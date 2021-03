Norma, excesos románticos en potente factura

El Teatro Real se supera y sin terminar las funciones del Sigrifo de Wagner acomete la Norma de Bellini. En Europa se asombran. Este lunes el segundo reparto demostró tanta o más altura que el primero en una original producción propia repleta de voces españolas. Una magnífica velada.

Esta obra cumbre del belcanto se caracteriza por sus melodías largas, dramáticas, muy ornamentadas e intensamente emocionales y por un despliegue vocal como pocos otros dentro del género, con muchos fragmentos inolvidables entre los que ‘Casta diva’ es quizás el aria de soprano más conocida de toda la historia. En las estadísticas de Operabase aparece la nº 38 de las cien óperas más representadas en el período 2005-2010, y la primera de su autor. Fue compuesta en menos de tres meses en 1831 y su estreno fue un fracaso. La trama es inconcebible -para empezar la gran sacerdotisa druida que mantiene viva la llama rebelde de los galos tiene relaciones secretas y dos hijos con el jefe ocupante romano- y el libreto es mero pretexto para que el compositor despliegue una infinita sucesión de proezas vocales.

Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini fue un siciliano que vivió solo 34 años, uno de los tres máximos representantes de la era del bel canto de principios del siglo XIX, junto con Gioachino Rossini y Gaetano Donizetti. Solo le dio tiempo a componer diez óperas, entre las que son muy conocidas El Pirata y La Sonámbula, y de las que I puritani, estrenada poco antes de morir, es el máximo monumento a nuestro modesto entender.

Esta nueva producción a celebrar -no tiene el mismo mérito comprarlas que hacerlas, obviedad que no siempre se tiene en cuenta- ha sido encargada al director de escena Justin Way y al director musical Marco Armiliato. El australiano Way no tiene la fama que otros énfants terribles de la escena operística, pero no parece menos ambicioso en rediseñar clásicos en claves novedosas. Como director de producción del Real desde 2014 había dirigido las reposiciones de Rigoletto en 2015 y Madama Butterfly en 2017 y ahora da este arriesgado paso consistente en ambientar la puesta en escena en la época de su estreno, en simular el drama ambientado en la Roma Imperial dentro de un teatro decimonónico, y en terminar fusionando ambas épocas en el segundo cuadro del segundo acto en una logradísima puesta en escena de enorme belleza y capacidad conceptual.

Sin embargo, a falta de elementos de precisa contextualización, el comienzo resulta pobre porque al espectador no se le aclara que lo que ve es una puesta en escena del siglo XIX y cree que tan pobre presentación en términos escenográficos actuales es todo lo que hay. Será en el segundo cuadro, ambientado en un teatro del siglo XIX, cuando comience a comprender la propuesta, y ya en el segundo acto cuando logre toda su efectividad.

En cuanto a la dirección musical del maestro italiano Armiliato fue correcta en el ensamblado de voces e instrumentos, pero nos sonó algo inconsistente en la ejecución de la partitura, limitando a la orquesta a ser estricto mero acompañamiento de lo que se ve y escucha en el escenario. Una vez más fueron las voces lo más destacado de la representación, tal y como debe ser siempre en la ópera. Y debemos decir que este segundo reparto que se presentaba un tanto oscurecido frente al primero, estuvo realmente sobresaliente. La poco conocida soprano rusa Hibla Gerzmava se hacía cargo por vez primera del dificílisimo papel de Norma y solo pueden decirse bondades de su rendimiento. Fue la triunfadora de la noche, pero no quedó atrás la mezzo italiana Annalisa Stroppa dando vida a una rival/aliada poco frecuente en los libretos operísticos, ese logrado personaje que es Adalgisa que ya interpretara en el Calderón de Valladolid en 2015. John Osborn, el tenor estadounidense encargado de revivir al romano invasor Pollione cumplió con creces, y también cumplieron los otros tres personajes de la pieza -el rey padre Olivieso, la siriventa Clotilde y el lugarteniente romano Flavio- y por ese orden de logro en las interpretaciones de Fernando Radó, Berna Perles y Juan Antonio Sanabria.

La anterior Norma en el Real (ver nuestra reseña de entonces) fue en 2017 a cargo de Roberto Abbado como director musical y Davide Livermore como director de escena y en coproducción con el Palau de Valencia y la ABAO de Bilbao, y no fue precisamente un éxito. Esta resulta mejor, destacando las dos protagonistas -Gerzmava por dominio y Stroppa por presencia-, la fuerte presencia del coro y los momentos más inspirados de la puesta en escena. Al final, no será Norma sola la que vaya a la hoguera sino que el mundo entero arderá al fondo del escenario, conmovido ante su terrible decisión.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 7

Dirección musical: 6

Dirección artística: 7

Voces: 8

Orquesta: 6

Coro: 7

Escenografía: 7

Producción: 8

Programa de mano: 8

Documentación a los medios: 8

TEATRO REAL



3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 de marzo

NORMA

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Tragedia lírica en dos actos

Libreto de Felice Romani, basado en la obra Norma, ou l’infanticide (1831) de Alexandre Soumet

Estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831

Estrenada en el Teatro Real el 13 de noviembre de 1851

Nueva producción del Teatro Real

EQUIPO ARTÍSTICO

Director musical Marco Armiliato

Director de escena Justin Way

Escenógrafo Charles Edwards

Figurinista Susan Willmington

Iluminador Nicolas Fischtel

Coreógrafa Jo Meredith

Director del coro Andrés Máspero

Asistente del director musical Jonathan Santagada

Asistente del director de escena Emilio López

Asistente del escenógrafo Hannah Postletwaite

Asistente de la figurinista Gabriela Hilario

REPARTO

Pollione Michael Spyres (3, 6, 9, 12, 15, 18 mar.)

John Osborn (4, 7, 10, 13, 17, 19 mar.)

Oroveso Roberto Tagliavini (3, 6, 9, 12, 15, 18 mar.)

Fernando Radó (4, 7, 10, 13, 17, 19 mar.)

Norma Yolanda Auyanet (3, 6, 9, 12, 15, 18 mar.)

Hibla Gerzmava (4, 7, 10, 13, 17, 19 mar.)

Adalgisa Clementine Margaine (3, 6, 9, 12, 15, 18 mar.)

Annalisa Stroppa (4, 7, 10, 13, 17, 19 mar.)

Clotilde Berna Perles

Flavio Fabián Lara (3, 6, 9, 12, 15, 18 mar.)

Juan Antonio Sanabria (4, 7, 10, 13, 17, 19 mar

Coro y Orquesta Titulares del Teatro RealDURACIÓN APROXIMADA

3 horas

Acto I: 1 hora y 30 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto II: 1 hora y 5 minutos.