga”, representantes de una

importante dinastía circense chilena, y de “El Gran Dimitry”, un “showman” que acompaña al público durante el espectáculo.

Completan el elenco Charmelle y Benicio Raluy, que representan la continuidad de la tradición familiar y la renovación del lenguaje circense a través del trapecio.

Desde 2006, el Teatro Circo Price renueva cada Navidad esta cita con el público madrileño. Una tradición que se ha consolidado como uno de los acontecimientos familiares más esperados de las fiestas y que cada temporada reúne a más de 60.000 espectadores.

Con la llegada del Circo Raluy Legacy, el Price vuelve a reivindicar el valor del circo como una experiencia artística compartida, capaz de reunir a distintas generaciones en torno a la pista. Una celebración de la tradición, el talento y la emoción que convierte la Navidad en una ocasión única para disfrutar.