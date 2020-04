El libro más gordo en el formato más cómodo

En momentos de zozobra como los actuales, hay que mirar al pasado para interpretar el presente, conocer lo que ha sucedido realmente en las décadas anteriores, en el final del franquismo, en la transición a la democracia y en la monarquía parlamentaria, y existe un relato articulado y coherente, síntesis de fuentes bibliográficas, periodísticas, académicas y documentales junto a testimonios directos. La historia, y más la reciente, hay que conocerla en forma verídica y no novelada, deformada, manipulada. Todo eso quiere ser ‘Crónica de medio siglo’, el descomunal proyecto en el que lleva una década embarcado el editor de esta ‘Guía Cultural’, que ahora se presenta de forma novedosa que hace más fácil y gratificante su acceso.

La primera serie de ‘Crónica de medio siglo. Del Frap a Podemos. Un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros’ comprende 11 episodios, divididos en 55 capítulos y 1.266 epígrafes, un total de 3.521 páginas, 1.251.793 palabras. No es precisamente un libro manejable y su edición impresa en papel y tapa blanda ocupa su notable espacio en un estante de librería y pesa lo suyo. Se habían publicado hasta ahora dos ediciones: la primera por la editorial Muñoz Moya entre 2015 y 2016, y la segunda -corregida y aumentada- por Grround! Ediciones en 2018. Esta tercera edición de 2020 tiene la particularidad de ser compacta, en un solo volumen, pero únicamente en formato digital, pues no hay editor en el mundo que meta tantas páginas en un solo volumen (y además sería poco manejable).

En una reciente entrevista (La ‘Crónica de medio siglo’ a un clic de distancia), el autor ha explicado las razones y las ventajas de esta tercera edición. Poco podría añadirse: es la oportunidad para quien hasta hoy ha ido retrasando su lectura, ahora puede hacerlo de una sola vez y por una quinta parte del precio total de los volúmenes impresos, y por la mitad del precio de los volúmenes digitales de las anteriores ediciones. Además la edición conjunta de los once episodios permite navegar por sus páginas en busca de los hechos o personajes que al lector más le interesen, seguir la trayectoria individual y colectiva de cientos de personas y siglas, una consulta de conjunto de incalculable valor para los lectores más interesados en la historia reciente y para los especialistas en historia actual.

El gran descubrimiento que hemos hecho estos días es que la ‘Crónica de medio siglo’ se lee de maravilla en el teléfono móvil, que sus once episodios y 3500 páginas están a la mínima distancia de un clic y muy pocos euros. Si no tiene todavía cuenta en Amazon y no tiene experiencia con libros en formato digital, puede seguir estas sencillas intrucciones:

-Conecta con su página de Amazon.

-Si ya eres cliente de Amazon se activa tu cuenta.

-Si eres cliente nuevo te pide crear tu propia cuenta en tres sencillos pasos, una cuenta que sirve para siempre y no obliga a nada.

-En la página que has abierto puedes echar un vistazo al libro en la columna de la izquierda, leer un comentario en el centro, o ir directamente a la columna de la derecha, abajo, y activar la prestación ‘LEER EN CUALQUIER DISPOSITIVO’ -móvil, ordenador, tableta, etc.- si no tienes el lector Kindle de Amazon.

-En unos segundos se descarga. Ahora en la misma columna de la derecha arriba puedes elegir el dispositivo en el que descargar el libro, puedes comprarlo en un clic o almacenarlo en una cesta de compras. También puedes comprarlo para enviarlo a otros como regalo, y puedes incluso pedir una muestra gratuita previa antes de comprar.

-Cumplimentados tus datos personales y los de la tarjeta de crédito ya solo quedar hacer clic e inmediatamente se descargará.

Como nos comentaba uno de los primeros lectores, ‘yo hasta hace poco leía al acostarme en la tableta Kindle de Amazon, pero me quedé sin batería y sin cargador y probé con el móvil, y desde entonces lo prefiero. Es comodísimo, graduable en todos los sentidos, y funciona perfecto, todo un hallazgo…¡El libro más voluminoso en el tamaño más pequeñito… Genial! Un clic y 25 eurillos, qué inventos’.

El índice general de la serie puede servir para mostrar la magnitud de la obra y tentarles a la experiencia de viajar por nuestra historia reciente con una emoción más auténtica y una aportación mucho más valiosa a su bagaje cultural que la que pueda ofrecer cualquier novela, película o serie televisiva de ficción o de ficción novelada de las tantas con que nos innunda la industria del espectáculo.

Mientras, la segunda serie sigue publicándose, con los siete primeros episodios ya disponibles, 18 en total sumando los once de la primera serie- y los dos siguientes previstos a finales de esta primavera. Las últimas noticias sobre la marcha del proyecto se recogen en el Boletín de Novedades nº14 recién emitido.

En nombre de gRRound Ediciones nuestro saludo más cordial, Lucas Pellicer.

Del FRAP a Podemos

CRÓNICA DE MEDIO SIGLO

Un viaje por la historia reciente con Ricardo Acero y sus compañeros

José Catalán Deus

Primera serie. La chispa y la pradera

INTRODUCCIÓN

I. Los prochinos y su quimera

1. AQUELLOS AÑOS 60

2. SURGEN LOS MAOÍSTAS

3. LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO

4. INICIOS DIFÍCILES

5. EL ASCENSO DE BENITA

II. Vientos del 68

6. LLEGAN REFUERZOS

7. UNA PAREJA EN EL PODER

8. CAMBIO DE DÉCADA

9. EL PROCESO DE BURGOS

III. Afanes Revolucionarios

10. HA LLEGADO EL MOMENTO

11. QUIÉN ERA DON JULIO

12. COMPÁS DE ESPERA

13. LOS RIVALES

14. AVANCES EN TODOS LADOS

15. LA CÚPULA SE RENUEVA

IV. Aquel Primero de Mayo

16. EL FRANQUISMO A LA DERIVA

17. EUFÓRICO PRIMER CONGRESO

18. ¿QUIÉN MATÓ AL INSPECTOR?

19. PRESIDENTE CARRERO

20. CIPRIANO, ABRASADO POR DENTRO

V. Entre Carrero Blanco y Puig Antich

21. PROCLAMACIÓN “FRAPISTA”

22. VOLAR AL OGRO

23. REBOBINANDO UN AÑO

24. El DÍA 20 Y EL PROCESO 1.001

25. ‘EL METGE’

VI. El franquismo se tambalea

26. SALA DE ESPERA

27. DESTINADO EN TIRANA

28. GRÂNDOLA VILA MORENA

29. LA TROMBOFLEBITIS Y LA JUNTA

30. CALLE DEL CORREO, NÚMERO 4

31. LA PIZARRA DE SURESNES

VII. Al ataque

32. LA IMPOTENCIA DE ARIAS

33. EL AÑO DECISIVO

34. SEAMOS MÁS CONTUNDENTES

35. LA REUNIÓN DE PERPIÑÁN

36. EL SAHARA SE CALIENTA

37. ESTADO DE EXCEPCIÓN

VIII. Verano Sangriento

38. LLEGAN LOS TIROS

39. LA MUERTE DEL TENIENTE

40. CUARTEL DE LA ACORAZADA

41. SUMARÍSIMO RETROACTIVO

IX. Los fusilamientos

42. TENSA ESPERA

43. EN CAPILLA

44. EL PALANCAR

45. HORROR Y PAVOR

46. EL RELEVO DEL GRAPO

X. Agónico final

47. EL PRINCIPIO DEL FIN

48. RETIRADA UNILATERAL

49. CESIÓN DE PODERES

50. DIVISAN CUATRO CAMIONES

XI. Cambio de Régimen

51. PESA LA MITAD

52. EL TELETIPO MÁS ESPERADO

53. UN REY SIN CORONA

54. TRAUMA FRENTISTA

55. EMERGE EL PARTIDO RECONSTITUIDO

Índice de siglas

Anexo documental

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES ACADÉMICAS

FUENTES AUDIOVISUALES

FUENTES DOCUMENTALES

FUENTES PERIODÍSTICAS

TESTIMONIOS.