Entre ella y yo... un hijo

A veces una comedia convencional y sin pretensiones en una sala comercial vale más que diez pretenciosas e ideologizadas propuestas en los teatros subvencionados y manipulados por los poderes públicos. Un texto inteligente, una situación creible y una dramaturgia variada permiten pasar un buen rato con una pareja representativa de la generación emergente, gente entre los 30 y los 50 a los que está costando mucho madurar.

El guionista Pablo Mir lleva tres temporadas repitiendo en Buenos Aires con la pieza y se ha atrevido a exportarla hasta Madrid no sin adaptar el texto al nuevo contexto, porque somos parecidos pero diferentes y no solo en el acento y el argot urbano. Y con una producción cuidada han marcado la diferencia con tanta pieza mediocre como está temporada está subiendo a los escenarios madrileños. Zenón Recalde dirige con eficacia tanto la puesta en escena como la interpretación, y así resulta agradable todo en escena, que es lo que necesita esta pareja en decisión tan trascendente como tener o no tener un hijo, en sus diálogos educados y en sus monólogos sinceros, y lo que necesita el espectador cuando la acción avance y lleguemos a explorar diferentes resultados de lo que se traen entre manos.

Melani Olivares y Carlos Chamarro lo hacen bien, pero él brilla más, quizás porque tiene más papel y probablemente porque su papel está mejor construido. Son Valeria y Diego. Un test de embarazo. Cinco minutos para saber el resultado. ¿Están preparados para ser padres? ¿Quieren serlo? ¿Es un paso adelante o un salto al vacío? Incertidumbre, ansiedad, miedo, esperanza. Para Valeria, con cuarenta y cuatro años, esta puede ser su última oportunidad de ser madre. Para Diego, la paternidad podría ser la excusa que necesita para finalmente madurar. Pero, ¿es eso lo que quieren? Hoy más que nunca, con los índices de natalidad más bajos de las últimas décadas en España, la decisión de ser padres es cada vez más meditada. ¿Cuáles son las causas? ¿Es egoísmo? ¿Miedo? ¿Indiferencia? ¿Cuándo es el momento ideal? ¿Existe? ¿Podemos ser felices sin hijos? ¿Somos capaces de asumirlo?

“Entre ella y yo” explora con humor los temores, las dudas y las fantasías de una posible paternidad tardía. Cinco minutos que para Valeria y Diego se convierten en una eternidad. Quieren ser padres pero también prefieren no serlo. Les gustaría pero no se atreven. Se atreverían pero les da miedo. Solo eso, no hay más. Ni menos. Sin añadidos ideológicos, entre gente normalita. Un descanso, ya decimos.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Texto: 7

Dramaturgia: 7

Dirección: 7

Interpretación: 7

Puesta en escena: 7

Producción: 8

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 5

TEATRO MARQUINA DE MADRID (Calle Prim, 11)

ENTRE ELLA Y YO

DE MIÉRCOLES A DOMINGOS

Miércoles, jueves y viernes: 20:00h / Sábados: 18:30h y 20:30h/ Domingos: 18:00h

REPARTO: MELANI OLIVARES Y CARLOS CHAMARRO

AUTOR: PABLO MIR

ADAPTACIÓN: DAVID SERRANO

DIRECCIÓN: ZENÓN RECALDE

ILUMINACIÓN: ION ANÍBAL LÓPEZ

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: MÓNICA BOROMELLO

Duracion: 75 min Edad recomendada: + 14 años.