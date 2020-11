De los fiordos noruegos a las playas almerienses

¿Quién llega por aquí? En el Palacio de Velázquez del Parque del Retiro nos ofrecen ‘De norte a sur, ritmos’, las pinturas abstractas de Anna-Eva Bergman (1909-1987), una artista que dedicó su vida a captar la esencia de los paisajes que observó minuciosamente. No lo consiguió, pero por el camino nos dejó una obra interesante, atractiva y con toques personales que la colocan entre lo señalable de la segunda mitad del siglo XX.

Bergman quería plasmar el ritmo de la naturaleza combinando formas, líneas y colores. ¿Tiene ritmo un paisaje? Su inmediata referencia sin embargo es Mark Rothko que nunca quiso captar eso. Fue evolucionando desde la Nueva Objetividad germana a la abstracción americana y la exposición refleja su llegada a esta última a través de una selección de 70 obras realizadas entre 1962 y 1971, a partir de sus viajes escrutadores por España y Noruega, una propuesta de la Fundació Per Amor a l’Art y la Fundación Hartung Bergman, que ya se vio en Valencia el pasado año.

No es una retrospectiva sino una selección de un periodo concreto, reflejando paisajes ‘formalmente semejantes según Nuria Enguita, pero con una representación del color y la luz muy distinta’. En nuestra torpeza no llegamos a percibirlo. El recorrido no es cronológico sino temático y comienza en la sala central con Paisaje de Noche (1968) y Muro de hielo (1971) a modo de introduccióm a su personal universo, a cuya delimitación los artistas del siglo XX dedicaron todos sus esfuerrzos porque de ello dependía abrirse paso en el maremagnum. Luego llegan Montaña transparente (1967) y La gran Finnmark en rojo (1966), gélidas estampas de glaciares del país escandinavo y fiordos, frente a los que se despliegan sus trabajos de horizontes, inspirados en la localidad almeriense de Carboneras. Horizontes (1971) se exhibe por primera vez tras haber permanecido casi medio siglo en los almacenes donde lo depositó la artista tras concluirlo.

Anna-Eva Bergman en 1933 se estableció en Menorca, cerca de Fornells. Pero la estricta legislación sobre movimiento de obras de arte le impedía quedarse. Ya abrazada a finales de 1948 la vía no figurativa y establecida en París, su obra marca el momento en el que el encuentro de la línea y la progresiva exploración de superficies de color afianzan su obra frente a la deriva de la abstracción y las tendencias informalistas en boga, nos dicen las comisarias y las creemos. En 1962 llega al municipio almeriense de Carboneras, determinante para su obra, ya que allí comenzó a elaborar sus primeros horizontes. Tras un viaje en barco en 1964 a lo largo de la costa noruega, vuelve con un millar de fotografías a las que se remitirán sus pinturas hasta el final del período representado. Tuvo también tiempo de viajar por Castilla y de reflejarlo en su obra y de dejarnos un ‘Madrid’ que ilustra esta reseña.

No hay posibilidad de identificar lógicamente lo que ella cree reflejar, no hay manera de distinguir un fiordo o un acantilado nórdico del desierto y la meseta del extremo meridional europeo. Los horizontes y las formas no tienen relación con lo que nuestra mente tiene codificado. La naturaleza no es abstracta y paisajes y horizontes no nos lo parecen. Bergman creía captar su esencia y aportaba un especial uso de superficies doradas y sobre todo plateadas para subrayar la frialdad de su mirada. Su obra invita a la contemplación pura. Es un reposo a veces subyugante y el despliegue de sus obras explica sin palabras su búsqueda de trascender lo que vemos, la imagen que codifica nuestra herencia biológica y genética, algo huidizo y quizás inexpresable.

Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogo: 7

MUSEO REINA SOFÍA

Palacio de Velázquez en el Parque del Retiro

ANNA-EVA BERGMAN

De norte a sur, ritmos

22 de octubre de 2020 / 4 de abril de 2021

ORGANIZACIÓN:Fundació Per Amor a l’Art –Bombas Gens Centre d’Art y la Fundación Hartung Bergman, en colaboración con el Museo.

COMISARIADO: Christine Lamothe y Nuria Enguita

COORDINACIÓN:Andrea Pérez Envid.