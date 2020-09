Vengo de la ferretería de Esteban

La frase ‘Con lo bien que estábamos’ completa el título del autodenominado ‘esperpento musical’ con el que Teatro Español reinicia la cartelera madrileña tras la temporada más fallida de los tiempos actuales, esa que habrá hecho decir a muchos aficionados… ¡Con lo bien que estábamos!

Una pareja de comerciantes zaragozanos que regenta una ferretería llevan una vida apacible hasta que un buen día se le ocurre a ella que asistan a una función de teatro. Y la existencia de Esteban y Marigel sufrirá un terremoto emocional con ribetes de manual de autoayuda, trastorno de personalidad, alucinaciones esotéricas y síndrome de paternidad frustrada, y consecuencias muy diferentes para ambos cónyuges.

Es una comedia amable, sin pretensiones, que nos presentan como ‘un grotesco musical, en un volcán de emociones con tintes de melodrama, humor y misterio y referencias a Buñuel, Fellini, Kurt Weill, Jaques Brel, Chaplin, Rufus Wainwright y al folclore nacional’. Demasiadas especies para un guiso simple que tiene momentos inspirados y ratos de tedio repetitivo, que se ha creado sumando ocurrencias, y que partiendo de un argumento simplón tiene sus aciertos y sus desaguisados.

Es una aplicación muy fiel del estilo patentado por La Zaranda, un populismo de señoritos que saquean el habla popular -ya sea andaluza o maña- para reirse un rato. Un naturalismo elitista que hace reir de lo tontos que resultan los viejos o los tenderos para nosotros, los listos de la farándula, los que fabricamos estos artefactos y los que formamos el respetable público que les ríe las gracias, más respetable si cabe en los estrenos con invitación a la pomada.

José Troncoso ha hecho y hace de todo en el mundo teatral, no es un recién llegado. Como autor esta es una tercera propuesta tras ‘Las princesas del Pacífico’ (2016) (nuestra reseña de entonces) y ‘Lo nunca visto’ (2019) (nuestra reseña de entonces), en la que repite y refuerza una receta que ya criticamos en ambas, no sin valorar también sus cosas positivas. Pero ciertamente no es nuestro estilo favorito.

Los ochenta minutos de la pieza parecen pocos de entrada, pero casi se pasan, porque las ocurrencias se agotan y los actores no pueden ya con el peso del sinsentido que se inicia con los manguitos y la cofia del pobre Esteban. Dicho lo cual, supeditémoslo al hecho de que si algo hace pasable y aceptable la propuesta es el excelente trabajo de la pareja protagonista. Sin su adecuado estudio de los personajes no queremos ni pensar que hubiera pasdado en esta Ferretería. Carmen Barrantes borda una Marigel más humana que los espectadores de anoche, y su despliegue de gestos, movimientos, énfasis, carantoñas y cambios de ritmo nos convenció al ciento por ciento (sin mencionar su esfuerzo en un segundo papel bastante absurdo e inabordable de todo punto). Jorge Usón la secunda al mismo nivel. Ambos cantan con gracia en una banda sonora muy convencional de músicas y bastante original de letras, con la jota de Marigel bien destacada y eso de los cabr…. que canta Esteban como detalle ‘ostentóreo’. Nestor Ballesteros ilustra al piano y en directo la mucha y sencilla música que aporta Mariano Marín.

Nada que destacar en la elemental escenografía y desentonada iluminación, notable el vestuario de la pareja, en especial el de ella, y poco más en una producción de aprobado justo. La compañía aragonesa Nueve de Nueve Teatro supera el examen y vuelve a Madrid tras aquella interesante ‘La Extinta Poética, de Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda que no pudimos ver. En fin, reirse por no llorar. El Español no puso filas vacías entre las ocupadas pero montó una sobrante parafernalia a la salida siguiendo la tónica de esta pandemia que parece una performance mundial de autor anónimo e interpretación colectiva de miles de millones de personas enmascaradas. No sabemos si la representación escénica global acabará con las representaciones teatrales como venían presenciándose, pero volvimos a sentarnos delante de un escenario. Eso sí, con la maldita mascarilla.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Dramaturgia: 5

Dirección: 7

Interpretación: 8

Escenografía: 5

Producción: 5

Programa de mano (aplicación telefónica): 6

Documentación a los medios: 7

Teatro Español

CON LO BIEN QUE ESTÁBAMOS (FERRETERÍA ESTEBAN

Del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2020

Dramaturgiay dirección José Troncoso

CON

Carmen Barrantes y Jorge Usón

Pianista: Néstor Ballesteros

EQUIPO ARTÍSTICO

Composición y dirección musical – Mariano Marín

Ayudante de Dirección – Belén Ponce de León

Iluminación – David Picazo

Escenografía y Vestuario – Juan Sebastián Dominguez

Dirección Técnica – Iñigo Benítez (ARMAR)

Ayt. Producción – Claudia Andrés

Producción para el Teatro Español – Kike Gómez

Dirección de producción – Amelia Hernández

Producción – Nueve de Nueve Teatro

Sala Principal

Estreno en Madrid

80′ aprox.

www.teatroespanol.es