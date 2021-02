Una sutil fotógrafa japonesa

Hay artistas que se niegan a explicar su obra, pero Tomoko Yoneda -contrariamente- convierte sus prolijas explicaciones en imprescindibles junto a sus fotos repletas de significados profundos y apariencias banales. ‘Rara avis’ del panorama busca rastros del pasado en los que no solemos fijarnos.

Formada en Chicago y Londres, su ámbito de trababajo abarca tres continentes. Podría decirse que su enfoque se parece al de una antropóloga que excava en profundidad en busca de pistas que podrían revelarnos algo sobre la condición humana. En sus retratos evoca el espíritu de acontecimientos anteriores. Plantea que la memoria y la historia personal y colectiva definen el presente. Para esta ocasión, la fundación que la hospeda la ha encargado un trabajo sobre España: con ‘El sueño de las manzanas’ (2019-2020) capta un rastro de memoria de la guerra civil, escenarios de las batallas del Jarama y de Brunete, vistas campestres que hoy aparecen anodinas y corrientes. Ella rememora que en la lucha feroz que se libra alrededor del cerro del Mosquito a principios de julio de 1937, mueren Jack Shirai, único brigadista estadounidense conocido de origen japonés, y el comandante afroamericano Oliver Law. Federico García Lorca está también -cómo no- presente, en su maletín de trabajo y en el mono azul que usara en sus recorridos didácticos con La Barraca.

La exposición, su primera retrospectiva en Europa, presenta un recorrido por su trabajo en series, a través de un muestrario de diecisiete proyectos y unos cuantos objetos personales, incluidas cámaras fotográficas. El material se ordena así:

ANALOGÍA TOPOGRÁFICA (1996).- El Reino Unido está apenas saliendo de la recesión económica cuando Yoneda realiza estas fotografías de interiores de edificios abandonados en el East End londinense. Las marcas oscuras dejadas en el papel pintado de las paredes por el calor de la calefacción evocan el espíritu de los antiguos habitantes, son el único recuerdo de esas almas perdidas.

ENTRE LO VISIBLE Y LO INVISIBLE (1998-ACTUALIDAD).- Invita a mirar a través de las gafas de destacadas figuras del siglo XX para ver detalles de páginas de libros, cartas o fotografías que tuvieron un profundo impacto en la historia de la humanidad. Las fotografías sitúan al espectador en la posición de estas figuras históricas y lo invitan a imaginar qué podrían estar pensando mientras leen estos documentos.

ESCENARIO (2000-ACTUALIDAD).- Paisajes, naturales o urbanos, que parecen lugares intrascendentes pero son emplazamientos asociados con catástrofes y guerras.

DESPUÉS DEL DESHIELO (2004).- Tras la disolución de la Unión Soviética, retrata el rastro de la rusificación en Estonia y Hungría.

FRAGMENTOS DE LO INIMAGINABLE (2002).- De los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun icinerados, cuatro días más tarde los soviéticos recogieron restos carbonizados que se conservan en el Archivo Estatal de la Federación Rusa en Moscú.

LAS VIDAS PARALELAS DE LOS OTROS. LOS LUGARES DE ENCUENTRO DE LA RED DE ESPIONAJE DE SORGE (2008).- Con una cámara Kodak Brownie Hawkeye, Yoneda fotografía los lugares donde contactaba con su red secreta de espías, Richard Sorge en Japón. Las fotografías dan la impresión de estar hechas clandestinamente. Será ejecutado en la horca tres años después.

MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA Y DE LA INCERTIDUMBRE (2003.- De niña, sus padres solían contarle cómo veían pasar los aviones americanos. El B-29 Superfortress fue un bombardero estratégico estadounidense intensamente utilizado en Japón, entre otras cosas para para lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Este recuerdo de infancia es reimaginado por Yoneda cuando en una base militar en Inglaterra fotograsfíe un B-52 Stratofortress estadounidense que regresa de bombardear Bagdad durante la guerra de Iraq.

GIMUSA (2009).- Construido originalmente como hospital militar durante la ocupación japonesa de Corea, Gimusa es un edificio de estilo modernista que más tarde se convierte en sede de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, un mundo oculto que en la actualidad el edificio alberga el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl.

CASA JAPONESA (2010).- Con la derrota de Japón en 1945, la isla de Taiwán queda bajo el gobierno de la República de China, que preside Chiang Kai-shek, y una nueva clase política ocupa los edificios de la era japonesa. Al igual que los documentos históricos, estas viviendas particulares son el testimonio de los conflictos y las tensiones internas de sus habitantes.

CÚMULOS (2011-2012) examina dos acontecimientos que han marcado la historia reciente de Japón, el terremoto de 2011 y los actos en el santuario sintoísta de Yasukuni por las almas del millón de japoneses caídos en combae en la segunda guerra mundial.

LA ISLA DE SAJALÍN (2012).- A finales del siglo XIX, el escritor Antón Chéjov visita Sajalín, donde Rusia ha establecido una colonia penitenciaria, y relata sus experiencias en la isla. Yoneda se inspira en sus escritos para fotografiar restos de anteriores conflictos rusojaponenes por el control de la isla.

ZDC (2015).- La Zona Desmilitarizada de Corea (ZDC), una franja neutral entre Corea del Norte y Corea del Sur, es una de las fronteras más militarizadas del planeta pero se ha convertido en un ecosistema único para animales y plantas. Las fotografías de Yoneda del alambre de espino y los muros de hormigón también incluyen la flora que crece dentro y por encima de la valla que marca la frontera humana entre dos visiones políticas enfrentadas.

CORRESPONDENCIA. CARTA A UN AMIGO (2017).- Con la vieja cámara Olympus-Pen de su padre, busca rastros de la vida de Albert Camus en Argelia y Francia, una suerte de fotobiografía. En 1958 abandona Argelia y viaja en barco hasta Marsella. Yoneda revive ese viaje con referencias a los lugares donde Camus escribió sus novelas, los sitios donde jugó y vivió de niño y el azul del mar y del cielo argelinos que tanto amó.

CRISTALES (2013-ACTUALIDAD).- Las fotografías en blanco y negro hechas por Yoneda en Finlandia muestran los cristales de hielo que se forman a bajas temperaturas. Los cristales son efímeros y desaparecen con un ligero aumento de la temperatura.

El catálogo reproduce la totalidad de las obras expuestas —más algunas otras que no se exhiben— y un ensayo principal a cargo del comisario del proyecto, Paul Wombell. El libro se completa con reveladores escritos de Yoneda, que acompañan y explican cada una de las series que conforman la muestra, y con un texto de Satomi Fujimura que sitúa la obra de la artista dentro de la historia de la fotografía japonesa. Además, se incluyen también la reedición de un artículo de Albert Camus en Combat (del 8 de agosto de 1945), un poema de la autora polaca Wisława Szymborska, un extracto de El libro de la risa y el olvido de Milan Kundera y una original cronología japonesa insrita en la planetaria, de antes y después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima.

Aproximación a la exposición (del 1 al 10)

Interés: 7

Despliegue: 7

Comisariado: 7

Catálogo: 7

